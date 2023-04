El Congreso de Innovación Educatívate acercó durante más de 17 horas, entre las tres de la tarde del viernes 14 y la noche del sábado 15 de abril, las novedades más recientes relacionadas con la innovación pedagógica, organizadas en cuatro ejes temáticos: metodología, tecnología, convivencia y sostenibilidad. Destacados ponentes a nivel nacional protagonizaron nueve ponencias y doce talleres dirigidos al profesorado de la comunidad autónoma canaria, que estuvo representado en la convención con más de 150 docentes procedentes de Lanzarote, cerca de 90 de Gran Canaria, casi 40 de Tenerife, una cantidad próxima a los 30 de Fuerteventura. También hubo desplazamientos desde La Palma, El Hierro y la Península.

Educatívate se llevó a cabo por la iniciativa de un grupo de docentes del CEIP Costa Teguise y contó con la colaboración del Centro del Profesorado de Lanzarote y el apoyo de entidades institucionales como la Consejería de Educación, el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise y el Ayuntamiento de Arrecife; así como con el respaldo de entidades y empresas privadas con interés en el mundo educativo. Con anterioridad, en 2016 y 2018, el CEIP Costa Teguise desarrolló otros dos congresos similares.

Alrededor de los salones del Hotel Beatriz donde tuvieron lugar las ponencias y los talleres se generó un ambiente muy inspirador para este encuentro profesional, con la muestra de productos de editoriales y librerías, así como la exposición de los centros canarios de excelencia 2022, cinco IES y cinco CEIP, entre los que se encuentra el CEIP Costa Teguise.

'Educar sin gritar'

El aperitivo del Congreso tuvo lugar el jueves 13 de abril con la charla dirigida a familias que impartió Alba Castellví en el Centro Cívico de Arrecife con el título Educar sin gritar. Por la mañana, en esas instalaciones, tuvo lugar la actividad destinada a alumnado, que llevó por título Aprender con humor, que dirigió el experto en risoterapia y creador del concepto “ahumor (amor y humor) Alonso Pulido, procedente de Andalucía. Precisamente, fue el mismo ponente encargado el brillante broche final a Educatívate, con la ponencia Aprender con Humor y con Amor, que hizo emocionar, bailar, llorar de risa y sentirse como niños y niñas a los 350 asistentes, que se pudieron llevar consigo las mejores ideas para relacionarse diariamente con la infancia y la adolescencia de su alumnado.

El desarrollo del congreso estuvo perfectamente medido, con intervenciones de alumnado del municipio, que también reflexionó sobre la educación del presente y del futuro, y con el imponente reclamo de la pantalla LED de 5x3 metros, respaldando el escenario, donde los protagonistas proyectaron sus presentaciones. Durante las ponencias y talleres hubo muchos momentos especiales en los que el público celebró con sonoros aplausos ideas destacadas para la práctica educativa en estos momentos, marcada por una oferta extensa de recursos tecnológicos y propuestas metodológicas, donde, tal como se puso de manifiesto, no siempre lo más nuevo es lo más bueno. Una de esas situaciones tuvo lugar durante la intervención del doctor en Ciencias de la Educación por la especialidad de Didáctica y experto en procesos cognitivos para el aprendizaje de la matemática, José Antonio Fernández Bravo, quien sentenció que “por encima de la clase que has preparado está la persona para quien has preparado la clase”. Su ponencia se tituló Proteger el deseo de aprender e insistió en la necesidad de “enseñar desde el cerebro del que aprende y desarrollar la capacidad de escuchar, que es dejar de oírte”. Fernández Bravo se mostró crítico con las leyes educativas españolas, que van por la undécima, y afirmó que “en España no hay leyes educativas sino venganzas electorales”.

Neurociencia y gamificación

Especial atención también concitó la ponencia Neurociencia y aprendizaje, de Marta Portero, investigadora en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, que defiende una educación basada en evidencias científicas para buscar la metodología más efectiva. En este sentido, planteó varias afirmaciones aceptadas comúnmente que son falsas, como por ejemplo que “son más importantes las habilidades de creatividad y resolución de problemas que la adquisición de conocimientos”. Insistió en la relevancia de la repetición para que el cerebro pueda aprender, ya que la práctica consolida y lo que dejamos de hacer se debilita. Defiende la necesidad de recordar lo aprendido, algo que no se debe confundir con memorizar sin comprender.

Otro momento muy destacado tuvo lugar durante la presentación Magia y motivación a través de la gamificación, de Beatriz Cerdán, llegada desde la Comunidad Valenciana, al compartir la evolución y los espectaculares resultados de sus proyectos basados en conocidas películas de los ochenta, que tuvieron respuesta de los propios actores al alumnado y a la profesora. Desde Galicia, María Soto, acercó con claridad a los asistentes las claves y las respuestas a la pregunta de su ponencia: ¿Cómo establecer límites desde la disciplina positiva? Por su parte, el conocido divulgador en las redes y docente Manu Velasco logró en el público un alto nivel de emoción con su ponencia El efecto purpurina en educación.

La atención del público no decayó en ninguna de las propuestas que conformaron el programa, como la charla inaugural, de Heike Freire, titulada Pedagogía verde. Cómo educar personas que amen la Tierra; la de Juan Núñez Yo innovo, tú innovas, él innova…; o la de Fernando Posada, Desafíos TIC en la escuela del siglo XXI.

La docena de talleres respondieron a los intereses marcados en los cuatro ejes temáticos del Congreso: metodología, tecnología, convivencia y sostenibilidad. Tuvo un especial Creando una programación de aula con ChatGPT, de Guillermo Negre; y Jugar y aprender con la Inteligencia Artificial en el aula, de Fernando Posada, por la actualidad y las noticias que genera cada día este nuevo recurso. Pero también generaron mucho entusiasmo los relacionados con teatro, cambio climático, multimetodología, aprendizaje cooperativo, motivación y emoción, creatividad, apps, cuentos y narrativas visuales o paisajes de aprendizaje.