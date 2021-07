Transformar las emociones en ventas

Covadonga Bertrand es la creadora de coVa, un método de formación y coaching a través de juegos de cartas exclusivos dirigido a empresas y emprendedores que «quieren diferenciarse de la competencia, conectar con su cliente ideal y conseguir equipos más implicados y motivados», explica la autora de este proyecto, una de las empresas alojadas en el vivero de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, donde lleva casi tres años.

Tras establecerse en Lanzarote después de haber trabajado en Holanda y Madrid, le ofrecieron la posibilidad de impartir formación en ventas, que era lo que venía ejerciendo. «Me enamoré de la formación y vi que no había ninguna escuela específica dirigida a formar a los equipos en ventas de atención al cliente –al fin y al cabo Canarias vive del turismo– y fue cuando monté la escuela y a la vez fui trabajando mi marca personal», relata, lo que le ha permitido también ofrecer asesoramiento en marca personal y emprendeduría.

«En mis clases me gusta que la gente piense y reflexione y utilizo juegos», señala. Aprovechó el tiempo que le brindó el confinamiento que se inició en marzo del pasado año para idear su propia metodología con dos juegos de cartas, que ha patentado y conectan con 45 emociones y 61 valores para atraer y vender más. En septiembre los hizo realidad. Cada juego dispone de su propio videojuego, para cuyo desarrollo ha contado con varios colaboradores externos.

Su innovador método no solo la ha ayudado a diferenciarse aún más de su competencia, sino también a impulsar la formación online de sus clientes de una forma atractiva a raíz de las limitaciones de reuniones presenciales entre personas no convivientes impuestas por las medidas sanitarias para frenar la expansión del coronavirus. «La experiencia está siendo maravillosa y con los juegos me está saliendo hasta trabajo en Madrid, Barcelona y también se han interesado por ellos en Asturias», explica sin poder ocultar su satisfacción.

Hoteles, restaurantes, empresas de alimentación y del sector de la cosmética son algunos de los negocios de Lanzarote que se han formado con su novedoso método coVa.