Restaurante La Tasca Canaria de Firgas, con una Nuria de armas tomar

Nuria Armas recibió el encargo de llevar unas croquetas, unas tartas y unas tortillas en plena pandemia a La Tasca Canaria de Firgas, y poco después se convirtió en la propietaria del restaurante. Hoy, con solo 27 años, ha convertido el establecimiento en una sorprendente experiencia del tipo «yo que tú, no me la perdía».

Es el cambio de siglo cuando en Los Llanos, en la isla de La Palma, una niña de cinco años enreda entre enormes perolas con su abuela Augusta, enfajada en una de esas reuniones familiares que se van de madre, aquellas que exceden a los hermanos y primos hermanos para conjuntar en una misma mesa hasta medio centenar de parientes, todas las ramas vivas de la genealogía de la pequeña Nuria Armas Rodríguez, quién sin apenas levantar un par de palmos del suelo ya andaba metiendo el hociquillo en mojo queso, caldos, potajes y masas, elaborando sus primeras tartas y ensoñando dirigir una orquesta similar de fogones propios.

En Gran Canaria, de donde es su madre, entra a estudiar en el Hotel Escuela Santa Brígida y en 2014 empieza a trabajar en el hotel Costa Canaria, sin cejar en la idea y rematando su formación perfeccionando el inglés con en un Erasmus en Gran Bretaña. Rián de vuelta a la isla deja el currículum en el restaurante La Palmera Azul, de Playa del Inglés, donde en la segunda semana ya deja su impronta con sus papas, costillas y piña o las croquetas de nécoras con alioli de chipotle, «que allí siguen».

«Pero tenía que dar un siguiente paso. Vivo en Teror y se hace muy complicado ir al sur todos los días, un tute porque salía a las tres de mañana». En año y medio, con la idea previa de montar un cáterin, decide estudiar Dietética y Nutrición. «Me dije, como aún tengo 21 años estoy a tiempo», y no cambió el rumbo ni tras la oferta de un establecimiento de ejercer de jefa de cocina en Puerto Rico. Así que, compaginando con el cáterin de La Vaquita, termina de estudiar justo cuando arrambla aquella pesadilla llamada covid.

La Tasca de Canarias en Firgas / José Carlos Guerra

Plato a plato

El mundo se paró en seco. Hasta que Jenni Déniz, amiga y camarera de La Tasca Canaria, en Firgas, y figura clave de este frangollo de éxito, le propone que le lleve algunos platos. Fueron unas croquetas, unas tartas de zanahoria, de polvito uruguayo, algunas tortillas..., hasta que el dueño del restaurante entró en una cuarentena de la que no volvió al establecimiento.

Es jueves en Firgas, poco después de las diez de la mañana. Nubes y claros, con el agua de las acequias del molino bullendo, y también la de la cascada que tiene como cauce el paseo de Canarias, donde unos turistas retratan las postales de las islas estampadas en cerámicas. Al lado, en la plaza de San Roque, bulle la escandalera a cuenta del fin de curso que celebra una tonga de escolares y en esa animada confluencia con la calle de la Constitución se encuentra el kilómetro cero del camino de Doramas, como pone en un cartel guindado en ese misma casona de piedra desnuda donde luce el rótulo La Tasca de Canaria-Nora Food, del que se hizo cargo Nuria desde el año 2021.

Si se descontextualizara la actividad a esa hora de la mañana con el lugar se podría pensar que la jovencísima Armas Rodríguez se encuentra gestionando un restaurante de alto copete en la Aberdeen Street de Hong Kong. Aún no hay comensales en la segunda planta del establecimiento, pero ella se mueve a velocidad de demonio de Tasmania conectada al móvil corporativo recibiendo reservas para ese mismo día y fin de semana, mientras a emisora limpia va cursando las órdenes al equipo al que además de Jenni hay que citar a Paula Henriquez, Maikel Pérez y Ander Santana, y si bien apunta que el inicio fue algo complicado para que el firguense entendiera el paso de un bar de copas a un restaurante de materia, ahora mismo no da abasto. Con un contundente cinco de cinco en Tripadvisor sus presentaciones, sustancias y mimo al comensal está salpimentados de adjetivos como «indescriptible» y «espectacular», a lo que se añaden construcciones gramaticales algo más sofisticadas como el «yo que tú, no me lo perdía».

Producto de calidad

Ella la define de una gastronomía canaria con toques de autor, con el producto de calidad más cercano posible, «y poco más». Es, alargando el prospecto, «una cocina de caldero hecha con esfuerzo y cariño a la que incorporo detalles asiáticos, sin caer en la fusión».

Así, las albóndigas de cordero lechal con puré de batata confitada en miel con naranja, tomillo, canela y salsa de curry con crujiente de batata. O la ensaladilla de batata, bonito, jamón ibérico crujiente y millo; o las sin par milhojas de berenjena, que según explica, es el plato más elaborado, -y uno de los más demandados-, y que pertrecha de finitas láminas de berenjenas convertidas en chips tras su paso por el aceite, y que monta luego capa a capa alternando queso de rulo de cabra. No contenta con eso «le doy gas con el soplete y le añado miel de palma, sal en escamas, una confitura de tomate casera por encima y luego unos brotes de cebolla, que parecen decorativos, pero que no lo son».

De ahí, entre otras, el por qué del «yo que tú, no me lo perdía».

Para compartir

El formato de la carta de Nuria Armas es de compartir, con propuestas como las croquetas de plátano y beicon; la milhojas de berenjena; el hummus de aguacate; la ropa vieja con ternera, pollo campero, papa negra y yema de huevo; los ñoquis frescos de papa fritos con salsa de queso y pera, langostinos salvajes y mojo de albahaca; o los huevos rotos con jamón ibérico, boletus y trufa. A ello se añaden entrantes como una tabla compuesta por queso ahumado con mojo verde, un queso frito con mermelada de tuno indio y un media flor de Guía. Y de remate, coulant de chocolate relleno de crema de maní, salsa de chocolate blanco y helado de vainilla; el Paseo por Canarias, con mousse de gofio, bienmesabe de La Palma y helado de trucha de batata; o la tarta de queso y Cubanitos, en la imagen.

