«No tenemos otra cosa en mente que evitar la desaparición»

¿Qué define a su campaña?

La campaña ha ido bastante tranquila, teniendo en cuenta el poco tiempo y las nulas facilidades que nos han brindado, dar visibilidad a nuestra propuestas e inquietudes y denunciar lo que está pasando. No tenemos otra cosa en mente que salvar al club de la desaparición. Las intenciones de la actual directiva no son otras que convertirlo en un centro deportivo que se asocie a un plan de negocio inmobiliario y especulador, de más de 52 millones de euros y que los que fundaron el club y las siguientes generaciones veamos con cara de tontos lo que hacen con nuestros votos.

¿De dónde viene su relación con el Club?

Es una relación de casi 50 años,. Allí me formé como deportista y como persona. En él pasé mi niñez y adolescencia, y mi grupo de amigos se formó alrededor de las piscinas.Hablar de Metropole es hablar de mi casa.

¿Qué proyectos tiene?

Sin lugar a dudas nuestro primer gran reto es rescatar el club para el uso y disfrute del socio y sus deportistas. Desde la pandemia se nos han impuesto unas restricciones que han excedido lo sensato y se ha tratado y conseguido, alejar a la masa social de las instalaciones restringiendo sobremanera el uso de ellas. Quiero pensar que todas restricciones que aún seguimos padeciendo para usar nuestras instalaciones son por inoperancia de los actuales gestores, porque no me puedo creer que se haya hecho con un plan diseñado para alejarnos del club deliberadamente. No cuadran las restricciones con la organización de un campeonato para 500 personas en julio. La respuesta ha sido clara y ahora mismo hay un nivel de bajas y desafección de nuestra masa social muy alta, yo diría que inapropiada para haberse hecho sin querer.

En el ámbito deportivo, llevan años sin grandes logros. ¿Qué piensa hacer al respecto?

Desde 1934 somos un club que ha tenido en sus secciones 31 deportistas olímpicos y múltiples medallistas en campeonatos de Europa y España, pero es cierto que la caótica estrategia de esta directiva nos ha puesto por debajo de lo deseado. Para nosotros es un reto ilusionante poner en marcha nuestro Plan Promed, el cual va en la línea de recuperar el esplendor deportivo del Club en toda su extensión. Hoy en día hay más disciplinas deportivas en el Club y para todas ellas hay un proyecto de trabajo para la captación, formación y especialización deportiva y personal, poniendo énfasis en la formación integral, tanto como deportistas de élite como a nivel educativo, que nos lleve a la excelencia.

¿Espera ver avances en este sentido en su mandato?

No tenemos ninguna duda ya que tenemos un plan claro, con gente que sabe de lo que habla y en donde lo habla y lo tenemos muy fácil porque lo que han hecho es tan desastroso, que a poco que dotemos al proyecto con ideas y profesionales como los que tenemos en mente, nuestro orgullo deportivo se va a recuperar considerablemente.

¿Piensan fomentar nuevas disciplinas deportivas?

Cualquier deportista del Metropole tiene para nosotros un valor incalculable ya que son nuestros representantes allá donde compiten, pero queremos ir más allá y que ellos sientan ese orgullo de pertenencia y de valores que ahora mismo tienden a perderse ya que nos gobiernan personas que no los tienen al haber vivido el club muy poco. Evidentemente en lo que somos fuertes en los deportes acuáticos, en las disciplinas vinculadas a la natación. Pero en la actualidad el club dispone de una oferta amplia y variada de actividades, tanto en el ámbito de la actividad física, como en el ámbito deportivo, para nuestros socios y usuarios. El Metropole siempre ha estado vinculado al deporte, y como ejemplo, puedo recordar en el año 1967, con Carmelo Cabrera como jugador, el Metropole fue campeón de España juvenil de baloncesto en Bilbao. Esa es parte de nuestra esencia. Un club dedicado a sus socios, con una inspiración deportiva. Fomentaremos todas las actividades deportivas que en los procesos participativos que vamos a instaurar, tengan la demanda de los socios y la viabilidad de las instalaciones.

La covid19 ha trastocado las cuentas del club. ¿Qué soluciones propone?

Lo primero es hacer una auditoría para saber en qué situación dejan el club aunque ya nos tememos como va a estar la cosa. La pandemia ha sido dura para todos, pero aquí los socios no han dejado de pagar una sola cuota y el club se ha cubierto las espaldas llevando a nuestra plantilla de trabajadores a una situación de ERTE realmente sorprendente y hay un desconocimiento por nuestra parte muy grande ya que no nos han entregado a los socios ninguna información al respecto y hay transparencia cero en la gestión económica de la directiva y su gerencia. Pero sí sabemos que hay situaciones, cuanto menos opacas, como que la remodelación del vestuario de 300.000 euros pasa a costar más de 600.000 euros, que se solicita un crédito de casi 600.000 euros sin llevarlo a la asamblea de socios de agosto, que se otorga a dedo y estando en funciones, la concesión del restaurante y cafetería del club y nos han dicho que por ocho años, que han firmado a un entrenador del prestigio de Fred Vergnoux cuyo caché está muy distante de nuestras posibilidades y que hay un proyecto de convertir el club en una fundación que maneje de manera íntegra la entidad. Pues la solución es bien clara y todo se basa en gestionar con transparencia y eficacia, optimizando presupuestos e ingresando más de lo que se gasta. Para ello debemos realizar un plan de viabilidad una vez sepamos cuáles son los agujeros a los que nos han sometido los actuales dirigentes y ponernos a ser realistas en la captación de recursos para que el club recupere su esplendor, limpieza y armonía social para llegar al centenario habiendo superado esta pesadilla.

¿Cómo pretenden captar nuevos socios?

Primero tenemos que recuperar a los actuales ya que existe un nivel de desafección y desapego con el club muy preocupante. Tendremos que presentar a la asamblea una batería de medidas para dar facilidades de acceso a antiguos socios que han abandonado el club por el trato recibido y que nos permita que entren nuevas familias a ser parte de nuestra entidad.

¿Debe mejorar la estrategia de comunicación?

No la vamos a cuestionar en este medio si me disculpa ya que cuando entremos será uno de los departamentos que merecen ser auditados. Sí que ha de mejorar, y mucho, la transparencia y comunicación para con los socios.