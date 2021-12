Plásticos, redes que atrapan tortugas y basura, la cara fea del fondo marino

El mar une a todo el Archipiélago y no sabe de ideologías ni partidos, pero no puede salvarse solo de los problemas que le acechan y los que ya le perjudican. Plásticos, basura y otro tipo de contaminación marina ensucian unos fondos marinos llenos de una fauna y flora espectaculares, muy buscadas por los fotógrafos subacuáticos. Una exposición de algunos de ellos ha llegado a Lanzarote para mostrarnos el lado feo, sucio del litoral canario, unas imágenes que pretende no solo denunciar el deterioro del ecosistema marino, sino también de servir de estímulo para concienciar a la población de la importancia del mar que nos rodea, porque islas somos.

Por primera vez, el Festival Arona SOS Atlántico lleva su mensaje por la defensa de los océanos a la isla de Lanzarote. La exposición colectiva Mal de Todos y Mar de Nadie, con fotografías de Cristina Camacho, Esperanza Guerra y Sergio Hanquet, denuncia el efecto de la contaminación en los ecosistemas marinos. La muestra puede visitarse hasta el 17 de diciembre, en la Escuela de Arte Pancho Lasso, (Avenida Alfredo Kraus,1), en Arrecife, entidad que colabora con el Festival para la apertura de esta exposición. Con entrada gratuita y aforo limitado, puede visitarse en horario, de lunes a viernes, de 8 a 21 horas. Las imágenes muestran rostros que intentan respirar dentro del plástico, un niño que juega en una orilla llena de basura o una tortuga inmersa en una malla en la que parece haberse dejado la vida, son algunas de las fotografías que alertan de las amenazas a las que se enfrentan los océanos debido a la acción del ser humano. La octava edición del Festival Arona SOS Atlántico, cuenta con el respaldo de Gobierno de Canarias [ICDC y Promotur Turismo de Canarias], Cabildo de Tenerife [Cultura, Turismo de Tenerife, MUNA y Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología], Cabildo de La Gomera [Medio Ambiente], Cabildo de Lanzarote, SECAC de Lanzarote, Fundación CajaCanarias, y Ayuntamiento de Arona. Amante de la Naturaleza y apasionada del mar, Esperanza Guerra es colaboradora habitual en revistas y publicaciones de buceo y fotografía. En su trabajo artístico busca explorar el alma humana a través del retrato submarino. Fue la ganadora del concurso El Hierro Online modalidad compactas, en la edición 2019, y lleva años librando una batalla personal y educativa contra el uso masivo del plástico y sus consecuencias en los océanos. Cristina Camacho fue la directora técnica del Open Fotosub de la Biodiversidad isla de El Hierro 2018. Cuenta con gran experiencia en divulgación y educación medioambiental, trabajando en proyectos de ciencia ciudadana como RedPROMAR Gobcan. Una de sus imágenes formó parte de la exposición Our Biosphere, our Future, en la sede de la Unesco en París. Sergio Hanquet es naturalista, divulgador, buceador y fotógrafo y, desde hace más de 25 años, enseña al gran público los tesoros que esconden los mares. Además de mostrar los tesoros marinos, Hanquet dedica su trabajo también a advertir de los peligros a los que se enfrentan los océanos por la acción del ser humano. Es autor de varios libros y su última exposición fotográfica ha girado, precisamente, sobre la basura y plásticos a la deriva, que soporta el mar, y que ponen en riesgo a la fauna marina, una muestra que estrenó en el RichMix de Londres. Este fotógrafo amante de los océanos es asesor en aspectos medioambientales del Festival Arona SOS Atlántico.