El Gobierno prevé una vía de Arrecife al aeropuerto que rodee Playa Honda

Lanzarote tuvo protagonismo ayer en el Parlamento de Canarias gracias a una buena noticia -el proyecto de la carretera de Arrecife a Playa Honda y el aeropuerto anunciado por el consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis- y dos interpelaciones de dos diputados conejeros. Por una parte, las quejas de Oswaldo Betancort, también alcalde por Coalición Canaria (CC) en Teguise, por el abandono del Gobierno regional hacia la Isla, y una intervención más belicosa por la diputada popular y alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, por el malestar generado a cuenta de ignorar a Lanzarote como base del helicóptero de emergencias, que se instalará en Fuerteventura.

Así, Franquis informó en el Parlamento regional que su departamento tramita ya la redacción del proyecto para crear una nueva vía alternativa que una Arrecife, a la altura de Argana, rodeé la localidad de Playa Honda y conecte con el aeropuerto de Lanzarote. Se trata, como dijo Franquis, de crear una nueva vía rápida que conecte la capital insular con elaAeropuerto sin atravesar, como ocurre ahora, el casco de Playa Honda.

La variante pasaría por detrás de la zona industrial para ir a las vías hacia el sur y el aeródromo insular

Ante una interpelación de la oposición -Oswaldo Betancort criticó que a Lanzarote no se le permitía soterrar la vía, pero sí en Tenerife, donde han invertido 118 millones y en otras islas no hay problema- sobre la posibilidad de soterrar la LZ-2 a la altura de Playa Honda, el consejero Franquis explicó que la opción de la variante es la que han seleccionado los técnicos del Gobierno, en coordinación con los del Cabildo de Lanzarote, tras analizar un estudio de alternativas. «Lo primero que hicimos al llegar al Gobierno fue contratar un estudio de alternativas de ese tramo y cuyos trabajos acabaron en octubre del 2020», aseguró Franquis, «posteriormente, se realizó un estudio de viabilidad sobre cada una de las siete alternativas que se barajaban entre las que se encontraba el soterramiento del citado tramo de la LZ-2 en Playa Honda. Sin embargo, a principio de este año, los técnicos decidieron que el proyecto más viable, técnica y medioambientalmente hablando, no era precisamente soterrar esa parte de la vía, sino hacer una carretera alternativa que rodeé el núcleo urbano de Playa Honda».

Sebastián Franquis añadió que al empezar la actual legislatura en la Consejería no existía ningún proyecto para el soterramiento de esta vía en Playa Honda y que es ahora cuando se están buscando soluciones. «Ante una exigencia de usted y su grupo parlamentario de que se ejecuten las obras de una forma inmediata, mi respuesta es, que si yo hubiera tenido proyectos redactados y terminados cuando llegué a la Consejería para llevarlos a cabo, esos proyectos ya estarían en marcha. Pero usted sabe que eso no fue así», afirmó Franquis. «Es conveniente también señalar que el soterramiento de la carretera LZ-2 a la altura de Playa Honda, como tal proyecto, no figura en ninguna de las actuaciones contempladas en el Convenio de Carreteras 2018–2027. Lo que si figura en el citado convenio es la actuación denominada LZ-2. Tramo: Aeropuerto–Hospital– Enlace de Argana, en el que sí se incluye una vía alternativa a la actual que cruza Playa Honda. Por eso, enlazado a ese proyecto hemos encargado dos estudios técnicos que se han estado elaborando en los últimos dos años para, en base a esos informes técnicos, tomar decisiones y encargar los proyectos. No estamos llevando a cabo iniciativas por capricho, sino en base a los informes y a los estudios técnicos y a la cooperación con el Cabildo de Lanzarote».

Oswaldo Betancort acusa al Ejecutivo de denegar solo el soterramiento de las carreteras en la Isla

El consejero regional anunció que, una vez se cumplan todos los trámites técnicos dentro de la propia Consejería, se enviará el proyecto de la nueva vía al Cabildo de Lanzarote para su incorporación al Plan Insular de Ordenación (PIO) de la isla ya que actualmente no está recogido en el ordenamiento insular de carreteras. Una vez incluido en el PIO de Lanzarote se pondría en marcha el proceso de contratación de la redacción del proyecto de construcción y posteriormente las obras en sí. Se trataría, por tanto, de ejecutar una variante que rodee Playa Honda, por detrás de la zona comercial e industrial, y que conecte con las carreteras que llevan al aeropuerto y al sur de la isla sin tener que atravesar el casco urbano.