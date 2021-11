El transporte alerta de las colas ante las terminales del Puerto

Más de 60 transportistas se concentraron a primera hora de este este sábado en Las Palmas de Gran Canaria para dar su apoyo al parón de tres días a nivel nacional que prepara el sector a nivel nacional a partir del próximo 20 de diciembre. El precio al alza de los combustibles y las colas ante las terminales de contenedores del Puerto de La Luz y de Las Palmas están entre sus principales problemas, según expresó el colectivo ante los medios de comunicación a las puertas del polígono industrial El Sebadal.

Los transportistas denuncian que las terminales portuarias están cerrando dos horas a mediodía, un hecho que les perjudica, afirmaron, y que se viene dando en los últimos años por la falta de trabajadores portuarios. Según estos, solo en 2021 se han producido 70 jubilaciones de estibadores y que ahora tienen que estar doblando turnos, por lo que les repercute en los tiempos. «Hay días que solo podemos hacer un servicio por la mañana», indicaron. En este sentido, les afecta también las demoras en los accesos al Puerto y los atascos continuos en el Istmo para salir de La Isleta, por donde salen a diario buena parte de las mercancías que circulan hacia el resto de la Isla.

Autoridad Portuaria

«No podemos consentir bajo ningún concepto que lleguemos a una terminal y pasemos dos horas de esperas para una carga o una descarga», apuntó en este sentido Roberto Jérez, empresario y conductor. «Lo que no puede ser es permitirnos tanto tiempo de demora todos los días», añadió en este sentido. Los transportistas adelantaron que el próximo lunes el sector mantendrá un encuentro con responsables de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para abordar esta situación.

«Somos el eslabón principal de la economía, si los camioneros no movemos la mercancía de los muelles no sale nada y las estanterías se vacían», señaló por su parte Amelia, transportista. «Tenemos problemas con las terminales, la subida del gasoil, impuestos, por eso el transporte quiere parar», añadió. «Perdemos demasiado tiempo en dejar un contenedor vacío y recoger otro, prácticamente se nos va la mañana con uno solo, eso no es productivo para nadie», apostilló Sánchez.