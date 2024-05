Cuando 'Filomena' baja a la costa

Han pasado unos minutos de las once y media de la mañana, y el ganado que va a participar en el concurso de arrastre comienza a desfilar por la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria, ubicada en Arucas. El sol luce con timidez, y poco a poco comienza a llegar la gente. Primerizos en este tipo de ferias o no, la ilusión es la misma para todos, pues ver de cerca a vacas, toros o cabras no es lo más habitual un sábado cualquiera. Talleres de degustación, puestos típicos de los municipios de la isla o stands con productos locales. Todo tuvo su particular protagonismo.

Apoyado en una de las vallas que separan el perímetro en el que va a desfilar el ganado con la prueba de arrastre, luce el pequeño Pablo. En su vestimenta ya se ve que siente un amor especial por los animales, pues en la parte delantera de su camiseta se puede observar la cabeza de un caballo, mientras que por la parte de la espalda se ve el cuerpo restante del animal. Junto a su madre, observa impresionado aquella prueba, en la que «vacas gigantes» concursan por ver quién transporta más kilos en un determinado tiempo. «Dentro de poco es mi cumpleaños mamá, y quiero una vaca de mascota», dice. Apenas tiene siete años, pero Pablo ya tiene claro que de mayor será veterinario, tendrá una finca con animales y dedicará su vida a atenderlos.

Muestra de arrastre, ayer en la granja experimental del Cabildo / Jose Carlos Guerra

Filomena, Bernarda, Margarita, Española, Esmeralda... Un sinfín de nombres pensados para el ganado insular. Una vida dedicada a los animales y una paz interior al cuidar tanto de ellos como de la propia naturaleza. Si te gustan los animales, como explican los ganaderos, se trata de un estilo de vida que «es una gozada», y el principal deber del canario es fomentar la agricultura. Así lo explica Rafael Pajuelo, que tras su jubilación tomó la decisión de echar una mano a su cuñado con el ganado y desde entonces ha sido una de las mejores decisiones. «Esto es un quehacer enorme, y si no fuera por las ayudas y los apoyos esto resultaría insoportable. En la isla tenemos buena carne y sintonía, pero hay que aprovecharla», dice.

Feria de ganado del Cabildo de Gran Canaria / José Carlos Guerra / LPR

Charlas con las vacas

Noveleriando de un lado para otro, son muchas las personas que han madrugado para poder ver con mayor tranquilidad la muestra de ganado. Llegados desde diferentes puntos de la isla, el destino final era la Granja Agrícola Experimental. «¿Cómo van las niñas?, ¿están cansadas de no estar en casita?», pregunta una señora que, vestida de punta en blanco recorre todos los rincones donde está el ganado estabulado. Lina Santana llega desde Tamaraceite junto a su marido, y nada más adentrarse en la feria, hizo sus primeras compras. Remolacha para zumo, pan o bizcochos de Moya con el objetivo de «ayudar en la economía local».

La intrahistoria de 'Canario'

A sus 20 años, Javier Ponce se estrena en la feria de ganado insular junto a Canario, su toro de un poco más de un año. Han llegado desde Agüimes, lugar en el que residen y por donde dan largos paseos todas las semanas. Ponce lo tiene claro, y es que tener un toro es tan normal como tener un perro, o al menos así lo entiende él, que lleva la ganadería muy adentro. El nombre de su toro, Canario, tiene una historia detrás que hace que el día de Canarias sea muy especial. «Yo estaba en un asadero y me llamaron para decirme que me iban a traer al bicho», explica. Javier Ponce no lo dudó. Recogió sus pertenencias, dejó la comida a medias y fue con toda la ilusión del mundo a recoger a su pequeño, que ya no lo es.

Una feria de ganado que, según datos del Cabildo acogió a 17.000 personas. La fiesta seguirá hoy con la entrega de premios del concurso por parte de Antonio Morales y Miguel Hidalgo.

