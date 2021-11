Pérez justifica los ceses del PSOE en “una acumulación de despropósitos” y un gobierno “ausente” que ha sido una “losa”

“Una acumulación de despropósitos. No podemos seguir con la falta de rigor y de respeto del Partido Socialista. Han llenado el límite de la paciencia y la tolerancia y también ha habido situaciones humillantes. Desde el primer momento hemos padecido una parálisis general de las áreas gobernada por el Partido Socialista”. Así se ha referido hoy la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez (PP), a las “deslealtades” del Grupo Socialista en el Ayuntamiento capitalino, las cuales le han llevado a cesar de sus funciones de gobierno a los cinco ediles en la mañana de este jueves, decisión "meditada y madurada" que ha provocado que el grupo de gobierno se haya quedado en minoría con los seis ediles del PP, el de Nueva Canarias y la de Somos Lanzarote frente a los 17 con los que cuenta ahora la oposición (ocho de CC, uno en los No Adscritos, cinco del PSOE y tres de Lanzarote en Pie-Sí se puede).

Pérez criticó que la Concejalía de Hacienda “ha permanecido durante más de dos años sin dirección ni control político por parte de una concejala, que ha estado ausente”, en referencia a Cristina Duque. Añadió que como consecuencia de ello, la Alcaldía ha asumido la elaboración de los presupuestos del Ayuntamiento de Arrecife para el año 2022 y los dos anteriores. “Si no lo hacía la alcaldesa no lo hacía nadie. Este Ayuntamiento no podía estar un día más sin presupuestos”, indicó Pérez. "Gracias a que hemos creado la Unidad de Gestión Presupuestaria, adscrita a la Alcaldía, estamos elaborando el presupuesto de 2022, que esperamos llevar a aprobación en diciembre de 2021".

En relación a la Concejalía de Festejos, que llevaba Alfredo Mendoza, la alcaldesa aseguró que su gestión ha sido “una losa para la Alcaldía” y añadió que la Policía Local, un área que también dependía de Mendoza, “está bajo mínimos” y en la misma ha habido “una inacción importante”, al igual que con las subvenciones en Cultura, que "han salido adelante con el impulso de la Alcaldía", detalló. "Hemos comprado ocho o nueve coches, cuatro o cinco eléctricos, otros cuatro o cinco de combustible, ya tenemos al comisaría, hemos implantado un sistema informático y también hemos sido pioneros en Canarias en la instalación de un sistema para la detección de documentos falsos. Es verdad que se le ha dado un impulso a la Policía Local, pero no con respecto al personal. Gracias a la Alcaldía y Recursos Humanos hemos incorporado en estos dos año y cinco meses a ocho policías, aunque es verdad que es necesario incorporar a muchos más".

Fiestas de San Ginés y agradecimiento al edil de Deportes

Mendoza, también primer teniente de alcalde, firmó un convenio con el Cabildo de Lanzarote para la organización de las fiestas de San Ginés de 2019, un mes después de suscribirse el acuerdo PP-PSOE-NC y Somos Lanzarote en Arrecife. “El convenio de las fiestas se firmó sin que se informara a la alcaldesa, del cual me enteré a través de un medio de comunicación. Además, para la firma de este convenio se vulneró todo tipo de tramitación reglada, ya que para ser válido debe ser aprobado por Junta de Gobierno y nunca fue a Junta de Gobierno”.

Han sido solo algunos de los ejemplos que enumeró Pérez para justificar su decisión de apartar de sus funciones a los ediles socialistas. Sin embargo, hizo una excepción con el concejal de Deportes, Roy González, del que dijo “ha desarrollado un extraordinario trabajo con su dedicación y se ha va un buen concejal”. Incluso, le ofreció continuar en el gobierno, pero según Pérez, González declinó la invitación porque le comunicó que "si cesaba a los compañeros del Partido Socialista él también quería ser cesado".

Pérez agradeció "la dedicación, cariño y compañerismo" demostrada por González, que "ha sido un trabajador incansable en estos dos años y cinco meses. Ha trabajado de manera leal" para cambiar impulsar el funcionamiento de la Concejalía de Deportes. La alcaldesa subrayó que "en el municipalismo la ideología no es tan importante, sino gente que venga a trabajar por el bien de la ciudad".

Contactos con otras fuerzas políticas

Astrid comenzará “desde mañana mismo” un ronda de contactos con los partidos de la oposición, Lanzarote en Pie (3 concejales) y Coalición Canaria (8 ediles), además del concejal del grupo de los No Adscritos, Carlos Alférez, “para que formen parte del gobierno de nuestra ciudad porque Arrecife tiene que ser más dinámica y espero que haya más ganas para trabajar”, indicó.

La portavoz de Lanzarote en Pie-Sí Podemos, Leticia Padilla, ha aseguro que "nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas y lo valoraremos con el grupo".