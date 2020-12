El Muelle Deportivo prohíbe el alquiler vacacional en los veleros atracados

Aquellos propietarios de embarcaciones que no respeten esta normativa y continuen publicando ofertas en plataformas turísticas serán sancionados y, además, no se les renovará el puesto de atraque, según adelantó la responsable de Operaciones y Servicios Portuarios de la Dársena de Embarcaciones Menores, Dácil La Camera Pérez.

El Ministerio de Fomento, cartera a la que pertenece la Autoridad Portuaria, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer esta normativa. Según recoge la documentación en el apartado de "prohibiciones", quedará vetada "la utilización de las embarcaciones para su explotación con fines de alquiler vacacional, ya sea entre particulares o a través de las plataformas electrónicas o empresas de cualquier tipo dedicadas a este tipo de actividad".

De esta manera, quedarán fuera de la ley las embarcaciones que hasta ahora se han estado publicitando con estos fines sin ninguna traba de por medio. "Una vez finalice el periodo de autorización de atraque de estos propietarios, cuando quieran renovarla se les dirá que no porque han incumplido la ordenanza", señala La Camera.

La responsable de la renombrada como Marina Las Palmas apunta que en los últimos meses se han realizado una serie de requerimientos a los barcos ofertados en páginas como Air BnB o Booking. "Algunos nos han dicho que no lo harán más porque no sabían nada, y efectivamente han retirado los anuncios, pero otros han seguido haciéndolo", apunta La Camera. No obstante, la Autoridad Portuaria se encuentra monotorizando las distintas plataformas webs en busca de veleros turísticos.

A día de hoy, en la página de Air BnB se ofertan entre dos y tres veleros para el mes de septiembre, dependiendo de las fechas. Los precios para dos personas oscilan entre los 28 y los 51 euros por noche. Unas tarifas que están entre las más baratas para pernoctar en la capital grancanaria. Precisamente, varios patronos con embarcaciones en la Marina han señalado que este fenómeno ha crecido por sus precios a la baja y por la oportunidad para los propietarios de facilitarles el pago de las tarifas públicas de la Autoridad Portuaria por estar atracados.

Lo cierto es que hasta hace unos meses, el número de este tipo de embarcaciones superaba de largo la veintena. De esta manera, las últimas advertencias que ha ido lanzando la Autoridad Portuaria han dado sus frutos. También es cierto que algunos de los barcos anunciados dan la posibilidad de navegar con el mismo, por lo que estaría por ver si este anuncio quedaría al margen de la normativa o no.

"La gente viene aquí, duerme y se larga, eso no es lo que queremos, queremos que alquilen barcos para navegar, esto es una marina, no un hotel", indica La Camera. Desde la dirección del Muelle Deportivo señalan que este fenómeno turístico altera la actividad normal de la dársena de embaraciones menores. "Estas en tu barco tranquilo y de pronto al lado se meten ocho personas sin control", puntualiza la responsable, quien hace énfasis en la falta de seguridad. Incluso, asegura que muchos huéspedes acuden hasta sus oficinas administrativas en busca de información o comentarles que la persona que les tendría que dar las llaves no aparece.

Otro tipo de actividades

No obstante, La Camera puntualiza que la normativa sí permitirá realizar otro tipo de actividades económicas, siempre relacionadas con el ámbito marino marítimo. "Si tienes una empresa que se dedique al charter y coges tu embarcación cumpliendo con todas las autorizaciones pertienentes para chartear puedes hacerlo, lo que no puede ser es que vengas aquí a dormir y te vayas como si fuera un hotel", señala la responsable. "Puedes incluso dormir aquí una noche, pero que naveguen, para ir a otra isla, al Sur o para fondear en Las Alcaravaneras", especifica. Pero, "nunca" para hacer las veces de un alojamiento turístico al uso.

Estas actividades permitidas por la Autoridad Portuaria tendrán que estar expresamente autorizadas. No obstante, la nueva ordenanza especifica en su apartado de "prohibiciones" que quedará vetado "prestar servicios o realizar actividades comerciales sin el correspondiente título", el cual estará expedido por la entidad pública que gestiona los Puertos de Las Palmas.