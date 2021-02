Una gala de Carnaval en pantuflas

Más de una mascarita estaría en estos momentos ultimando su disfraz para uno de los fines de semana grande de la fiesta más popular de la ciudad. Pero el coronavirus ha puesto todo patas arriba desde hace meses y ha obligado a la cancelación de los festejos. No queda otra que esperar hasta el 2022, si el virus lo permite, para salir a la calle. Para aliviar está ‘parada obligatoria’, el equipo de Sociedad de Promoción de la Ciudad ha preparado un programa de televisión, que se emitirá este lunes por Televisión Canaria (22.00 horas), y que repasará los 45 años de historia del Carnaval de la mano de sus protagonistas. La gala ‘El Carnaval vive en tu corazón’ permitirá descubrir cuánto hemos cambiando con las pantuflas y en casa.

El show ha sido grabado en el Teatro Pérez Galdós, que acogió galas de la Reina

El programa ha sido grabado en cuatro días en el Teatro Pérez Galdós, donde se celebraron las primeras galas del concurso de elección de la Reina del Carnaval, y estará dirigido por Paco Luis Quintana, Mercedes Ortega y Carlos Castilla, aunque intervendrán también otros presentadores y actores conocidos como Yanely Hernández, Roberto Herrera, Paco Mario, Kike Pérez, Manolo Vieira o Santiago García Ramos, que han estado ligados a la fiesta.

El espacio -90 minutos de duración- no solo será un viaje sentimental sobre cómo se recuperó la fiesta en 1976 y su trayectoria en estos años, sino que hablarán sus protagonistas, se verán imágenes inéditas grabadas por vecinos y turistas y habrá actuaciones musicales como la de SwingStar, Orquesta Armonía, Mekánica by Tamarindos, Manuel Estupiñán, Gabriela Suárez Jazz Singer y Marieme Abdoulaye. No faltarán los ganadores de los concursos de la edición pasada.

El espacio contará con actuaciones musicales, entrevistas e imágenes grabadas

El programa ha sido dirigido por Israel Reyes, director artístico del Carnaval, mientras que la realización ha estado a cargo de Antonio Domingo Pérez. Ambos reconocieron ayer, durante la presentación de la gala en la Casa del Turismo, que la grabación del programa ha puesto al descubierto la cantidad de historias y material gráfico que se esconden tras el Carnaval lo que permitiría hacer una serie si fuera posible. Domingo reconoció que “ha sido una auténtica locura” buscar imágenes y visionar vídeos colgados por la gente en Internet para contar los primeros años de la fiesta, surgida de la mano del entonces presidente de las Fiestas de La Naval, Manolo García, y un grupo de vecinos de La Isleta. “Hay detalles muy curiosos que van ayudar a saber más del Carnaval”, dijo el realizador.

Entre las imágenes figura la de la primera Cabalgata, grabada por Televisión Española en Canarias. La cadena también retransmitirá el programa en próximos días, aunque aún no ha puesto fecha.

La concejala de Festejos apeló a la responsabilidad para evitar fiestas en casa y en la calle

Israel Reyes advirtió que el programa “no es histórico pero si recordatorio” de lo que ha sido y es el Carnaval. “Un retrato humano del Carnaval, no de nadie en particular”, añadió el director artístico de la gala, que auguró que la gente se emocionará.

La grabación del programa ha supuesto la participación de 450 personas y un centenar de técnicos, lo que supone también una “inyección económica para muchos de estos profesionales” tras el aplazamiento del Carnaval hasta el próximo año. Así lo subrayó la concejala de Festejos Inmaculada Medina, presente en la rueda de prensa. La concejala recordó que este año no hay fiesta en la calle, ni en casa ni en locales, y apeló a la responsabilidad de todos para mantener viva la fiesta sin contagios de coronavirus.