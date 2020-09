La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha alertado de la situación de “emergencia social” que vive el municipio mientras el gobierno socialista de Augusto Hidalgo “no quiere verlo ni asumirlo”, asegura la edil.

Luzardo, que ofreció una rueda de prensa junto al concejal Ángel Sabroso, advirtió de que las consecuencias sociales del Covid-19 “están haciendo estragos en la capital”, que ya antes de la pandemia era la ciudad con mayores bolsas de pobreza de toda Canarias y que con el desplome de la economía ha visto agravada enormemente esta situación.

“Hidalgo y su gobierno están viviendo en un mundo imaginario mientras miles de familias afrontan un verdadero drama. El PSOE tiene que bajar ya de la nube”, asevera Luzardo, quien recuerda que hay casi 80.000 personas sin trabajo en el municipio, entre desempleados y afectados por expedientes temporales de regulación de empleo.

“Todas las ONG que trabajan en la ciudad están alertando del preocupante incremento de necesidades sociales sin que el Ayuntamiento muestre reacción alguna. Es una auténtica avalancha de solicitudes de alimentos y ayudas económicas las que se están produciendo y el Gobierno Local no ha implementado medida alguna, no ha cambiado procedimiento alguno, no ha tomado decisión alguna”, continúa Luzardo.

Así, tan solo para poder solicitar una cita previa para acceder al itinerario de los servicios sociales pueden transcurrir más de 15 días. “Es imposible hacer frente a una situación del todo excepcional haciendo lo mismo que antes, y eso Hidalgo no quiere verlo”, afirma Luzardo.

“Las colas del hambre no se solventan sacando a volar el dron, haciéndose publirreportajes propagandísticos o con vídeos absurdos de autopromoción. Estamos en una situación de emergencia social que exige medidas extraordinarias”, indica la líder del PP en la capital grancanaria.

Por su parte, Sabroso indicó que es “surrealista” que en los últimos tres meses, con una escalada de necesidades sociales sin precedentes, el Ayuntamiento haya cerrado tres recursos sociales, en referencia a la Fábrica de Hielo, Pabellón García San Román y Centro de Emergencias de El Polvorín.

“No estamos para cerrar centros de atención a personas necesitadas, sino para crear y abrir muchos más”, explica Sabroso, quien afirma que las únicas prioridades del Ayuntamiento “deben ser combatir la grave crisis social que ya tenemos encima y la urgente reactivación económica”.

Pepa Luzardo lamentó que actualmente esta emergencia social no ocupe la agenda del gobierno local del PSOE. “No se toma decisión alguna, no se implementa medida alguna, no se cambia el presupuesto ni se consiguen fondos extraordinarios. Nada ha cambiado en las mentes del Gobierno Local, mientras que todo ha cambiado en la vida real”, indica.

El 22 de mayo pasado, en pleno Estado de Alarma, Hidalgo anunció un Plan extraordinario de Inversiones en la ciudad de 100 millones de euros, destacando así en todas las portadas e informativos. “Cuatro meses después no ha habido ni una actuación nueva, ni una noticia al respecto y ahora conocemos el dato de ejecución de las inversiones que ya estaban previstas en el presupuesto 2020 que a 30 de junio pasado sólo alcanza un 9% de ejecución”.