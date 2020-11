La Navidad ha llegado a Triana con una nueva decoración que destacará entre las anteriores y que no contará con una convocatoria para el encendido de luces debido a las medidas sanitarias impuestas para luchar contra la pandemia. Las luminarias están siendo instaladas en la capital desde la última semana de septiembre y ya ha llegado el turno de la calle Mayor, que ya se está vistiendo de adornos, incluso, de algunos que no se habían colocado en ocasiones anteriores. El presidente de la asociación de comerciantes de Triana, Carlos Bethencourt, ha indicado que se mantendrá la base utilizada el año pasado pero se agregarán más ornamentas

“Tendremos nuevos elementos que, aunque son nuevos, son ornamentas que no pudieron instalarse el año pasado por lo que no suponen un gasto extra al Ayuntamiento capitalino”, expresa, a la vez que recuerda que las luminarias que decoran la calle son de bajo consumo y “la factura de electricidad no va a llegar siquiera a los 1.000 euros”.

De igual forma, sostiene que como novedad van a implementar la decoración de muchas puertas de locales comerciales, una decisión que se “ha pactado con el Consistorio y esperemos que sirva para atraer visitantes a la zona comercial ya que no podemos hacer eventos multitudinarios”. A su vez, los vecinos que lo deseen podrán tener sus puertas decoradas con guirnaldas y otros tipos de adornos navideños.

En cuanto al tradicional encendido de luces, Bethencourt ha indicado que se realizará el 27 de noviembre, que es el ‘Black Friday’, y como no se podrá hacer una convocatoria, para evitar las aglomeraciones estudian la posibilidad de retransmitir el acto ‘online’. “Todavía nos queda ultimar detalles. Estamos moviéndonos a la misma velocidad que las noticias de la pandemia”, ha añadido.

Por otro lado, el Belén del Parque de San Telmo comienza a instalarse la semana próxima. El nacimiento de Jesús estará nuevamente recreado por Fernando Benítez Henríquez y se abrirá al público el 16 de noviembre por la tarde y hasta después de Reyes

Reunión con empresarios

Por su parte, el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, se reunió ayer con la Asociación de Empresarios de Santa Catalina y la de Puerto – Canteras para analizar diversas acciones de dinamización, además, representantes de ambas trasladaron al concejal propuestas relacionadas con la próxima campaña de Navidad, así como de impulso a las empresas.