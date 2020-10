La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, ha presentado hoy las 14 actividades que el Gobierno municipal ofrecerá a los jóvenes de la ciudad durante el mes de julio en el marco del programa 'Verano Joven', que regresa con originales propuestas adaptadas a la nueva normalidad y que, por primera vez, incluye 445 plazas para la modalidad online.

En total, se ofertarán 1.116 plazas gratuitas para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, que podrán participar en 14 actividades distintas lúdicas, deportivas y formativas de las que 12 serán presenciales, una de manera semipresencial y una que se llevará a cabo exclusivamente online.

La concejala de Juventud ha detallado que "debido a los meses de confinamiento, desde el Ayuntamiento hemos querido recompensar a la población juvenil organizando un programa diferente y divertido con el único objetivo de que puedan disfrutar del verano con actividades atractivas, pero de una manera segura".

Entre las actividades destacadas de esta edición se encuentran propuestas como kayak nocturno en Las Canteras, manejo de drones, taller de conversaciones en inglés, conducción de segway, lettering o una serie de escapes rooms por la ciudad.

Para seguir ofreciendo las mismas plazas que en ediciones anteriores, el Ayuntamiento, además de ofrecer la modalidad online, ha ampliado el número de grupos para actividades presenciales con un máximo de 15 participantes de manera que se permita respetar las medidas de prevención, ha explicado Carla Campoamor.

En este sentido, con el objetivo de garantizar el bienestar de los jóvenes, el programa se ha desarrollado en aplicación de la normativa vigente, siguiendo todas las indicaciones de prevención establecidas por las autoridades sanitarias en lo relativo a la realización de actividades de tiempo libre", ha añadido la edil. De este modo, en el caso de las actividades que se desarrollarán con carácter presencial, se garantizarán todas las medidas de salud y seguridad, para prevenir contagios por la COVID-19.

Mar, drones e idiomas

El programa de actividades que se realizarán durante el mes de julio se compone 430 plazas distribuidas en las siguientes actividades acuáticas, que se desarrollarán en el entorno de Las Canteras: surf, bodyboard, paddle surf, kayak, snorkel, kayak nocturno. Además, se ofrecerá surf adaptado para personas con movilidad reducida.

En cuanto a la oferta formativa, el Ayuntamiento ofrece 50 vacantes para el taller de conversaciones en inglés 'How to say chacho' para favorecer el aprendizaje de idiomas y otras 30 plazas para el taller de fotografía.

Entre las novedades del programa también se encuentra el manejo de drones, con capacidad para 32 participantes, así como el taller de lettering, una técnica de diseño y composición de palabras y letras que cuenta con 45 vacantes.

Entre las actividades destacadas se encuentra la de Street scape, que se realizará de manera semipresencial. Se trata de una serie de scapes room de tres temáticas distintas que se componen de una parte online y otra con recorridos por la ciudad. En este caso, hay 400 plazas disponibles.

Por otro lado, el Ayuntamiento también pone a disposición de 112 jóvenes la posibilidad de conocer la ciudad desde otra perspectiva a través de diferentes rutas en segway y 17 plazas para un taller de danza urbana.

Para solicitar más información o inscribirse en las actividades, las personas interesadas pueden hacerlo en la página web municipal, a través de este enlace Actividades Verano Joven, o mediante las redes sociales de la Concejalía de Juventud (@LPAJuventud).