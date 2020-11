El pub irlandés McCarthy’s cierra sus puertas después de 18 años en Triana

En el año 2002 empezó la historia de este local situado en el número 43 de Triana. En un principio perteneció a una sociedad de dos hermanos y un cuñado, tiempo después se separaron y quedó a manos de uno de los hermanos. En 2015 los otros dos, que son empresarios del Sur, decidieron retomar las riendas del pub hasta este martes, cuando se culminó el traspaso.

El estilo irlandés que caracterizaba a este lugar se debió a que antes del McCarthy’s los propietarios ya tenían un pub de esta clase en el Sur, el Mulligan’s Irish Pub, fundado en 1997 y que se mantiene hasta el día de hoy. “Vimos que en el negocio de Playa del Inglés nos iba bastante bien y nos pareció una buena oportunidad implantar esta temática en la capital ya que no había nada parecido ni en Triana, ni en el resto de Las Palmas de Gran Canaria”, apunta el gerente de McCarthy’s, Enrique Díaz.

El gerente asegura que la pandemia les afectó pero que no fue la causante del cese

Asimismo, explica que cuando decidieron abrir el pub en la capital se trajeron de Irlanda tanto personal como mobiliario para la adecuación del local. “El diseñador, el arquitecto, el mobiliario, todo vino directamente desde la isla, incluso algunos pintores para la decoración”, recuerda.

Pero este estilo fue implementado en los negocios de esta familia tras ver que empezaron a llegar muchos turistas en el Sur que provenían de Irlanda y Gran Bretaña. “Vimos que podríamos apostar a este público, por lo que viajamos hasta allá para buscar a los proveedores, así como todo lo necesario para hacer el local. Además, en el viaje fuimos probando distintos bares para coger ideas y una vez aquí, montamos el bar con cocineros locales pero siguiendo esas pautas de bares irlandeses. También llegamos a tener empleados irlandeses que vivían aquí”, añade el que fuera gerente del pub.

Además de tener un estilo extranjero que caracteriza a sus negocios como el de La Posada Tex-Mex en Anfi del Mar, también añadieron el toque canario. “Implementamos algunos productos locales”, explica Díaz, a la vez que agrega que posteriormente fueron contratando personal de la Isla. En un principio apostaron por ofrecer música en vivo irlandesa pero con el paso del tiempo agregaron los toques españoles.

La terraza más grande

“Cada 17 de marzo, cuando celebrábamos el Día de San Patricio traíamos bandas irlandesas, ofrecíamos muchas cervezas de allá y platos típicos especiales para esas fechas”, comenta.

Lo que más se pedía en este icónico local era la cerveza Guinness ya que viene de allá, mientras en el estofado irlandés y los ‘pie’ (tartas) también eran solicitados. Sin embargo, el gerente sostiene que el producto local de Irlanda no era tan bien aceptado por los canarios. “Se mantenía el desayuno típico irlandés pero nos adaptamos a la demanda de clientes que teníamos”, indica.

Los cruceristas también fueron grandes consumidores del McCarthy’s. “Durante la temporada de invierno venían muchos turistas noruegos, suecos, franceses, italianos e incluso del sur de la Isla y cuando visitaban la capital solían hacer bastantes paradas para comer aquí”, narra. Además, cuenta que tienen clientes extranjeros tan “fieles” que siempre que regresaban de vacaciones pasaban a comer todos los días.

La terraza más grande de Triana, con diez mesas, ha cerrado “porque la zona comercial desde hace cinco años va en decadencia”. El McCarthy’s se encontró con una “fuerte competencia en las calles traseras que tienen locales más pequeños, con menos personal y menos coste de alquiler, por lo que podían ofrecer precios más competitivos”, sumado a la competencia de centros comerciales. “La dificultad de aparcar, con los carriles bici y los precios elevados de los aparcamientos, que por ir a pasear puede salir en ocho euros de media, mientras que en un centro comercial sale gratis, complica que la gente visite Triana”, explica.

El martes se efectuó el traspaso del local, adquirido por la compañía Café Regina

Los trabajadores, por su parte, no se quedaron sin empleo y es que “uno de nuestros requisitos para traspasar el local era que la nueva sociedad que lo comprase para desarrollar la actividad de restauración se quedara con los empleados. “Sabemos que con el coronavirus es muy complicado conseguir empleo y no queríamos que sus familias y ellos perdieran la estabilidad”, apostilla.

La pandemia no ha sido por tanto la culpable de cierre. “Abrimos el 1 junio y desde entonces hasta las dos últimas semanas de octubre no tuvimos pérdidas, aunque la facturación respecto a años pasados no era igual. No teníamos grandes beneficios pero si cubrían los costos y sueldos. Aunque nos afectó, no fue el motivo”, concluye Enrique Díaz.El pasado martes el pub que aportó durante 18 años un estilo irlandés a Triana dijo adiós. En la imagen principal varias personas compartiendo experiencias en la terraza más grande de la zona. Abajo y a la izquierda, los trabajadores apostados en la fachada del pub tras la despedida. A la derecha, el decorado interior del McCarthy’s antes de echar el cierre. |