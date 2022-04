El nuevo pliego de las escuelas infantiles incluirá las correcciones del Tribunal Administrativo.

El nuevo pliego del servicio de escuelas infantiles municipales incluirá las correcciones hechas por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos antes de salir nuevamente a licitación, según declaraciones de ayer realizadas por la concejala de Educación de Las Palmas de Gran Canaria, Lourdes Armas. «Apreciaciones», indicó, de las que se dará cuenta el próximo jueves en Junta de Gobierno. El organismo autonómico tumbó los pliegos esta semana tras estimar parte del recurso interpuesto por Manuel del Pino Hernández Ramírez, representante de la empresa Gestiones y Asesoramiento 3000. El contrato por este servicio asciende a 27,5 millones de euros.

Armas señaló que la resolución del Tribunal estimó solo tres de las siete alegaciones presentadas por parte del recurrente, «son meramente de carácter técnico administrativo». Además, la titular municipal de Educación precisó que la empresa recurrente no se había presentado al concurso. Esta, según la declaración emitida por el organismo autonómico presentó sus argumentos el pasado 9 de marzo, antes de finalizar el plazo para presentar proyectos.

La concejala señaló que el primer punto anulado por parte del Tribunal establece la solvencia económica y financiera mínima de la empresa concesionaria, «algo que se enmarca en el marco jurídico pero al no incluirse la justificación de esa solvencia mínima en el texto ha quedado desestimada». El segundo, da la posibilidad de sumar el importe de solvencia de varias empresas en el caso de que se formara una UTE, «sin embargo técnicamente no se explicita en el marco legal que se haga posible este punto», precisó Armas.

En cuanto al último, «el pliego establece la subrogación total del personal, sin embargo el tribunal estima que no se puede obligar a ello de forma absoluta», apuntó Armas, puesto que, indicó «se pueden producir cambios en las necesidades de personal», por lo que esta debe ser «más flexible». No obstante, desde Educación aclararon que esto no supondrá ninguna merma en el personal actual de las escuelas infantiles municipales. El nuevo pliego saldrá próximamente y deberá entrar en vigor con el próximo curso escolar.