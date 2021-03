La remodelación de la plaza de España acaba en abril tras siete meses de obra

La remodelación de la plaza de España estará lista en abril, siete meses después de que comenzaran las obras. Así lo anunció ayer el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, durante una visita a las obras de peatonalización de la rotonda, que permitirá también el paso de los ciclistas. “La obra está muy avanzada. El próximo mes [abril], como mucho el siguiente, estará entregada completamente”, dijo el primer edil, que añadió que el Ayuntamiento estudia la posibilidad de que puedan cruzar también los taxis hasta Galicia para, de este modo, descargar de tráfico a Néstor de la Torre. En dicho punto se habilitaría una parada.

Solo los vecinos con garaje que viven en Mesa y López y los clientes del parquin que está bajo el subsuelo de la plaza podrán circular por ella tras su rehabilitación, en la que se han ganado 5.000 metros cuadrados para uso y disfrute de los ciudadanos. “Ahora sí que se va a convertir en una plaza”, indicó el alcalde, que estuvo acompañado por el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y el edil de Urbanismo, Javier Doreste, así como de los técnicos de obra.

El alcalde señaló que la obra, que ejecuta la constructora Félix Santiago Melián, ha sido posible gracias a una inversión de 826.832 euros y de una subvención del Gobierno de Canarias. El proyecto forma parte de la actuación realizada en Mesa y López, entre la calle Galicia y la plaza de España, que ha supuesto un desembolso de 1,3 millones de euros, y la creación de un intercambiador de guaguas en la calle Concepción Arenal, con un coste de 478.895 euros y que permitirá a los viajeros del transporte público municipal e insular conectar con la MetroGuagua en la calle Galicia.

La rehabilitación ha permitido ganar 5.000 metros cuadrados para peatones y bicis

La plaza de España contará con unas gradas, recubiertas de tarima de madera, zonas verdes y espacios de arena, similar al que ya existe en el parque Romano, lo que convertirá a la rotonda en “un espacio más amable”, según añadió el alcalde. “Las terrazas van a ganar porque van estar rodeadas por unos taludes de césped, que van a dar la sensación de estar envueltas en él”, puntualizó.

Asimismo, los ciudadanos podrán apreciar más cerca el Monumento a las Actividades Primitivas del artista grancanario Luis Alemán Montull, de piedra de Tamadaba, ideado para el 500 aniversario de la ciudad y que se instaló a finales de los años 70. Actualmente, la escultura se está limpiando de hollín y reparando.

El alcalde indicó que la calle Diderot se quedará como una zona de tránsito de los vecinos, aunque habrá un punto de zona de carga y descarga. Mientras, León Tolstoi, que cambiará de sentido al acabar la obra, sí que tendrá un acceso rodonal para carga y descarga y, “en principio, disponible para Guaguas Municipales, aunque la empresa está estudiando si sigue utilizando Olof Palme. De todos modos será utilizada como paso de la Guagua Turística y para los vehículos de transporte escolar, que contarán con una parada”.

El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, subrayó que Las Palmas de Gran Canaria se ha adelantado a esa Agenda Verde que propugna Europa de hacer que las ciudades sean más limpias al apostar por el transporte sostenible, por potenciar el transporte público y el carril bici, así como por incrementar el espacio para el peatón.

Y felicitó al Ayuntamiento por tomar la iniciativa pese a que este tipo de obras producen molestias en los vecinos y tienen dificultades para su ejecución porque no siempre todo el mundo está de acuerdo con ellas.

Cuarto carril de la Avenida

En cuanto a las obras de la MetroGuagua, que también apoya el Gobierno de Canarias, y a preguntas de los periodistas sobre cuándo se va a realizar el cuarto carril en la avenida Marítima a la altura del mercado de Vegueta, Sebastián Franquis dijo que se está finalizando el borrador del convenio entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria para que la obra pueda ejecutarse.

La obra forma parte del Convenio de Carreteras de las tres administraciones y permitirá mejorar la salida del túnel de San José, el tránsito de la MetroGuagua por la Avenida Marítima al mismo tiempo que subsanará la circulación y el entorno del Guiniguada.

“Le hemos dicho al Cabildo que la dé prioridad”, puntualizó el consejero de Obras Públicas, que añadió que la obra es “muy importante” para la ciudad y no solo para la MetroGuagua porque solucionará un problema de conexión pero también porque evitará que la Avenida Marítima se colapse si ocurre algún accidente o problema en la GC-1.

Permisos para terrazas





El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria indicó ayer que el Ayuntamiento ha habilitado un procedimiento distinto para la solicitud de ampliación de terrazas para que pueda ser efectivo siempre y no solo en tiempo de pandemia, como ha ocurrido con el permiso exprés. La hostelería ha reclamado la ampliación de las terrazas exprés, que levantó el Ayuntamiento al pasar de la fase 3 a la 2. El alcalde subrayó, no obstante, que los permisos serán concedidos siempre que la ocupación de la vía pública no genere problemas de tránsito, afecte a personas con movilidad reducida o problemas de tráfico. “Que soliciten la terraza, y si no afecta a terceros, ni cortan calles, se darán los permisos de forma definitiva para siempre”. | L. S. V.