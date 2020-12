La Asociación de Párkinson Gran Canaria estrena sede en Los Hoyos

Fue en octubre de 1995 cuando comenzó la andadura de la asociación ya que, según reza en su página web, "una auxiliar del Hospital Insular, viendo que los pacientes con esta enfermedad no tenía un centro especializado para atenderlos, solicitó un local". Se instalaron un par de años después en el número 1 de la calle Sor Brígida Castelló, donde desarrollaron su actividad hasta la semana pasada, cuando empezaron la mudanza de la edificación que "ya se había quedado obsoleta", aseguró Perdomo. Y es que a la antigüedad del inmueble también había que sumar el hecho de que "no reunía las condiciones de un centro sociosanitario", apostilló la directora, María Luisa Alemán ya que, entre otras cosas, las diferentes salas de trabajo estaban muy separadas unas de otras hasta el punto de que tanto los usuarios como el personal tenían que desplazarse de una planta a otra. "Además, no estábamos solos, sino que compartíamos el edificio con otras asociaciones", señaló la trabajadora social. Una realidad que a partir de hoy cambiará gracias a la nueva sede ubicada en el antiguo CEIP Los Hoyos, espacio que ha sido cedido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que la entidad cuente con unas dependencias más adaptadas a las necesidades de las personas que padecen esta enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta al movimiento. Para ello, el Cabildo de Gran Canaria también les concedió una subvención de casi 120.000 euros para llevar a cabo la reforma integral que ha dejado las instalaciones en condiciones óptimas para que comiencen su nueva etapa y continuen con la labor que desempeñan desde hace casi tres lustros, prestando servicios de fisioterapia y psicomotricidad, de psicología y logopedia, de geriatría y educación social, así como de musicoterapia y danzaterapia, entre otras actividades que se realizan en la actualidad.

De este modo, el antiguo centro escolar ahora se ha transformado en uno especializado en la atención a personas con Parkinson y a sus familiares, contando con 374 metros cuadrados de superficie entre los que se reparten una zona de gimnasio en la que los usuarios trabajarán con los fisioterapeutas, así como un área de psicología. También dispone de offices para el personal y de despachos para la dirección y para los trabajadores sociales. La nueva sede, que está adaptada a las personas con movilidad reducida, también tiene cuatro baños adaptados. "Y todo ello está completamente unificado, no como antes", apuntó Patricia Perdomo para quien, no obstante, la mayor novedad y cambio está en las zonas ajardinadas que han ganado con el traslado al barrio de Los Hoyos de Tafira Baja. "Esto nos va a permitir poder hacer actividades nuevas al aire libre como la petanca, yoga, taichí e incluso queremos hacer un huerto ecológico", arguyó la trabajadora social.

Asimismo, "al reunir las características de un centro sociosanitario, vamos a poder añadir horas para el respiro familiar y vamos a poder implantar el Programa de Enfermos de Párkinson de Inicio Temprano (EPI), ya que antes nos era imposible y hay muchísima demanda", añadió Alemán. Con la nueva ubicación, además, la asociación gana en comodidad para los familiares e incluso las ambulancias que ahora tienen un mejor acceso al emplazamiento que será inaugurado hoy oficialmente a las 12.00 horas. El acto contará con la presencia de diferentes autoridades, así como está previsto que actúen un coro infantil y la cantante canaria Cristina Ramos.

Desde mañana, la asociación continuará con su actividad normal. La entidad atiende actualmente a 80 personas y cuenta con una plantilla de profesionales que encabeza Alemán y que está compuesta por dos trabajadoras sociales, dos fisioterapeutas, cuatro auxiliares de geriatría, una logopeda, una psicóloga, una monitora de manualidades, un técnico en actividades socioculturales (Tasoc) y una técnica superior en integración social (Tisoc).