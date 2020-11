El grupo municipal CC-UxGC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria denuncia "la participación selectiva" del concejal de Urbanismo, Javier Doreste, para acometer "su particular" plan de reposición de Las Rehoyas. El concejal nacionalista, David Suárez, explicó que "por mucho que Doreste lo niegue, el mamotreto que está en marcha es el inicio de su reposición que no está aprobada". Por esto, detalló, los vecinos, que no están de acuerdo con la intervención, lo han llevado a los juzgados. En este sentido, Suárez lamentó que este sea "otro proceso que se judicializa por el autoritarismo de la supuesta izquierda participativa".

Según el grupo municipal nacionalista, la falta de escucha y la "participación selectiva" generará que se retrase aún más el proceso de reposición de viviendas "que los vecinos de Las Rehoyas tanto necesitan". Suárez recordó que su formación ya ha advertido en el pleno que "Doreste no está capacitado para llevar el urbanismo de nuestra ciudad". Si bien, consideran que "lo peor de todo es que el Alcalde, Augusto Hidalgo, tiene que tragar con esto para mantener un pacto con sus socios de Podemos".

El edil apuntó que el proceso elegido por Doreste para llevar a cabo el plan de reposición del barrio de Las Rehoyas ya está ocasionando "importantes costes a las arcas municipales" y puso como ejemplo "el derroche de dinero público para rodar el campo de fútbol y los vestuarios unos metros".

"No debemos olvidar que también se va a llevar por delante las plazas de aparcamiento que resultan tan necesarias, no solo a los vecinos de este barrio sino también para futbolistas y acompañantes, así como usuarios del Complejo Deportivo de Las Rehoyas", señaló Suárez. Quien considera que "resulta necesario prever la dotación de plazas de aparcamiento en zonas aledañas a medida que cierren la zona de obras".

Además, el grupo municipal CC -UxGC advierte sobre la delicada situación de una persona que pernocta en la zona de vestuarios, "que cuenta con diferentes enseres personales y acude a la iglesia de La Paz para comer y asearse".