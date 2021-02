La mujer detenida en el barrio arrecifeño de San Francisco Javier iba de copiloto en un vehículo cuyo conductor dio positivo en alcoholemia y, según la Policía, fue arrestada tras "insultar a los agentes" y dar "varios manotazos en los brazos" a uno de ellos, que intentaba que "no se marchara del lugar". El atestado policial, al que ha tenido acceso La Voz, confirma que inicialmente los agentes no tenían intención de detener a la mujer, que sin embago acabó siendo empujada por un policía, que terminó reduciéndola en el suelo. No obstante, se afirma que en el momento de su detención, ésta "escupió" en la cara y "arañó" en los brazos a un agente.

