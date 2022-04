Kiko Trujillo: «Tenemos que pensar en atraer a los jóvenes porque son los futuros socios del Náutico»

El Club Náutico de Gran Canaria elige el viernes a su nueva junta directiva. Kiko Trujillo encabeza una plancha electoral que busca dar un nuevo impulso a esta institución recreativa y deportiva de la capital.

Es socio desde hace 40 años. ¿Qué le lleva a presentarse ahora a la presidencia?

Efectivamente, soy socio desde hace 40 años, aunque visito el Club desde que tenía un año prácticamente, es decir, que llevo 58 años siendo miembro y usuario. He tenido una carrera profesional durante 30 años bastante intensa que desempeñé en una entidad financiera, los últimos diez en labores de director de Instituciones Públicas para Canarias teniendo mucha relación con toda la Administración Pública. Me he prejubilado hace dos años y algo, con lo cual ahora dispongo de bastante tiempo libre para poderme dedicar a otras tareas. El impulso me lo dio mi familia: por tener este tiempo libre he venido a las últimas juntas. Al terminar nos sentábamos aquí en la terraza para comentar y yo daba mi opinión. Se me quedaban mirando y me decían «Kiko, tú que ahora tienes tiempo libre y estás preparado, ¿por qué no das un paso adelante y te presentas de presidente?». Ahí empezó la idea de entrar en este proyecto, la verdad es que una cosa llevó a la otra y aquí estamos, en plenas elecciones.

¿Por qué consideran necesario un cambio de gestión?

En estos momentos creo que es necesario un impulso importante. El protagonismo que debe tener el socio no lo ha tenido durante los últimos años, en mi opinión. Ello se puede deber a que no se le ha tenido en cuenta a la hora de participar y opinar, sino que simplemente se le ha trasladado la decisión de un sí o un no en una junta. Se ha restringido de alguna forma la participación del socio a un sí o un no. Nosotros creemos que el socio puede formar parte de la toma de decisiones antes de llegar a un punto del orden del día, es decir, que pueda participar, opinar, formar junto con la Junta Directiva y algún especialista una especie de grupo de trabajo. También creemos que a través de las encuestas se puede llegar al socio no usuario del club, para también saber cuáles pueden ser los motivos por los cuales no visita las instalaciones asiduamente y así poderles ofrecer una alternativa. Al mismo tiempo, el mejor termómetro que hay es pisar el club, estar diariamente, hablar con los socios, estar en el gimnasio, en la marina, en el restaurante, y poner la oreja. El propio socio usuario del club es el que va indicando por dónde tienes que ir. Evidentemente, por encima de ello tiene que haber un plan estratégico que esté diseñado analizando en profundidad todos los datos del club, teniendo en cuenta también la parte financiera, y seguir un plan.

¿Quién le acompaña en la candidatura, cómo se ha conformado la plancha?

Ha sido un proceso largo. He estado haciendo aproximadamente 50 entrevistas durante los últimos meses para poder llegar a conformar este equipo fabuloso formado por siete mujeres y siete hombres. Tenemos un farmacéutico, una abogada, una economista, una profesora jubilada, un comercial, un graduado social, tres ADE, tres ingenieros, una ingeniera informática y un arquitecto. Tienen edades desde los 29 hasta los 70 años, e incluso he podido apoyarme en la experiencia de algunos de ellos que han tenido representación en el club en puestos directivos. Es una plancha mixta, preparada, profesional y sobre todo, con cuatro miembros que se pueden dedicar plenamente a estar en el club.

¿Cuáles son los principales retos del Náutico actualmente?

Evidentemente, hay dos muy importantes, que son estratégicos y fundamentales para los próximos años y el desarrollo de nuestro club. Tienen que ver con la concesión demanial de la Autoridad Portuaria y con la operación con el Ayuntamiento respecto a la permuta del suelo por un edificio de aparcamientos. Sobre la concesión demanial, hablamos de que es fundamental para el futuro de nuestro club. Tenemos muy claro que es una operación que está recibiendo todos los apoyos necesarios por las partes implicadas para llegar a buen puerto. Es fundamental que este expediente termine de firmarse y aprobarse en Madrid, que es donde está en estos momentos. Hablamos de que ha sido posible porque este bien ha sido declarado innecesario para el uso y la utilidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con lo cual una vez finalice el expediente y sea devuelto a la Autoridad Portuaria creemos que ya estarían en disposición de iniciar el concurso de adjudicación.

¿Y respecto al aparcamiento?

Es una operación también muy interesante. Creo que es beneficiosa para el Club Náutico también. Se recupera toda la esencia y el glamour del edificio, la ciudad gana un espacio importante también y los socios, un edificio de aparcamientos de dos plantas sobre rasante y una bajo rasante en las cuales los vehículos estarán protegidos, se podrá tener puntos de carga para los coches eléctricos... Creemos que gana la ciudad y por supuesto que gana el socio.

¿Tiene el club músculo financiero para comprar los terrenos? ¿Cómo abordarán el coste?

Sin conocer el importe final es difícil, pero está claro que desde un punto de vista financiero habría que ver los recursos propios de los que dispone el club, la capacidad que pueda tener el socio, después de estos años de agotamiento financiero, de poder afrontar una subida de cuotas, que no se sabe si se planteará o no, y por supuesto el apalancamiento financiero. No sé de cuántos millones hablamos, no he tenido acceso al expediente, pero está claro que se necesitará un apoyo financiero y recurriremos al sector para buscar la mejor operación, la más asequible para el club y la que menos gravamen suponga para los socios.

La masa social es fundamental para la continuidad del club. ¿Cómo atraerán nuevos socios?

Puede haber dos líneas de actuación claras. Por una parte, tenemos el firme convencimiento de que el club tiene un potencial increíble respecto a las instalaciones, servicios e imagen que tiene en nuestra ciudad, en Canarias y en España. El potencial de atracción hacia nuevos socios no se ha explotado todavía suficientemente, o de la manera correcta. Con un buen plan de promoción de nuestros servicios, de nuestras instalaciones, creo que podemos atraer a nuevos socios. No nos olvidemos que es muy importante también la recuperación del socio que hemos perdido. Habría que plantear a la junta general diferentes medidas que nos puedan conducir a un incremento de los ingresos a través de la captación de socios y recuperación de socios.

¿En qué consiste la caja solidaria que proponen?

Es una novedad que llevamos en el programa. Nos hemos encontrado con algunas situaciones de desamparo de hijos de socios que han tenido la fatalidad de quedarse huérfanos. Si tienes entre 18 y 28 años y te quedas sin padres no te queda otra que pagar la cuota que te toque según el año en el que estés de edad y ponerte a pagar 80 euros mensuales. Hay desgraciadamente algunas situaciones familiares en las que el joven se queda desatendido en ese aspecto. Creemos que le podemos proponer al socio una solución para estos casos en los cuales el club afronte, con esa caja, esas cuotas hasta la edad de 28 años y que el joven pueda terminar su carrera de estudios, que mantenga el entorno familiar, el contacto con los amigos, su zona de estudios, que no se encuentre desarraigado. Que el club siga siendo su casa.

¿Cuál es el estado actual del edificio, qué reformas necesita?

Las cuentas presentan una tesorería importante, pero creemos que se ha generado a través de una operación financiera y al mismo tiempo se ha dejado un poco el mantenimiento de las instalaciones en general. Tenemos un edificio principal que se encuentra aparentemente bien atendido, pero hace falta una reforma importante en las canchas de pádel. Debajo del solarium está la escuela de vela Ventura Quevedo y tres locales adyacentes para el optimist, y el estado actualmente es de ruina, está pendiente de una reparación también. La cancha de futbito es evidente que necesita otra reparación y otro lavado de cara, y la rampa del varadero.

¿Y la vida social? ¿Cómo quieren dinamizar las actividades de recreo y las culturales?

El club tiene históricamente un calendario de actividades, las de recreo que son las diferentes fiestas en el calendario y que está claro que se van a recuperar y a potenciar. Sobre todo, vamos a intentar buscarle algún atractivo diferente. A nivel cultural, tenemos diferentes actividades que queremos completar aparte con actuaciones de teatro, con cuentacuentos... El senderismo acaba de arrancar, pero buscamos que sea activo, donde al mismo tiempo pueda haber un guía que vaya explicando las características de la zona, la historia del lugar que se visita. Es evidente que el Club Náutico necesita recuperar ese esplendor que tenía anteriormente y a través de estos actos se podría conseguir.

¿Qué planes tienen para la náutica?

En nuestro programa hemos sido atrevidos, estamos planteando un cambio a nivel organizativo muy importante del que todos los náuticos con experiencia que llevan años aquí, que conocen y aman la vela de verdad, hablan. Se trata de tener un director deportivo, técnico, que organice toda la estructura de la vela a nivel de organización de calendarios o entrenamientos, de preparación de entrenadores, incluso de nutrición o apoyo psicológico. Es decir, organizar una estructura que le dé apoyo a todos nuestros regatistas. Teniendo en cuenta que no vamos a abandonar nunca la promoción de la base, que sigan viniendo niños a divertirse saliendo a navegar, que sus padres los acompañen y podamos poner a su servicio unos barcos para que puedan salir a navegar e incluso a aprender. Creemos que hay muchos socios no náuticos a los que les encantaría aprender algo de vela. Pondríamos los medios a través de la escuela organizando una pequeña sección para dar cabida y poder cubrir esas expectativas. Lo que entendemos que es muy difícil de gestionar, a pesar de los éxitos que se están teniendo, es una estructura en la cual haya cuatro coordinadores y siete responsables de sección. Creemos que la estructura actual no favorece la comunicación ni el pase entre las diferentes clases.

En caso de ser elegido, ¿cómo le gustaría que llegara el club a las siguientes elecciones?

Lo primero es que me encantaría que la mayoría de los socios usuarios no tuviese una queja clara sobre cualquier aspecto de su club. Quiero decir, que el club sea un sitio donde verdaderamente el socio tenga todas sus expectativas principales más o menos cubiertas. Es inevitable que haya alguna queja, pero principalmente el confort del socio. Que sea un club familiar, quiero decir, que tenga cabida también los pequeños de la familia, los jóvenes, en los que tenemos que pensar también en atraer porque son los futuros socios que van a mantener el club. Por supuesto, los mayores, que han disfrutado de este club, que han contribuido con sus aportaciones financieras. Por otra parte, me encantaría ver en el futuro el club con unas instalaciones al día y en funcionamiento, y también que se potencien otras secciones deportivas. Creo que hemos dejado un poco de lado la sección de futbito, la de baloncesto, la de frontenis... Tenemos aquí una playa maravillosa en la cual se puede nadar, quizás pensar en un tema de triatlón, quizás un club de carreras, porque hay muchos socios que son corredores. Me encantaría que nuestro club siguiese siendo un referente mundial respecto a los títulos deportivos.