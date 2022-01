El intercambiador de Santa Catalina será reforzado con un firme especial

El firme del intercambiador de Santa Catalina será levantado y reconstruido con un material más resistente, con el que se espera evitar que vuelvan a salir los baches y socavones que sufren a diario los conductores, viajeros y las guaguas, debido al traqueteo de los vehículos cada vez que entran o salen de la estación.

Así lo ha asegurado el consejero insular de Obras Públicas y director gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, quien anunció que el próximo 6 de febrero se iniciarán las obras para resolver el problema.

Pérez explicó que todo el firme de la estación se levantará para poner una losa de un material especial, «más resistente que el asfalto», con el objetivo de que aguante el peso de las guaguas y el efecto del agua. Señaló que el asfalto se levanta por «el agua con la que se riegan los jardines que están encima del intercambiador, a lo que se une el gran peso de los vehículos y la trepidación de las ruedas. En numerosas ocasiones hemos pedido al Ayuntamiento que cambie el césped por otras plantas o deje de regar y ha hecho caso omiso».

Reconoció que el estado en que se encuentra el intercambiador es «lamentable» y justificó el retraso de las obras por la «demora» en la llegada de los materiales, debido a la «crisis de suministros». Así, indicó que la obra para reforzar el firme se adjudicó el pasado mes de noviembre a la empresa Lopesan.

Pérez reconoció que los guagüeros tienen razón cuando critican que sólo se han hecho parches y no se corrige la origen del problema para evitar la reaparición de los socavones. «Hicimos un estudio en un tramo de la estación con un material específico y pusimos una losa de hormigón para ver su duración. Después de casi tres años es la única parte del suelo que no se ha dañado. Ha aguantado y la resistencia del material que vamos a poner va a ser mucho mayor».

Se prevé que las obras de asfaltado duren una semana. Se ha solicitado permiso a la Autoridad Portuaria para estacionar las guaguas durante la noche en la avenida cercana al acuario Poema del Mar. Durante el día, «algunas guaguas pasarán al parque, pero la gran mayoría operará de manera regular», dijo.

«Va a ser una reconstrucción en toda regla, como la que hicimos en la Estación de San Telmo», subrayó Pérez, quien aclaró que no se va a utilizar asfalto sino «otro material más resistente». Los materiales, indicó, han costado 320.000 euros y en la colocación se invertirá una cantidad similar.

Desde el comité de Seguridad y Salud de Guaguas Municipales han denunciado el pésimo estado en el que se encuentran los accesos al intercambiador de Santa Catalina, al tiempo que advirtieron del perjuicio que causan a los conductores y viajeros, ya que aguantan a diario el traqueteo de las guaguas, cuyos amortiguadores y carrocerías también se ven afectados. El comité de Seguridad y Salud ha puesto en conocimiento de la empresa el mal estado del firme para que exija a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria que arregle de una vez la instalación.

Parches

Feluco Marrero Castellano, miembro del comité de Seguridad y Salud, denunció que el organismo dependiente del Cabildo «parchea» cada nueve meses los accesos, pero en cuanto pasan «varios meses» los socavones y baches vuelven a aparecer porque «lo que hace falta es un arreglo en condiciones, no un parcheo».

Por el intercambiador pasan a diario decenas de guaguas. No en vano, en la estación tienen su base o pasan 26 líneas de las compañías Guaguas Municipales y Global, que transportan a centenares de viajeros, entre ellos los turistas que van o vienen del aeropuerto o del sur de la isla. Por la estación del Puerto pasa también la 12 una de las líneas de la ciudad que más viajeros transporta. En total circulan vehículos de 13 líneas de Guaguas y otras tantas de Global.

En palabras de Feluco Marrero, «el intercambiador no necesita un parcheo de hormigón cada nueve meses, lo que necesita es que se arregle el firme en condiciones, porque las zanjas no tardan en abrirse después de los arreglos, por el peso de las guaguas. Lo mejor es sacar las líneas al parque Santa Catalina y que hagan una reparación en regla. La Autoridad Única es la responsable del intercambiador y es una vergüenza como está, porque no sólo perjudica a las guaguas. Estamos hablando de la salud de los conductores y los viajeros. Está todo el mundo echando chispas».

Marrero añadió que desde el comité de Seguridad y Salud se ha vuelto a notificar a Guaguas la pésima situación del intercambiador, «una situación que conocen perfectamente, pero la burocracia y los informes caminan muy lento y las soluciones siempre llegan tarde y con prisa».

Además del deterioro del firme, el conjunto de los materiales y equipamientos de la estación se encuentran en muy mal estado, con los techos afectados por goteras y las escaleras carcomidas por la humedad. La cafetería cerró hace tiempo, tras abandonar el negocio el concesionario.