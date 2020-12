Guerra se pasa al grupo de no adscritos y se enfrenta a la expulsión del PP

El distanciamiento de Guerra del grupo municipal Popular, cuya portavoz es Pepa Luzardo, se remonta al inicio del actual mandado, tras quedarse sin sueldo. La edil amagó con no firmar su adscripción al grupo para presionar. En el último momento firmó, pero arremetió al día siguiente, tras un pleno, contra sus compañeros sin nombrar a nadie, asegurando que era víctima de una campaña de "amenazas" y de "acoso y derribo". Este periódico intentó ayer, sin éxito, hablar con Guerra, pero esta ha hecho saber que simplemente se ha pasado a los no adscritos y que sigue como militante del PP y no abandona el partido.

Poli Suárez aseguró, por su parte, desconocer las razones que han llevado a Guerra a abandonar el grupo Popular y aseguró haberse enterado por el escrito que presentó en el Ayuntamiento. "Hasta la fecha no hemos recibido ninguna solicitud dándose de baja en el partido y lo único que le pido a Carmen Guerra es que devuelva el acta, al igual que ella hacía mientras tenía responsabilidades orgánicas", indicó Suárez, quien consideró que si "no se encuentra cómoda dentro del grupo o tiene otros proyectos, lo mejor es que entregue el acta y emprenda su nuevo camino". Al dirigente le consta, añadió, que el grupo Popular "siempre la ha tenido en cuenta, ha contado con ella y siempre se le ha informado. No sé realmente a qué se debe esta renuncia y lo único que hago es utilizar los mismos argumentos que ella hacía antes".

En el caso de que siga con su acta, el partido "obrará en consecuencia y será expulsada. Yo creo que en poco tiempo analizará su decisión y actuará con lealtad al partido y a sus siglas", destacó Suárez, quien indicó no entender esta decisión.

También rechazó las críticas que efectuó la concejala en su día. "No creo que el PP persiga a la gente. No creo que haya habido una persecución en contra de ella. De ser así, tendría que haberla denunciado". Pepa Luzardo aseguró que se enteró de la decisión de Guerra, tras consultar el orden del día del pleno y afirmó desconocer las razones de una decisión que eludió valorar.

Guerra acudió esta semana al pleno extraordinario solicitado por la oposición, pese a que sólo habían sido convocados los portavoces. Al grupo de no adscritos se puede sumar en breve la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, que lleva meses amenazando con irse del partido, tras su enfrentamiento con el edil José Guerra. El comité de disciplina del partido no se ha pronunciado aún en relación con su denuncia sobre Guerra.