El privilegio de una ola uniforme

La concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere preservar esta ola y su entorno, además de su valor natural y la cultura ligada al deporte de deslizamiento sobre olas y por eso ha solicitado a la organización Save The Waves Coalition su declaración como reserva mundial de surf. Una vez erradicado el asentamiento de chabolas en este espacio, El Confital se ha convertido en uno de los lugares de ocio de referencia de la capital grancanaria con una excelente pasarela de entrada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto intervenir este año en la mejora de los accesos a la zona desde su entrada por La Isleta. Y ya se están definiendo además estos proyectos gracias a una aportación del Gobierno de Canarias que supera el millón de euros.

Ciudad de Mar también ha intensificado en los últimos años el valor educativo del espacio con diferentes acciones de divulgación de sus valores, como recorridos interpretativos a colectivos y la instalación de mesas. En El Confital, los practicantes de surf encuentran una de las mejores olas de derechas del mundo ya que es larga, tubera y contundente, cuyo fondo volcánico hace pagar el mínimo error. Esta ola ha sido parte de diferentes campeonatos internacionales y no de los motivos de visita a nuestra isla para amantes del mar procedentes de todo el mundo. Así, durante los primeros días de octubre, se celebró el Campeonato Mundial de Surf Masculino de la WQS que estuvo realizándose desde el 2001 al 2008.

El veterano surfista, Juan Carlos García Arkaya, conocido como El inglés, señala que “aunque La Cícer sea la cuna del surf porque es la zona en la que aprende la mayoría de los surferos de Gran Canaria, y es la zona más fácil, además de ser una playa de arena”, en calidad y “en condiciones meteorológica más adecuadas, con la orientación para los vientos perfecta al estar en un recodo y angulado, es mejor la de El Confital”. Aparte de eso, este veterano surfero añade que “es una ola muy consistente ya que el arrecife donde rompe es pura piedra volcánica y entonces la ola hace un tubo muy exacto que tiene fama internacional y que no lo hace la ola de ninguna otra playa de Canarias”. De hecho, Juan Carlos García recuerda que “se celebraron muchos campeonatos internacionales hasta que el Ayuntamiento dejó de financiar los gastos de los promotores, algo debido también a los cambios políticos, pero desde mucho antes de que se prohibiera el baño”.

García subraya que “hay muchos sitios buenos de surf”, pero con las condiciones de este ninguno, “aunque la zona de Bañaderos y El Altillo también contemplen una ola muy buena”, pero no se puede comparar a El Confital. “Es una ola que rompe sobre una barrera de arrecife que la hace muy perfecta y no varía, te pongas donde te pongas se repite siempre la misma ola”, reflexiona. “En las demás playas de la Isla todas las olas son diferentes, algunas rompen más recogidas, otras menos, y si la ola no fuera tan buena no se habrían celebrado los torneos con los mejores del mundo, gente de California, Australia, o Brasil, ya que atrae a los mejores surferos”.

García reflexiona sobre “la suerte que los canarios tenemos de poder disfrutar de una playa de estas características al lado de la ciudad, como si fuera una cancha de baloncesto o fútbol”, pero también añade que “no lleva el mantenimiento que se merece”, ya que “es una cancha para toda la ciudadanía canaria a coste cero, y mucha gente no lo ve, y lo aprecia más la gente que viene de fuera”.

Una ola que destaca por una sección tubera rápida e ideal para aéreos y maniobras cuyas mejores condiciones para practicarla son desde las dos horas antes de la pleamar hasta dos horas después.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Escuelas de Surfing de Gran Canaria, Sergio Álvarez, sostiene que “la bahía de Las Palmas de Gran Canaria”, que incluye tanto la playa de la Cícer como la de El Confital, “tiene doce zonas de rompiente que hacen que sea tan importante y genera que tenga una categoría muy elevada”. A todo esto habría que sumar que “desde hace diez años la práctica del surf ha tenido un crecimiento exponencial en el número de participantes” y ciudades del surf del mundo “que tenga una bahía con tantas rompientes se reducen a muy pocas”. El experto subraya que “el surf está desbancando a otros deportes y llegando a la parte náutica de los preferidos de la población canaria pues es algo que puede practicar todo el mundo y no hace falta una inversión muy cara”. De este modo, después del fútbol, está entre los deportes más practicados junto al ciclismo o el running porque “realmente nuestra ciudad tiene pocos competidores con otras localidades”.

Álvarez recuerda que “el surf tiene una atracción que es adictiva y terapéutica”. Y es que, “una vez que lo pruebas, es una sensación gratificante que se resume en estar encima de la tabla surfeando la ola”. Es algo que “vas a tener muy pocos segundos y siempre quieres volver a tenerla, y para eso es necesario mucha ejercicio”, por lo que estás en forma “en un medio natural siempre está cambiante”. El espacio de El Confital se encuentra declarado desde septiembre de 2011 como Zona Especial de Conservación (ZEC), y además figura contenida en la Red Natura 2000 cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa. Sobre sus principales características de protección, en bahía del Confital destacan sus bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda; los arrecifes y cuevas marinas sumergidas o semisumergidas, además de dos especies de interés comunitario: la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus).

Además del surf, si la mar está en calma, practicar snorkel o buceo con gafas y tubo, está al alcance de aquellas personas que sepan nadar. Sus paisajes submarinos maravillan aunque la vida marina es escasa. El submarinismo es otro poderoso atractivo. A su alrededor hay inmersiones como el bajo Fernando, el Roque Tortuga y no podemos dejar atrás La Catedral, una de las mejores del archipiélago a nivel paisajístico. también hay que recordar que está previsto que en marzo se apruebe en pleno un nuevo reglamento de playas y costas de la ciudad donde, entre otras cosas, para garantizar a los surfista el máximo disfrute y seguridad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recomienda el respeto al código internacional de la práctica del surf.