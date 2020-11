Los pequeños comercios centran su “esperanza” en las ventas navideñas

Desde el punto de vista de la dueña de la tienda para niños y niñas Coolkid, Raquel Rodríguez, el movimiento de personas en la zona de Triana ha aumentando con las campañas del ‘Black Friday’ y la temporada navideña que este año se vio adelantada por la crisis del coronavirus, no sólo como incentivo de ventas, sino para evitar las aglomeraciones en locales. “Ha sido un poco lenta la entrada pero se ha visto ya un poco más de movimiento del que veníamos viendo hace quince días cuando teníamos mayor incertidumbre, sin embargo, parece que ya se activó el sector con el tema de las compras de Navidad”, dice Rodríguez.

La dueña de Coolkid explica también que el sector infantil no ha resultado tan afectado por la crisis del coronavirus como ha pasado con el resto y esto se debe a que, a su juicio, “los padres no dejan de comprar cosas para sus hijos, prefieren quitarse otra algo ellos. Yo creo que es algo que sienten que tienen que comprar”. A pesar de que algunos comercios han adelantado ofertas por el viernes negro, Rodríguez sostiene que no se ha adherido a esta campaña en primer lugar por el tema de los aforos y quizá apuesten por hacer algo vía ‘online’. “En tienda si mantendríamos los precios porque el aforo es para diez personas, además, al ser del pequeño comercio nos cuesta más porque ya tenemos los márgenes mucho más ajustados”, apunta.

Asimismo, se están preparando para las compras decembrinas con la implementación de otro terminal de cobro para evitar colas y que haya mucha gente reunida fuera de la tienda. “No sabemos si se nos montan colas como pasó con la vuelta al cole, por eso también queremos incentivar a que compren ‘online’ y si quieren lo retiren en la tienda y así se evitan hacer filas porque con ellas también perdemos ventas. La idea es buscarle la vuelta para facilitarle las cosas al cliente y que no tenga que hacer una cola de media hora”, indica a la vez que resalta que este será “un fenómeno que se verá en todas las tiendas”.

“Espero que con la campaña de Navidad las cosas mejoren y si nos confinan nuevamente, nosotros seguiremos trabajando de forma ‘online’ y vía WhatsApp, ningún niño se va a quedar sin sus regalos. Cerraremos las puertas porque nos obligan pero venderemos a través de esos canales, una idea que implementamos cuando estuvimos confinados porque de lo contrario tendríamos que cerrar el comercio”, añade. “Hay que apoyar sobretodo en al pequeño comercio ya que si no vienen a comprarnos, no sobrevivimos”, destaca Raquel Rodríguez.

Para Melanie Sánchez de Central Uniformes la segunda oleada “ha sido dura, sobretodo por el cliente. Es complicado porque hay que atenderlo y procurar que cumpla la normativa, pero bueno, lo llevamos”. En el comercio del que es dependienta ya se asoman las compras de la época navideña. “Aquí ya se notan los encargos para Navidad, de momento hay movimiento, mucha gente mirando y preguntando si se pueden hacer cambios después de Reyes”, comenta Sánchez.

“En nuestra tienda no va tan mal porque vendemos uniformes para trabajar y sí se nota que hay sectores que compran más que otros. Ahora mismo el sanitario es el que más invierte, se ve que están llamando a muchos empleados nuevos”, asegura. “Mientras que en la restauración se nota menos”, agrega la dependienta.

Con motivo de las Navidades hay algunos pequeños comerciantes que han decidido apuntarse a la campaña del ‘Black Friday’ como es el caso de Gabriel Macías, propietario de Le Petit Croissier. “Hemos adelantado el viernes negro para evitar las aglomeraciones y que la gente pueda hacer sus compras tanto para este día como para las fiestas navideñas con calma”, explica. “Las primeras semanas tras el confinamiento hubo mayor resistencia de la gente para ir a comprar por el miedo que les daba pero yo creo que ya compran igual que el año pasado y también adelantan las compras navideñas para evitar aglomeraciones”, manifiesta el diseñador.

“Esperamos que con Navidad podamos recuperar las ventas que perdimos a consecuencia del confinamiento y que, además, con la vacuna disminuya la incertidumbre de la población y la gente pueda hacer sus compras con mayor confianza y tranquilidad”, comenta el dueño de Le Petit Croissier.

La tienda Exotic del diseñador canario Oliver Sánchez también ha apostado por ofrecer ofertas antes del ’‘Black Friday’. “La campaña del viernes negro la adelantamos como el resto de las grandes empresas porque así damos tiempo para que las personas puedan comprar antes de las Navidades, si al cliente le das una buena oferta y un buen producto no se lo piensa tanto”, asevera Sánchez.

“Yo no me puedo quejar porque mis artículos no tienen precios elevados y están al alcance de cualquier bolsillo, además, creo que nosotros ponemos mercancía que busca la gente porque es ropa del día de día, para ir a trabajar, ir a una comida con las amigas, entre otras cosas y a un precio bastante asequible por lo que nos ha ido bien”, señala. “La gente en mayo salió con ganas de comprar y tener contacto, lo primero que me preguntaban era si podían tocar las prendas, estaban cansadas de comprar ‘online’ y nuestra clientela pide probarse el vestuario”, expresa a la vez que reitera que “la gente busca calidad, buen precio y que se lo pongan fácil, poder probarse la ropa y nosotros lo permitimos, cosa que algunas tiendas no. Desde el minuto uno tuvimos claro que íbamos a planchar y trabajar más, desinfectamos toda la ropa que las personas se prueban con vapor y productos especiales”, apostilla.

El diseñador hace un llamado a la población grancanaria para que apuesten por los pequeños establecimientos “que hemos estado siempre, que garantizamos unas medidas sanitarias que se cumplen a rajatabla porque tenemos la posibilidad de controlarlo y también tenemos muy buenos precios”, reseña Sánchez.

Por su parte, la dependienta de la tienda KRSNA, María Santana explica que “hay días mejores que otros, pero nunca se sabe lo que puede pasar”. “Es impredecible ya que hay mucha gente a la que el tema de la pandemia le ha afectado, algunos no salen de la calle por miedo, solo para lo justo y necesario. Antes, en estas fechas, venían mucho las personas mayores acompañadas de sus familiares y este año no lo están haciendo por temor”, lamenta mientras añade que tienen pensado participar en la campaña de ‘Black Friday’ para impulsar las ventas.

Para algunos comerciantes las ventas no han sido tan malas, como es el caso de Sonia Pérez, diseñadora y dueña de la marca Viloo. “En principio, dentro de lo que cabe, no está yendo tan mal porque creo que algunos apuestan por el pequeño comercio”, reseña. A su juicio las personas no acuden tanto a centros comerciales, por lo que por ahora se mantienen “como siempre, con unos días buenos y otros malos”. Para Pérez es temprano pensar en la campaña navideña, aunque admite que “hay gente viene y mira pero las compras aún no las hacen”. En cuanto al viernes negro espera poder sacar ofertas el mismo día ya que no puede permitirse hacerlo durante una semana como ofrecen las cadenas comerciales.

Para la propietaria del Atelier María Secretos, Amelia Valencia, las ventas siguen en mínimos a pesar del movimiento que genera en la zona la campaña del ‘Black Friday’. “Las ventas han bajado muchísimo respecto a cuando iniciamos la desescalada, se ha visto un bajón tremendo. La gente no está muy animada a comprar pero estamos intentando atraer al público con nuestros productos, sacando cosas nuevas y buscando alternativas”, afirma la artesana.

Valencia explica que no puede añadirse a las ofertas del viernes negro debido a que sus productos son hechos a mano y “es muy difícil rebajarlos”. Sin embargo, da a su clientela un detalle por cada compra. “Un regalito para que se sientan compensados por no poder ofrecerles descuentos, ya que tendríamos que encarecer el producto inicialmente para sacarlo solo en rebajas y eso no tiene sentido. Preferimos que tengan precios asequibles y aceptables”, insiste la artesena dueña del atelier que abrió dos días antes del confinamiento con el fin de destinar parte de sus ganancias a pueblos indígenas y a ONG’s por lo que no pierde la ilusión de estar en pie y poder mantener el negocio.