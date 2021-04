La portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha lamentado que “el área de Igualdad sea incapaz de ejecutar las partidas que destina a subvenciones” en una nueva demostración de “mala gestión” del dinero público.

Y lo demuestra el hecho de que dos líneas de subvención destinadas a la promoción de la igualdad, defensa de la diversidad sexual y de igualdad de género por valor de 42.500 euros cada una, hayan quedado sin repartir porque “sencillamente no hubo convocatoria”, ha señalado. Para la portavoz del partido naranja, lo que ha pasado demuestra “que no saben gestionar los recursos públicos, que no tienen ni planificación ni capacidad de gestión para temas de los que luego hacen bandera y causa, pero que se acaban quedando en el cajón de los remanentes”.