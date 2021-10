La asociación social y cultural para la mujer, Mararía, convertirá las conclusiones de sus Jornadas de Voluntariado, Acción social y Derechos humanos en un documento político “que sirva para alumbrar la gestión pública de Lanzarote en materia de igualdad”, informó la propia asociación.

Así lo anunció su presidenta, Nieves Rosa Hernández, durante el acto de apertura de lo que la organización ha dado en llamar “el encuentro del reencuentro”, en alusión al trabajo semipresencial postpandémico de aprendizaje, debate e intercambio de experiencias que vertebra la convocatoria feminista.

La ponencia inaugural corrió a cargo de la antropóloga afrodescendiente Aída Bueno, quien propuso la revisión del concepto de “dignidad” en la necesaria búsqueda de consensos sociales que permitan el progreso humano.

“Hoy hay acuerdo en que las personas no pueden ser compradas o vendidas, como sí sucedía en el pasado; de la misma manera que coincidimos en que quienes sufren necesidades materiales no pueden comerciar con sus órganos, trataremos de que la capacidad para procrear no acabe convertida en un producto denominado vientre de alquiler y sujeto a la ley de la oferta y la demanda capitalista”, señaló.

Experta y referente de la corriente del afrofeminismo, Bueno recordó que el negocio de la prostitución, la trata de mujeres o la explotación laboral son “las formas de esclavitud de nuestro tiempo”: “Ahora sucede en los campos de fresas; antes eran de caña de azúcar, y aún antes, de algodón”, dijo.

En esta línea, reclamó desterrar el concepto occidental y blanco de la “diversidad cultural” como coartada para mantener las diferencias y animó a dar la batalla contra el poder patriarcal, con el fin de evitar el principal de los males del siglo: “participar en la indiferencia”.

Al término de la charla se proyectó su documental “Guillermina”, un homenaje-denuncia sobre la realidad de las amas de cría y ayas negras en tantísimos hogares blancos.

Apoyo institucional

La primera jornada del encuentro organizado por Mararía contó con la presencia de la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, María Dolores Rodríguez; la consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Isabel Martín y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, María Jesús Tovar.

Las políticas coincidieron en destacar la valiosa labor de la asociación, su lucha incansable por los derechos de las mujeres de Lanzarote y la importancia de la acción social en pro de la igualdad real. Ejerció de moderadora la vicepresidenta de Mararía, Carmen Delia Reyes.

Las conferencias y comunicaciones continuarán a lo largo del jueves por la mañana. La sesión de clausura de la tarde se dedicará al trabajo de grupos de debate en torno al racismo, las violaciones de derechos humanos en mujeres migrantes, la abolición de la prostitución y los desafíos de los derechos humanos en la agenda 2030.

Todas las ponencias del encuentro son retransmitidas por streaming a través del canal de youtube de Mararía, donde quedarán colgadas para su consulta pública.

Las jornadas Voluntariado, Acción social y Derechos humanos han sido subvencionadas por el Instituto Canario de la Igualdad y cuentan con la colaboración de Haurralde Fundazioa y Hotel Lancelot.