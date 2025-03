¿Qué quieres ser de mayor? Universia te da pistas para elegir qué estudiar

Texto Cecilia Vega

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) es para muchos jóvenes la última puerta a abrir para acceder a los estudios de grado. Es un momento decisivo, no solo por el reto académico que supone evaluar tus conocimientos y alcanzar la nota de corte que necesitas, sino por pensar en si has tomado o no la mejor decisión para encarrilar tu futuro.

Elegir una carrera no es algo trivial, ya que define el inicio de tu vida profesional. Para que tu elección sea la mejor, tanto si eliges Formación Profesional como un grado universitario, debes investigar a fondo, identificar tus intereses, sopesar qué asignaturas son las que más disfrutas o en las que tienes más facilidad y, muy importante, visualizarte en el futuro desempeñándote en el área que elijas.

En este sentido, Banco Santander lleva años poniendo el foco en ayudar a los estudiantes e impulsar la empleabilidad con equipos y expertos como los de Universia, empresa de Grupo Santander dedicada a la gestión de talento joven y volcada en ayudar a las personas a incorporarse al mercado laboral conectando universidades, empresas y talento junior.

“En España hay casi 5.000 títulos de grado y doble grado, así que explorarlos todos es muy difícil. Hay que investigar mucho, buscar información, hablar con muchas personas…”, advierte Claudia Sandia, responsable de selección y captación de talento de Universia.

Como desgrana Sandia, “el primer factor clave es saber lo que nos gusta y, también, lo que se nos da bien, importante para no frustrarse y terminar la carrera con éxito. Otra de las claves a tomar en cuenta es dónde queremos estudiar. ¿Quiero estudiar en mi ciudad?, ¿en otra ciudad?, ¿en el extranjero? También es fundamental hablar con nuestros profesores u orientadores en los colegios; ellos al final nos conocen muy bien, tienen mucha información y creo que pueden ser personas muy objetivas para darnos consejos y pistas que nos ayuden a tomar una decisión. Por supuesto, también habría que mirar las salidas profesionales, qué ocupaciones son las más demandadas y a qué te podrías dedicar en el futuro si estudias una determinada carrera. Todo eso metido en una coctelera te va a permitir tomar la mejor decisión”.

Los sectores con más empleabilidad

Banco Santander lleva años brindando apoyo, orientación y formación a los estudiantes para que estos puedan construir su propio camino de forma autónoma y segura. Y en este contexto, Universia es una herramienta clave para identificar las oportunidades de empleo actuales y ver por dónde va el mercado laboral. Con dos décadas de trayectoria conectando universidades, empresas y talento junior, casi 185.787 usuarios en España– más del 23% perfiles STEM- y 8.296 empresas registradas, esta plataforma potencia la captación de talento y guía a empresas y personas de cara a su futuro profesional.

"En el primer trimestre de 2025 hemos ofrecido casi 8.000 oportunidades de prácticas de empleo y de becas de prácticas profesionales. Solo para España hay más de 1.300 y de ellas, casi el 30 % responden a perfiles de software e ingeniería”, apunta Sandia.

Además de tener acceso a estas oportunidades, Universia ofrece la posibilidad de elaborar el CV con la herramienta CV Builder, dotada de Inteligencia Artificial (IA). En 2024, 15.600 estudiantes en nuestro país han recurrido a ella para crear y personalizar un currículum bien redactado, con el que plasmar sus conocimientos, competencias y experiencias y, de este modo, diferenciarse de la competencia.