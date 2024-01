El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias Pedro San Ginés (CC), ha presentado una pregunta para su respuesta por escrito dirigida al presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, para que este aclare "urgentemente" cuáles son las pretensiones del Estado en antiguo El Polvorín de Güime (municipio de San Bartolomé), y si han cambiado las previsiones en cuanto a centros de acogida a migrantes que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez tiene para Canarias.

Así lo ha comunicado la secretaria insular de Coalición Canaria en Lanzarote, Migdalia Machín, quien ha resaltado la conveniencia de que este asunto se aborde en la primera reunión que celebrará la mencionada comisión y que según ha anunciado su presidente, tendrá lugar este martes.

La dirigente nacionalista asegura que las catas que se están llevando a cabo en la citada zona del municipio de San Bartolomé, en terrenos que son del Estado, para "supuestamente", la creación de un centro de grandes dimensiones destinado a atender a las personas que llegan patera, están generando "gran preocupación en la isla".

“Creemos que hace falta una aclaración inmediata a este asunto, puesto que hay que recordar que, aunque ya desde el mandato anterior, el Plan de Migraciones del Estado preveía la construcción de 17 nuevos centros de acogida, siete de ellos en Canarias, no había previsto construir ninguno en Lanzarote”, ha señalado la dirigente nacionalista.

Así lo anunciaba precisamente en octubre de 2022 la secretaria de Estado de Migraciones, siendo aún presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Un año después, en septiembre de 2023, el exministro de Migraciones, José Luis Escrivá, especificó al actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que lo que se iba a hacer era ampliar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros en El Hierro, el de Las Canteras en Tenerife, el de Barranco Seco en Gran Canaria y el de El Matorral en Fuerteventura.

“Esos eran los planes, así que nos gustaría saber, qué es lo que ha cambiado ahora ya que, aunque hemos podido ver declaraciones del senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, y del alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, en los medios de comunicación, no tenemos conocimiento de que haya habido un posicionamiento oficial y firme por parte del partido socialista”, insiste Machín.

En contra de un macrocentro para migrantes en Lanzarote

Por su parte, el senador por Canarias Pedro San Ginés, ha manifestado que “aunque entendemos que el Centro construido en Arrecife no reúne condiciones dignas para la atención de los migrantes y el Estado debe dar una respuesta, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con que se construya un macrocentro en Güime que, además, no estaba previsto”

Asimismo, asevera que “cualquier iniciativa del Gobierno en materia de centros en Canarias debe estar consensuada con la Comunidad Autónoma, tal y como contempla la Agenda Canaria suscrita por el PSOE en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, y antes en el Pacto Canario por la Inmigración, suscrito por todos los portavoces en el Parlamento de Canarias incluido el PSOE, siendo Ángel Víctor Torres diputado”.

"Un pacto, hay que recordar, que de manera expresa recoge cuestiones como: