El Partido Popular (PP) ha solicitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que declare el estado de emergencia social en la ciudad porque esto permitiría simplificar todos los procedimientos administrativos y otorgar ayudas a familias, pequeñas y medianas empresas (pymes), sectores económicos concretos y ONG con carácter anticipado, facilitando la comprobación y justificación posterior.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha hecho esta solicitud después de que ella y los concejales del PP Ángel Sabroso y Rosa Viera mantuvieran un encuentro con representantes de Cruz Roja, la Obra Social de Acogida y Desarrollo, Cáritas, Banco de Alimentos y entidades de reparto como Guaxaira, de Jinámar.

En este sentido, Luzardo ha considerado "urgente" un plan de rescate económico y social que "empiece por bajar a Hidalgo de la nube en la que está instalado", por lo que creen necesaria que se declare el estado de emergencia social para satisfacer las necesidades básicas de la población de la ciudad donde, apuntó, hay 80.000 personas entre afectados por ERTE y parados.

Para Luzardo actualmente "sólo debe haber dos prioridades" que están "íntimamente relacionadas", tales como son la reactivación económica de la ciudad y la ayuda social mientras ésta llega. "Trabajo y ayudas mientras se genera una mayor actividad comercial y empresarial", apuntilló.

Luzardo subrayó que hay que "apoyar a quienes generan y sostienen el empleo, y ayudar a que nadie pase hambre mientras no pueda trabajar", matizando que "no hay mejor política social que el empleo, ya que sin trabajo no hay autonomía ni libertad", según informó el PP en nota de prensa.

Añadió que las cifras del paro y de ERTES actualmente en Las Palmas de Gran Canaria "son dramáticas".

Por su parte, el concejal del PP Ángel Sabroso se refirió también a la "falta de personal y de medios de los Servicios Sociales Municipales, junto con el aumento de la presión social que están viviendo las ONG de la ciudad", lo que está llevando a una situación "insostenible".

Otra persona que ha llamado hoy a Servicios Sociales ha tenido "suerte" y le han dado cita..... Pero para el 8 de marzo de 2021. ¡¡¡8 de marzo!!! Para solicitar alimentos y productos de primera necesidad. Es más que evidente que no es prioridad para el PSOE. Tremendo! @PPLPGC — Rosa Viera (@rvierafer) 16 de noviembre de 2020

Añadió que "no se puede dar cita para ser atendido por servicios sociales en febrero próximo; ni perder por falta de contrato el aplicativo informático de Servicios Sociales que gestiona toda la información y ayudas de los usuarios" en relación a los problemas del aplicativo Proservic que usa el personal municipal.

Para el PP es necesario coordinar los "esfuerzos" en servicios sociales y dotarlos con "más personal y recursos económicos para agilizar la ayuda a pagos de alquiler, hipotecas y servicios básicos de agua y luz"; ayudas que entiende Sabroso "no puedes ir desligadas del apoyo que deben recibir los sectores productivos y generadores de empleo de la ciudad".