Los centros deportivos anuncian más protestas si no se les permite la apertura

Los profesionales de este sector, que ya han visto mermada su clientela por la crisis sanitaria y que han tomado las medidas necesarias en sus instalaciones para evitar contagios, solicitarán al Gobierno canario que se les garantice la apertura en cualquiera de los tres niveles de alerta, con las restricciones pertinentes. Para ello presentarán una propuesta en el Parlamento Canario en forma de proposición no de ley con el apoyo de algunos grupos políticos.

Durante la manifestación de ayer, que partió del parque de San Telmo y discurrió por León y Castillo hasta la sede presidencial, los manifestantes, en orden y con la distancia de seguridad, dejaron claro que no son espacios de ocio, sino de salud. Durante el trayecto reclamaron la apertura de los centros ante la importancia del bienestar físico y mental de los ciudadanos, más si cabe en estos momentos de pandemia en el que el bienestar es fundamental para combatir el virus.

Numerosas pancartas hacían referencia a este aspecto concreto: Deporte es salud, Con la salud no se juega, haz deporte y gana en salud, Actividad física = actividad esencial; entre otras.

Los manifestantes reclamaron la importancia del ejercicio físico para la salud

David Somoza Cuervo, propietario del gimnasio Crow Factory Box, en Telde, y uno de los portavoces de la protesta, explicó que tras la vuelta a la normalidad en mayo los centros tomaron todas las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios como limitaciones de aforo, incremento de la limpieza; entre otras pautas, y no entiende la razón por la que, tras casi ocho meses de trabajo, están en el ojo del huracán como uno de los focos de propagación del coronavirus. “Todo el mundo sabe que en Navidad es cuando menos asistencia hay a los centros deportivos”, subrayó Somoza, para indicar que el incremento de infectados tras las fechas navideñas no se debe precisamente a la práctica deportiva. “Es injusto que el Gobierno nos achaque y nos machaque de este manera”, puntualizó Somoza, quien invitó al presidente de Canarias a que visite una instalación para que vea las medidas de seguridad que se han tomado al respecto. “Somos más seguros que una guardería; las estadísticas de contagios nos sitúan por debajo del 0,28%”, subrayó.

En el nivel 2 de alerta, los centros deportivos han estado trabajando al 30% de aforo para mantener la distancia entre los clientes y han potenciado las clases vía online, así como en parques y espacios al aire libre para poder continuar con el negocio, a cuyo alrededor también se mueven otras empresas relacionadas con la fabricación de artículos deportivos y comercio al por menor, entre otras.

Según el Anuario de Estadísticas Deportivas en España (2020), editado por el Ministerio de Cultura, en 2019 había 34.529 empresas en el sector; el 43,1% de ellas negocios sin asalariados y un 42,5% de pequeño tamaño; entre 1 y 5 trabajadores. El empleo vinculado a este ámbito a nivel nacional superaba las 214.000 personas

“Todo el mundo sabe que en Navidad hay menos asistencia a los gimnasios”

El Instituto Canario de Estadística, y en base a las últimas estadísticas de Deporte de 2005, indica que en la Isla hay 891 instalaciones deportivas de propiedad privada -2.073 en toda Canarias- aparte de las 840 de carácter público. La población cuenta además con otros espacios deportivos como pistas, canchas, piscinas, campos, rocódromos y circuitos de carácter público y privado para practicar deporte.

Otro de los manifestantes, Ayose Quintana, propietario del gimnasio Volcano en La Isleta, se refirió en los mismos términos. “Estamos sobradamente cumpliendo las normas de seguridad; no hay razón alguna para que los gimnasios, centros de entrenamiento y demás estemos cerrados. No somos ocio, somos salud, la gente necesita del deporte para tener un sistema inmune fuerte y para distraerse de los problemas del día a día”, manifestó este autónomo, que junto a otro socio ha montado el negocio hace apenas un año. Quintana, que indicó que muchos opositores necesitan de los gimnasios para prepararse las pruebas, no entendía como los gobernantes, que han promocionado a Gran Canaria como isla europea del deporte por sus condiciones geográficas y climáticas, haya “totalmente abandonado” al sector en estos duros momentos.