El pasado fin de semana con la entrada de Gran Canaria a nivel 4 de alerta por Covid-19, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tuvo que realizar distintas intervenciones en distintos locales de ocio nocturno de la capital grancanaria por vulnerar algunas medidas para combatir la propagación del coronavirus.

La propietaria de uno de ellos, que fue desalojado por exceder el aforo, aseguró en los micrófonos de COPE Gran Canaria que nada de lo que se cuenta es cierto.

“Es todo incierto, mi local no fue desalojado en ningún momento y todo esto me ha pillado por sorpresa. Yo no concibo que este tipo de situaciones ocurran en mi negocio. Cumplimos a rajatabla con todas las medidas, tenemos respeto por los horarios, por la situación actual y por los niveles de alerta”, remarcó.

Además, señaló a los vecinos de la zona como los culpables de la situación acaecida el pasado fin de semana en la zona de Vegueta. "La presión vecinal es la que no permite ningún tipo de local de ocio nocturno en la zona. Ya lograron retirar los carnavales y ahora quieren acabar con el único local de ocio nocturno de la zona, que es el mío", afirma.

En un vídeo, grabado por uno de los vecinos, se puede observar a centenares de personas agolpadas en las calles. "En la grabación se aprecia que las mesas de uno de los restaurantes de la zona están recogiéndose , por lo que son las doce y pocos minutos de la noche. La presión vecinal y policial que tenemos es tan grande, con la policía siempre en la puerta, que es imposible que nos saltemos las normas. Lo tenemos todo en regla y cumplimos todo adecuadamente. Tampoco servimos bebidas alcohólicas a las doce de la noche”, apunta.

Por otro lado indica que "lo que dice la Policía local no tiene veracidad y estamos llevando las acciones oportunas para demostrar que lo que se cuenta no es cierto y que la acusación es grave”.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, explicó que “se está estudiando el caso para valorar el nivel de la infracción y levantar acta. Si se constatan muchas infracciones de gravedad, se podría, incluso, retirar la licencia”.