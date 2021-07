«La eólica en alta mar va a ser un ‘boom’ para el Puerto en los próximos meses»

La Autoridad Portuaria cerró el primer semestre con un récord, casi 14 millones de toneladas. ¿Qué perspectiva maneja en el segundo tramo del año?

Esperamos seguir la senda de crecimiento. Creemos que la recuperación del turismo será una realidad a partir de este otoño y ayudará al crecimiento del movimiento de mercancías. No hay que olvidar que el tráfico cautivo podía suponer en torno a un 15% o 20% de lo que se mueve por contenedores. Cuando recuperemos esa cifra, a poco que mantengamos el tránsito internacional terminaremos el año con récord de movimiento de mercancías que se acompañará de otras actividades que se han mantenido durante la pandemia.

Buena parte de ese crecimiento tiene que ver con los contenedores en tránsito internacional que pasan por Opcsa. ¿Cómo se va a materializar el acuerdo alcanzado esta primavera con la naviera MSC, propietaria de la terminal?

El incremento de actividad será incluso más rápido que lo que hemos puesto en el acuerdo, que se basaba en unos criterios de previsión. La renovación de la grúas será en breve, no creo que se pueda dilatar más allá de dos años. Lo importante es seguir trabajando en el Centro Portuario de Empleo. Ahora mismo hay una demanda superior a la realidad, pero no se pueden cometer los errores del pasado, no se puede incrementar la plantilla para que después, en los casos que venga mal dada, se genere una falta de competitividad en el puerto. La plantilla está bastante limitada ya, estamos hablando de unos 325 estibadores y más de 30 eventuales nuevos. Si el CPE y los estibadores son capaces de seguir funcionando como lo están haciendo en estos últimos meses, si se mantiene esta tónica y que cuando no haya trabajo estos eventuales sigan de guardia hasta que se puedan incorporar cuando haya prejubilaciones, obviamente Opcsa tomará la decisión lo más rápidamente posible.

Uno de los tráficos que no ha funcionado este año es el bunkering. ¿Por qué ha caído el abastecimiento de combustible?

Lo que nos trasladan desde el sector es que el año pasado fue enormemente bueno, porque en los primeros meses de pandemia el Puerto de La Luz fue el canalizador de la inseguridad. Muchísimos barcos vinieron a usar el puerto y este año estamos fluctuando en función de la caída del tráfico internacional.

La Autoridad Portuaria puso en marcha medidas de alivio o retraso en el pago de tasas a raíz de la incertidumbre por la pandemia. ¿Aún se mantienen?

Puertos del Estado reaccionó rápidamente para facilitar los aplazamientos de los pagos previsibles. La tasa de actividad no se cobró a las empresas en 2020, esa facturación ha quedado pendiente y la iniciaremos ahora. También se ha podido reajustar el pago en función de la realidad que ha tenido cada empresa. Muchas lo han solicitado y se les ha ido contestando. Independientemente de la ayuda que ha habido desde Puertos del Estado, nosotros hemos abordado una reducción de tasas importante, en torno a un 30%. La comunidad portuaria sabe que el objetivo es siempre reducirlas. Prueba de ello es que en el consejo iniciamos un expediente de valoración del suelo que va a conllevar una reducción. La primera tuvo lugar en 2014 y ahora nuestro objetivo es que en 2022 o en 2023 se pueda aprobar la segunda. Las empresas saben que las cantidades que van a abonar a la Autoridad Portuaria no tienen ningún tipo de previsión de crecimiento, sino todo lo contrario. La confianza permite generar una economía portuaria mucho más competitiva, que además es relevante. Con la pandemia hemos visto que el Puerto ha dado la cara y ha mantenido los puestos de trabajo.

¿Existe ya un cálculo sobre la variación en la valoración de los terrenos?

Todavía no. Ahora tendremos que ver por zonas, algunas son mucho más caras que otras. Hay que analizar la evolución de los polígonos industriales en Canarias, que es un referente para este tipo de valoraciones. No quiero introducirme en las competencias de los técnicos y del director, pero creo que estará entre un 5% y un 10%.

¿Dónde centrará sus inversiones la Autoridad Portuaria en los próximos años?

Vamos a entrar en un periodo importante de inversión, porque tenemos que aprovechar los últimos fondos europeos y aumentar los muelles en las islas no capitalinas. Ya hemos sacado a licitar la obra definitiva de la ampliación del muelle de Puerto del Rosario y a finales de año o en los primeros meses del 2022 publicaremos la última obra pendiente del muelle de Arrecife, con un nuevo punto de rampas ro-ro. En La Luz sacaremos a finales de año la ampliación del Nelson Mandela, que será la última porque entramos en profundidades muy grandes. Esta obra nos va a permitir trabajar en la totalidad de la dársena y con ella, el puerto que empezó a crecer en 1883 prácticamente verá colmatados sus muelles en 2023 o 2024. Nos quedarán pequeñas actuaciones, a lo mejor alguna obra menor en algunos muelles interiores, pero muy poca cosa.

Meses atrás se anunciaron varios proyectos vinculados a la generación de energías limpias que irían a los fondos europeos. ¿Confía en poder ejecutarlos todos?

Estamos a la espera de que el Gobierno de España y el de Canarias tomen la decisión. Esto va vinculado a lo que hemos hablado anteriormente, el puesto va a dejar de hacer grandes obras de infraestructura en 2024 y a partir de ese año el objetivo prioritario será ayudar a reducir la huella de carbono del sector industrial en el puerto, el mayor que hay en Canarias. Por un lado queremos electrificar nuestros muelles de forma que los barcos se puedan enganchar a la red, ya provenga la electricidad de energías renovables o en todo caso del gas, que es mucho menos contaminante. También queremos crear un gran parque fotovoltaico en la loma que separa El Sebadal del Puerto para que la Autoridad Portuaria reduzca a cero su propia huella. Tenemos interés en colocar algún aerogenerador en la zona de la Esfinge y queremos aprovechar la energía de las olas. Hay un proyecto interesante en los fondos 4.0 de Puertos del Estado para trabajar con una de las mejores olas este tipo de energías, las del exterior La Esfinge o el Reina Sofía, que son continuas y con una onda muy específica. Ha llegado el momento de dar ese salto de calidad en este puerto.

Hace justo dos años que concluyó el trámite de competencia de proyectos de la planta de gas. ¿En qué estado se encuentra el expediente después de todo este tiempo?

Esta es de las concesiones más complicadas, diría que la más complicada de tramitar en la Autoridad Portuaria. Requiere un informe ambiental que la empresa ya ha solicitado al Gobierno de Canarias. Para su eficiencia, para que se pueda realizar este negocio, conlleva un enganche a la red eléctrica. El negocio del bunkering por sí solo es muy complicado de mantener, los barcos que funcionan con gas son muchísimos menos de los que se preveían. A principios de siglo se hablaba de que en 2020 una gran parte de los barcos iban a funcionar con gas, pero la realidad es que están funcionando con un fuel mucho más caro, pero con menos azufre. Aquellas apuestas de gas natural licuado, sobre todo en puertos como el de Las Palmas, tienen la rentabilidad en el enganche. Ahora mismo están esperando a las subastas que va a sacar la Dirección General de Energía del Gobierno de España, para posibilitar el enganche y el precio definitivo. Es un mundo administrativo muy complejo, esperamos poder otorgar la concesión en el Consejo de Administración a finales del año que viene.

Semanas atrás encabezó una visita a Navantia con empresas del Puerto de Las Palmas. Se habla mucho del futuro desarrollo de la industria eólica offshore, ¿qué posibilidades de negocio y generación de empleo hay en Las Palmas?

Esto va a ser un boom en los próximos meses, hay muchísimo interés. La gran apuesta de Europa es luchar contra el cambio climático, que es una realidad. A nadie se le esconde lo que se ha vivido este verano con los incendios en Siberia, en Canadá, con las inundaciones en Alemania... El tiempo corre en contra de la humanidad y tenemos una oportunidad con estos fondos para enfocarlos a la regeneración medioambiental. Canarias es un espacio que no solamente está destinado a ser la base de operaciones de la eólica offshore para el Archipiélago, también puede exportar posteriormente estas grandes estructuras a países de la costa africana. Incluso se plantea a Portugal y a zonas de Estados Unidos. Tenemos una temperatura que nos permite trabajar todo el año, no tenemos mucho viento y la dársena de África, que está prácticamente finalizada, es un sitio especial. Estoy convencido de que de aquí a unos meses habrá solicitudes. En caso de que haya varias tendremos que ir a un concurso, pero nuestro objetivo es que el sector de reparaciones del Puerto presente un proyecto. Nos encantaría que estos proyectos los lideraran las empresas locales.

Una de las principales iniciativas para los próximos años del es la ampliación del Muelle Deportivo. ¿Cuándo saldrán a concurso las obras y la gestión de la dársena?

Esperamos poder sacar a concurso a finales de este año y si no, en el primer trimestre de 2022. Vemos que las rentabilidades son importantes, que la zona es muy atractiva para las empresas que nos han visitado y que es necesario para dar servicio al sector de reparaciones de megayates cuando Rodritol empiece a trabajar en su concesión. Queremos una marina integrada en la ciudad, con un espacio para la náutica, tanto la de la Federación de Vela como el Club Náutico. Tiene que ser una marina con vida social por las mañanas, tenemos que analizar determinados criterios para que no sea una marina asociada mucho al lujo, sino a la tradición de la ciudad.

¿Qué ocurrirá con los actuales concesionarios?

Transmitir una gestión pública a una privada no es fácil en un muelle deportivo. La palabra que yo siempre utilizo en la comunidad portuaria es confianza. La gestión va a mejorar notablemente, se va a aumentar el número de atraques y nuestro objetivo es no entregarlo a la gestión privada con una serie de concesiones que perduren en el tiempo, sino que el concesionario general pueda llegar a acuerdos con ellos. Estamos también valorando incluir otro tipo de criterios subjetivos, premiar a aquellos que garanticen que van a seguir los actuales concesionarios con un precio que sea similar al que abonan ahora. No queremos convertirlo en un muelle de boato. Hay actividades que han apostado por el Muelle Deportivo, que se ha convertido en un referente también de la restauración, y nuestro objetivo es que permanezcan.

El Consejo aprobó el viernes la innecesariedad de los terrenos junto al Náutico. ¿Cuándo estará resuelta la venta?

Queremos ser bastante ágiles. Ya tenemos un informe que dice que ese espacio no tiene interés para Costas. Esto lo tiene que refrendar el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid y esperemos que con el informe que ya han hecho desde Canarias sea rápido. Tan pronto tengamos ese informe nosotros propondremos a puertos del Estado que lo apruebe. Podríamos intentar tener todo este trámite terminado en el primer semestre del año que viene. Después hay que entrar en la valoración de los terrenos, porque la concesión no vence hasta diciembre de 2027. Que se declare que esos terrenos no tienen interés portuario no significa que la concesión no siga vigente, significa que nos permitirá llegar a un acuerdo de venta. Si terminamos el expediente en el primer semestre, nuestro objetivo es venderlo tan pronto tengamos la valoración y si el Club Náutico está de acuerdo con ella. Me gustaría terminarlo el año que viene, para dejar este tema cerrado. Estamos intentando adelantarnos a un futuro problema, como ocurre muchas veces con la gestión portuaria. Sabemos cuál es la problemática de los clubs náuticos, aunque este no tiene una igual a la de Baleares.

¿Cuándo se conocerá el proyecto de parque que va a sustituir al Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja?

Ya lo estamos analizando con el Ayuntamiento. Hemos tenido reuniones previas de en las que hemos presentado la propuesta de un gran parque y a principios de octubre nos sentaremos para definirlo. El Ayuntamiento quiere sacar a licitar las obras de la Cruz Roja y del PMA en el interior del puerto después del verano.

¿Qué futuro le espera a la parcela triangular que hay entre el acuario y el centro comercial? ¿Descarta que vaya a haber un hotel?

Tenemos un proyecto muy bonito que todavía no se puede detallar, pero no es un hotel. Aquí no se puede descartar nada, porque somos una administración y cualquiera puede presentar un proyecto, pero es verdad que hay un inversor que nos ha planteado un tema en esa parcela y creemos que es interesante.