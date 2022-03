Fogones que rebosan creatividad, diseño y concept stores, cultura, playas y un envidiable entorno natural. Son algunos de los calificativos que emplea la revista de ocio Time Out Madrid para recomendar una escapada de viajes a Las Palmas de Gran Canaria.

La publicación, que cuenta con presencia en otras capitales del mundo, publica en su edición en papel correspondiente a la primavera 2022 un artículo en el que propone una escapada de viajes a la capital grancanaria. "Colonial, urbana, salvaje, gastronómica y con playa" apunta Time Out Madrid, para a continuación asegurar: "Así da gusto adelantarse un poquito al verano".

La pieza firmada por Noelia Santos, y con una fotografía de los riscos de la ciudad, firmada por Nacho González, propone diferentes actividades como pedalear los 7,5 kilómetros hasta el Jardín Botánico Viera y Clavijo por el sendero del Guiniguada, hacer senderismo en la Caldera de Bandama o pasear por El Confital. La periodista asegura que "los fogones de la ciudad rebosan creatividad" a la hora de comer y recomienda un rato para las compras en Triana "una cruz en el mapa del tesoro para quienes buscan diseño y concept stores". No se olvida de la cultura y de espacios como San Antonio Abad (CAAM) y su actual exposición Human, all too human y el Museo Canario "un viaje al pasado troglodita de la isla de lo más inesperado".

Time Out hace además una parada especial en el Hotel Santa Catalina que define "de elegancia exquisita y fachada colonial (e icónica). Y mirada al futuro".