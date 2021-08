El portavoz y el viceportavoz del Grupo Municipal Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil y David Suárez respectivamente, mantuvieron un encuentro con representantes de las asociaciones canarias de pesca y náutica de recreo y de pesca submarina, en aras de atender y escuchar las demandas de este colectivo que aboga por el fomento de su actividad y, por ende, de la Economía Azul.

Entre las reivindicaciones destacan que se facilite el acceso al mar a las embarcaciones, ya que el número de zonas de varada se ha ido reduciendo. Según el presidente de la asociación náutica y pesca recreativa Asenper Canarias, Orlando Millares, en Las Palmas de Gran Canaria no existe ni una sola zona de acceso al mar o rampa de varada, y los ciudadanos que cuenten con cualquier tipo de embarcación de recreo tienen muy complicado llegar al mar. Así, afirmó: "La pesca de recreo y autoconsumo, al igual que la náutica, forman parte de la cultura canaria, están muy arraigadas a la sociedad, pero en los últimos tiempos hemos visto cómo las instituciones han ido restringiendo nuestra actividad; una actividad que además de realizarse de forma sostenible, contribuye a la mejora y la diversificación de la economía canaria y potencia una actividad de ocio saludable".

Con todo, desde las diferentes asociaciones también demandan al Ayuntamiento que se propicie el acceso al mar para la pesca de superficie, especialmente para las personas con movilidad reducida, niños y mayores, y que se les devuelva a los pescadores submarinos el derecho a pescar donde lo hace cualquier aficionado a esta actividad.

Por su parte, el portavoz de CC-UxGC, Francis Candil, consideró que las 17.800 licencias de pesca recreativa con las que cuenta Las Palmas de Gran Canaria, lo que supone el 5 por ciento de la población, deben tener voz en el desarrollo de la Economía Azul que intenta promover el Ayuntamiento, y abogó por fomentar espacios de encuentros con las asociaciones y clubes de pesca recreativa y náutica. Por este motivo, el edil criticó que el Consistorio haya elaborado una Ordenanza Municipal de Playas sin contar con las asociaciones representativas del sector y afirmó: "El Ayuntamiento no puede seguir dándole la espalda a la pesca deportiva. Hablar de Economía Azul significa hablar también con los cerca de 18.000 pescadores recreativos y con toda una industria que se mueve alrededor de este sector".

Asimismo, Candil reprochó al Consistorio que la ciudad no cuente con ningún acceso público de entrada al mar para las pequeñas embarcaciones, y dijo: "No se entiende cómo una ciudad que vive rodeada de mar no tiene zonas de varado públicas para las embarcaciones que quieran acceder al mar. En la capital tan solo existe la entrada al mar por la rampa del Muelle Deportivo, que depende de la Autoridad Portuaria, o por San Cristóbal, que depende de la Cofradía de Pescadores". Según el portavoz de CC-UxGC, el Ayuntamiento debe empezar a potenciar la Economía Azul y el sector de la pesca deportiva de manera decidida, más allá de realizar alguna feria relacionada con el mar, ya que además se trata de un sector que genera empleo y riqueza para nuestra ciudad.