La Sala Sabor de las Casas Consistoriales expone la muestra colectiva que incluye obra de Javier Abad, Beatriz Pérez, Julio Sánchez, Paco Cabello, Noelia Verona, Rolf Hakansson, Elena Jiménez, Juan Cabrero y Cristina Martel. Tras su exhibición en la capital grancanaria llega a la sala sabor de las Casas Consistoriales de Gáldar la exposición colectiva ... The post Nueve creadores seleccionados en la última edición del concurso 'Gran Canaria de Series de Obra Gráfica' exponen en Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.