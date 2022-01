"El Museo Néstor es único y languidece por la desidia de unos cuantos"

El Museo Néstor acaba de cumplir cuatro años cerrado y las obras de rehabilitación continúan sin fecha de inicio y no se sabe nada del proyecto, ¿Cómo valora esta situación?

La realidad es que hablar del Pueblo Canario y del museo como el proyecto que en su día soñó Néstor y realizó su hermano Miguel Martín-Fernández de la Torre es la historia de un incumplimiento tras otro. Porque, siendo honesto, no ha habido una corporación que lo haya hecho bien. Prácticamente ninguna cumplió con los estatutos que en su día se firmaron; 65 años después de abrirlo, estamos hablando de que cerró el museo porque existían deficiencias, había que adecuarlo al código técnico de la edificación, instalar un ascensor, poner aire acondicionado, un sistema antiincendios, salidas de emergencia y eliminar barreras arquitectónicas. Todo eso se hubiera resuelto muy deprisa con voluntad política. Pero no había proyecto. Se les encarga a Mena y Chesa un simple proyecto para mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad, eliminar humedades, poner ascensor y poco más… Cuando estos profesionales informan de lo que encuentran se les aparta y se empieza a jugar al gato y al ratón entre las administraciones, llámese Cabildo, llámese Ayuntamiento, llámese Patrimonio...Así hemos llegado hasta aquí y la casa sigue sin barrer.

¿Se refiere al primer proyecto que se hizo, que luego se descartó tras los informes desfavorables del Cabildo?

¿Proyecto? Era un parche que no respondía para nada a las necesidades del museo. La idea era hacer el menor daño posible a la fachada para facilitar el acceso al museo, con problemas en principio tan sencillos como salvar los tres peldaños de la entrada, un peldaño más en el interior entre el hall principal y la sala del Poema del Mar, instalar un ascensor y poco más. Es lo que se plantea cuando se cierra, diciendo que hay dinero y será poco tiempo. La realidad es bien distinta como cualquiera puede ver: sin una hoja de ruta ni proyecto museístico ni nada de nada. Hace ya unos 18 años, que a mí me conste, hubo un proyecto museístico realizado por el director del museo, Daniel Montesdeoca, en el que se planteaba que todo el recinto del Pueblo Canario pasara a formar parte del Museo de Néstor. Seguramente tendría muchas cosas que mejorar y/o añadir, pero era una primera piedra sobre la que construir. Yo tengo una página en Facebook que se llama el Pueblo Canario y el Museo de Néstor de los hermanos Martín-Fernández de la Torre, donde en más de una ocasión he escrito sobre todo lo que allí ha ido aconteciendo. Es de perogrullo que el museo necesita más superficie y que no es un capricho. Hay que llevar adelante el proyecto que en su día pensaron Néstor y Miguel para que toda Gran Canaria estuviera representada en el Pueblo Canario. Este recinto, si se le da el cariño que se merece y se crea una plataforma legal donde los 21 municipios de la isla estén representados, estos van a brincar, saltar y aplaudir y convertirían el Pueblo Canario en un lugar de encuentro permanente, no sólo de toda la sociedad canaria sino también de cuantos visitantes llegasen a la isla. El parque Doramas, el hotel Santa Catalina y todo el recinto del Pueblo Canario, el Museo de Néstor y la ermita son únicos y languidecen por la desidia de unos cuantos y la parsimonia del resto. Se mantienen vivos de milagro, a este paso se visitarán como unas ruinas.

¿Sabe si el segundo proyecto que se está haciendo contempla la ampliación del museo?

Lo desconozco. Los miembros de la familia, que pertenecemos al patronato del museo, hemos pedido una y otra vez saber qué es lo que se está haciendo para aportar nuestro parecer, pero no tenemos mayoría a la hora de las votaciones. Por lo menos, tenemos el derecho de dar nuestra opinión, porque el museo existe gracias a la generosidad de Rafael y Miguel Martín-Fernández, que donaron su legado de Néstor, con una serie de condiciones que nunca se han cumplido. El resto de la familia vendió. Y a día de hoy no se puede permitir que el museo del pintor más importante de Gran Canaria del siglo XX, Néstor Martín Fernández De la Torre -con permiso de Manolo Millares y/o Nicolás Massieu a los que tampoco se les ha tratado como merecen-, esté cerrado sine die. Ciudadanos de Las Palmas, no podemos seguir permitiendo esto, es una falta de sensibilidad política, folclórica y cultural. Tenemos un recinto que no sólo es una joya única en el centro de la ciudad, sino que además, puede ser una fuente de ingresos para el ayuntamiento y sus socios. ¿Y qué es lo que han hecho? Pelearse en los tribunales… Eso sí, el bodegón ha quedado fantástico, pero los concesionarios se han adueñado de la plaza de Las Palmas y nadie se inmuta. Han prácticamente expulsado a los grupos folclóricos que tradicionalmente siempre han actuado allí. El pasillo central que estaba siempre libre ahora es un comedor y aquí nadie dice nada. Los locales comerciales donde estaba Fataga, muriéndose de asco. Y las obras en la ermita se están eternizando. Si fueran transparentes y se pusieran a trabajar en una única dirección, todos sabríamos hacia donde vamos y lo que queremos. Si hacemos un proyecto museístico y de proyección de la isla al mundo, esto en dos años más camina de maravilla. ¿Cómo quiere Las Palmas de Gran Canaria ser capital cultural europea en 2031 con un parche en el museo ? Aquí no hablo de colores políticos sino de folclore, gastronomía, artesanía y cultura canaria. Y de un recinto que tenemos que defender de una vez a capa y espada.

¿Por qué es tan importante ampliar el museo?

La ampliación no es un capricho. La obra de Néstor no cabe en el edificio actual, que tiene unos 450 metros cuadrados. Se necesitan unos 300 metros cuadrados más que, repartidos en dos plantas en la parte trasera del edificio, responderían a las necesidades. Este museo tiene una de las mejores colecciones de los artistas de la generación del 27 que se está muriendo ahí, abandonada. La ampliación soluciona además las barreras arquitectónicas, porque en ese edificio nuevo se podría poner el ascensor, instalar el aire acondicionado, hacer una entrada por Francisco González Martín, sin barrera ninguna, y así respetar la fachada histórica. El interior del museo es una cuestión de los expertos museísticos y las/los arquitectos/os que vayan a realizar un diseño lo más moderno que quieran. Pero, por favor, que por fuera respeten el estilo de Miguel Martín-Fernández de la Torre en el Pueblo Canario; que exteriormente sea un mismo edificio. Si quieren, pueden poner un detalle de modernidad, una terraza en la parte alta para disfrutar de una cafetería con vistas. El museo necesita también una sala de exposiciones alternativas para dar a conocer a los artista noveles y fomentar el arte canario, así como un salón multidisciplinar en la que hacer conciertos, proyecciones y conferencias. Además, propongo que Miguel Martín-Fernández de la Torre tenga su propio espacio en dicha ampliación. Se merece que la ciudad que tanto quiso le devuelva un poquito de lo que él le ha dado, donde esté expuesta toda su obra principal. Tenemos una cantidad de turismo cultural muy interesante que viene a Las Palmas cada vez más, porque ellos sí han descubierto al enorme arquitecto que fue este señor y flipan cuando recorren Ciudad Jardín esos turistas que antes pensaba que sólo había racionalismo en Bauhaus, en Alemania, Bélgica, Francia y que lo más importante estaba en Tel Aviv o lo reconstruido en Dessau, además de la colonia del Viso en Madrid. Sin embargo, Las Palmas es equiparable a Tel Aviv. El periodista alemán Johannes Peter cuando vino aquí alucinó y, en cooperación con Lorett Rodríguez Schaefer, creó una ruta turística sobre las obras de Miguel Martin y algún otro arquitecto, que subvencionó el ayuntamiento, algo que me parece fantástico. Pero me hace sentir que aquí siempre lo de fuera es mejor que lo nuestro.

¿Cree que las administraciones han reconocido la importancia de la obra de Miguel?

Todos los edificios racionalista de Miguel que están protegidos deberían tener sus placas identificativas para que cuando la gente se encuentre frente a ellos los reconozca. En cualquier museo del mundo si tú quieres ver una obra de arte tienes que pagar, excepto los domingos. Y aquí el precio de la entrada era vergonzoso. Parecía una limosna.

¿La familia ha planteado su malestar por el retraso de la rehabilitación en las reuniones del patronato del museo?

El malestar que tenemos lo saben todos los partícipes en este caos. En la última reunión [el pasado junio] con el alcalde, la concejala de cultura, el representante del gobierno de Canarias y el presidente del Gabinete Literario, así lo hicimos saber. Yo se lo dije al alcalde, le hablé de todo esto y él me dio la razón, me respondió que íbamos a ver resultados antes de final de año. Le respondí que esperaría hasta diciembre sin abrir la boca. He cumplido mi palabra. Ahora vemos que ni siquiera en este año 2022 va a haber posibilidad alguna de reabrir el museo. Y les digo con total tranquilidad que desde mi humilde posición no voy a permitir, ni un apaño ni un lavado de cara en el museo. ¿Cómo es posible que haya un montón de dinero para un sinfín de cosas, que haya una fundación privada dotada con 850.000 euros anuales y el Museo Néstor apenas reciba 250.000 euros y además para esta obra nada de nada? Unos le echan la culpa a Pepito, el otro a Fulanito. No quiero dar nombres. Todo el mundo sabe quienes están detrás. Creo que ahora le han encargado el trabajo a una arquitecta -sería el verdadero primer proyecto- sin tampoco haberlo consensuado. De ella me han hablado muy bien, pero tiene que conocer de antemano un pliego de condiciones, de necesidades y de requisitos consensuados. La están poniendo delante de los leones y, para que todo el mundo lo entienda, aunque fuese Norman Foster el elegido para la ampliación tendrían que haberle explicado que hay que actuar en un espacio protegido y muy sensible. El mejor ejemplo es el CAAM, una casona canaria del siglo XVII respetada por fuera y un edificio hipermoderno por dentro.

Se dice que uno de los desencuentros entre los técnicos del Cabildo y el Ayuntamiento está relacionado con la ubicación del ascensor, ¿qué opina de los espacios que se barajan par ello?

Con todo lo que he dicho anteriormente ya he respondido esta cuestión pero, si quieres un titular, es falta de voluntad y exceso de protagonismo y ego por ambas partes. Yo, si quieren, me pongo al frente, a coordinar equipos gratis. No tengo ningún interés económico en este tema. Nuestra familia ha renunciado, hace ya una generación completa, a un patrimonio, que hoy podía valer más de 15 millones de euros y a lo mejor me quedo corto. Lo único que pretendemos es que de una vez se cumplan los sueños de Néstor y Miguel. Y no como nos dice algún que otro mesías o algún que otro iluminado que me ha increpado y me ha dicho que esto ya es del pueblo grancanario y que qué pretende la familia ahora. Yo no sólo conocí a mi abuelo Miguel sino que disfruté de él hasta que tuve 23 años. Y los últimos cinco años de su vida lo vi muchas veces, me habló de muchas obras y me contó muchas anécdotas y algún que otro sinsabor.

¿Qué diría Miguel Matín-Fernández si viera lo que está pasando con el Pueblo Canario?

Daría un golpe encima de la mesa de tal calibre que el Metropole (Ayuntamiento) se caería. Yo lo ví tirar un tabique con 70 años largos, porque había ordenado que lo hicieran de una manera por la mañana y se lo encontró por la tarde de otra. En otra ocasión, yo muy pequeño (me lo contó mi padre) habían subido al mirador de Bandama, mi abuela, él y Pepe, su chofer y bajando con su Vauxhall se quedó sin frenos; se bajó del coche, se echó a correr y se puso delante del mismo y lo paró. Se rompió una muñeca y tuvo un esguince en la otra, pero el coche se paró.

¿Usted sabe si hay alguna hoja de ruta en este momento para afrontar la rehabilitación?

Si la hay, es un enorme secreto. Creo que siguen improvisando. Hemos pedido una mesa de trabajo, reuniones con las/los arquitectas/os y nada. He hablado con expertos en la obra de Néstor que están indignados. El director del museo no puede hacer nada y el tiempo pasa y todo se deteriora. Y a mí me da igual que en el Ayuntamiento se llamen Cardona, Augusto Hidalgo o Pepa Luzardo o que en el Cabildo estuviera antes Soria o Antonio Morales ahora o quien venga. Esto es un proyecto identitario y cultural de riqueza para Las Palmas de Gran Canaria. Es fundamental saber qué es lo que necesita este museo para funcionar, para digitalizar e inventariar toda la obra de Néstor; para utilizar el museo como lanzadera de artistas jóvenes, que era una de las ideas que formaban parte del proyecto de Miguel. Y ya está bien. Que nadie ponga el objetivo en los políticos porque a veces tenemos el enemigo en casa sin saberlo y entonces es difícil conseguir que las cosas funcionen. Hay una persona que no es política dentro del ayuntamiento y en el patronato a la que yo le escuché decir en esa reunión de junio : “¿a estos qué les pasa ahora cuando nunca han dicho ni hecho nada y ahora pretenden cambiarlo todo, con todo el dinero que el ayuntamiento ha puesto allí? Se refería a la familia Martin-Fernández y al museo.

¿De qué manera se puede utilizar el Pueblo Canario como escaparate de Gran Canaria?

Es muy fácil. Cada mes pueden estar representados al menos casi dos municipios de los 21. Hay que consensuar el cómo. Pero si haces una web, y un folleto con todos los municipios canarios representados a lo largo del año y la agenda gastronómica, artesana y cultural, ya está. Imagínate estos espacios llenos de pantallas con todos los municipios de la isla para que cualquier turista que llegue a Gran Canaria se plantee ir a alguno de ellos. Que cada semana se expongan los productos de cada municipio, incluidas la artesanía. Es una forma de que el recinto sea realmente el Pueblo Canario y el museo su eje fundamental. Mantener los grupos folclóricos en el Pueblo Canario es fundamental. Esto se ponía de bote en bote todos los domingos.

¿Por último qué le parece que el Acuario se llame Poema del Mar?

Kiesling es un enamorado de la obra de Néstor. Todo lo que ha podido conseguir de Néstor lo ha comprado. Podíamos haberlo aprovechado y aún se está a tiempo. Él es un hombre de negocios y sabe ganar dinero.