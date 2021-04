El portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, junto con el viceportavoz, David Suárez, mantuvieron ayer una reunión con el presidente de la Sociedad de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) y de la Confederación Regional del Taxi, Francisco Reyes, el presidente de la Sociedad Cooperativa de Productores Taxistas Las Palmas, José Antonio de la Fe, y el presidente de la Sociedad Cooperativa de Productores Taxistas San Cristóbal, José Juan Acosta, para analizar el impacto que ha tenido sobre el sector la crisis socioeconómica derivada de la Covid-19.

Según denunciaron desde el sector, el Ayuntamiento capitalino no ha dado aún ningún tipo de ayuda a los taxistas de la ciudad pese a la situación “precaria” por la que atraviesan. En este sentido, Francis Candil denunció que el Consistorio se limita a anunciarlas, pero no a llevarlas a cabo y afirmó: “Como es habitual, este grupo de Gobierno solo habla. No ha incentivado la pérdida de negocio del sector del taxi, uno de los más afectados por la crisis junto con la hostelería, para mitigar la bajada de ingresos con algún tipo de ayuda económica, como sí han hecho otros ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, donde su alcalde ha dado 1.000 euros a cada una de las licencias que trabajan en el municipio”.