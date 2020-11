Un ‘Black Friday’ con la tele a cuestas

“Se notan más descuentos que otros años”, señala Verónica Alonso Granados junto a su hermana Esperanza y su prima Rita. “Las zapatillas costaban 140 euros y me han salido por 90, así que vale la pena”, indica satisfecha con su compra, mientras, las otras insisten en el buen resultado de su día de compras, “si quieres marcas los precios están muy bien”, recalca una de ellas. Y no son las únicas que han pensado lo mismo en esta semana de ‘Black Friday’, pues a sus espaldas son varias las personas que hacen fila a la espera de entrar en la tienda de calzado deportivo de la que ellas acaban de salir bien surtidas.

“Tal y como está la cosa hay que tirar de las ofertas”, explica Rita Alvarado Granados. Palabras que este grupo de chicas de Gáldar siguieron al pie de la letra, pues compraron bolsos, botas, zapatos y diferentes prendas de ropa. Lo cierto es que algunos han aprovechado estos días de descuentos masivos para conseguir algunos artículos a los que le habían echado el ojo tiempo atrás. “Costaba más de 500 euros y le quitaron más de 100, llevaba tiempo para comprarme uno”, señala un cliente del centro comercial, patinete eléctrico a las espaldas.

A su alrededor se sucedían en ese preciso instante los carritos con televisores más grandes que el propio vehículo y las bolsas con ropa lista para dar la bienvenida al 2021. Los descuentos generalizados y promociones al 10, 20, 30 o incluso al 50% se suceden en los escaparates estos días en los grandes establecimientos comerciales del Archipiélago. El ‘Black Friday’, una tradición con orígenes en Estados Unidos para dar salida al stock de las tiendas justo antes del periodo central de la campaña de Navidad, se ha arraigado a este lado del Atlántico. Más en tiempos de pandemia, de hecho, los descuentos y rebajas se han ido sucediendo en los últimos meses desde que el comercio volviera a subir la persiana tras la cuarentena de la pasada primavera.

Lo cierto es que varias voces han puesto en entredicho el respeto por las distancias de seguridad en los centros comerciales y grandes almacenes de la capital grancanaria durante estos días de descuentos. “Ayer [viernes] estaba todo que no se podía comprar, no entiendo a la gente, con la que está cayendo,el virus sigue ahí”, indica Natalia Valido, sentada en Mesa y López. “Las colas de coches a las 12 del mediodía para ir a El Corte Inglés daban la vuelta a la calle de atrás”, añade.

Aún así, esta vecina de la capital tampoco pudo resistirse al encanto de las ofertas. “Eso sí, vine nesspresamente [por expresamente] para comprarla”, bromea mientras señala la cafetera de la misma marca con la que hace el juego de palabras, “ya le tenía echado el ojo hace tiempo, por eso me la llevo ahora con un 30% de descuento”, explica. “Y estoy por aquí a esta hora [poco antes de las dos de la tarde] porque después habrá demasiada gente”, asegura.

A su alrededor, son muchos los que salen con bolsas tantos de las cadenas de multinacionales más conocidas como del propio El Corte Inglés. Algunos con lámparas de techo de grandes dimensiones o electrodomésticos varios a cuestas por la nueva Mesa y López, a los que les toca sudar la gota gorda hasta el coche o el taxi. Y es que ni siquiera los pequeños chubascos débiles que de vez en cuando caen sobre la capital grancanaria desdeñan un día de compras.

“Los fines de semana siempre subo a mi casa de Artenara pero hoy me dio por quedarme por aquí para ir aliviando los Reyes”, señala Pilar Ramos junto a dos familiares. “Realmente no vinimos buscando los descuentos, pero algo ha caído”, reconoce. Eso sí, recalca que “hay mucha gente, más de la que me esperaba”, por lo que el día de compras lo dan ya por concluido hasta nueva orden -con una media de tres bolsas de ropa nueva por persona, eso sí-.

Unos se marchan y otros acaban de llegar. “Nos pillas a la mitad”, señala Eva junto a su abuela, Eva también, justo antes de entrar en El Corte Inglés. “Me la traje para saber que quería para Reyes e ir adelantando”, indica la mayor de las dos. “Lo importante es tener un solo regalo aunque sea, pero que te guste”, explica, “eso sí, para mí el mayor orgullo es poder almorzar con mi nieta”. Y es que la compañía y cercanía de la familia es algo que muchos aprecian más que nunca en estos tiempos de Covid-19. No obstante, el Ministerio de Sanidad ha recomendado limitar las cenas de Nochebuena y Nochevieja a seis comensales.

De hecho, la abuela dejó encargada este sábado una sorpresa “especial” para sus dos nietas mellizas, de cinco años cada una. En el caso de Pino y Paco, ellos acuden cada fin de semana a la zona de Mesa y López a cuidar de un familiar, pero en esta ocasión, además, decidieron darse un salto de compras. “A mi hija le tengo un collar que quería y sí, tenía un buen descuento, del 30%”, aclara ella. Esta pareja asegura que las rebajas de estos días “se notan” y por eso aprovecharon para conseguir cosas “del día a día, pero también para Reyes”, concretan.

Con todo, y como señala Rita Alvarado en uno de los pasillos del Centro Comercial Las Arenas, “el dinero viene y va, pero la familia no vuelve”. Y es que aunque algunos de sus allegados está pasando apuros al estar en Erte, lo peor será no poder reunirse todos juntos en estas fechas navideñas que ya asoman. “Mi abuelo tiene siete hijos y 15 nietos”, aclara, pero aún así, el espíritu y la alegría no se pierden ni en pandemia.Miles de personas se acercaron este sábado a los centros comerciales y grandes almacenes de la capital grancanaria en busca de los descuentos del ‘Black Friday’. En la foto principal, colas para entrar en una tienda deportiva del Centro Comercial Las Arenas; sobre estas líneas, señoras salen de una tienda en Mesa y López; a la izquierda, las hermanas Noelia y Beatriz Sidi cargan con su nueva televisión. |