Más de 1.000 personas aprenden a iniciarse, a mejorar o a perfeccionar sus habilidades creativas y artísticas en los 48 talleres que oferta la Universidad Popular (UP) Juan Rodríguez Doreste sobre temáticas orientadas a la adquisición de conocimientos sobre fotografía, pintura, dibujo, peluquería, guitarra, timple, artesanía o teatro, entre otras muchas. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y la concejala de Educación, Lourdes Armas, han realizado este miércoles un recorrido por el centro de la UP de Guanarteme donde han podido comprobar de primera mano cómo se forman los usuarios en algunas de estas disciplinas, como la peluquería, que en esta sede cuenta con 36 alumnos y alumnas, o el arte culinario canario, impartido por un voluntario y en el que participan 14 personas, donde el alcalde contribuyó a preparar una ropa vieja tradicional. Una actividad que ha unido en amistad, a través de la gastronomía canaria, a una ciudadana rusa, que lleva 10 años residiendo en Las Palmas de Gran Canaria, y a otra ucraniana, que lleva dos meses en la capital huyendo de la guerra.

Además, el regidor capitalino y la edil también mantuvieron un encuentro con los docentes y participantes de otros talleres que se imparten en el centro como uno de entrenamiento de la memoria y otro de informática. Con estas acciones de formación, el Consistorio, a través de las nueve sedes de la UP en la capital grancanaria, adscrita a la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quiere proporcionar las herramientas y las técnicas necesarias para que el alumnado inscrito en este tipo de talleres desarrolle y pueda expresar su creatividad desde distintos puntos de vista.

Hidalgo asegura que el hecho de que «la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste forme a más de 1.000 personas para que saquen a la palestra sus dotes artísticas y sus facetas más creativas es todo un logro. Con ello, se ponen los cimientos para tener una sociedad cada vez más cultivada y, por tanto, más libre. En este sentido, la labor de la UP es fundamental al proporcionar los elementos y la inspiración para que muchos ciudadanos y ciudadanas de la capital grancanaria vean en el arte, en las artes escénicas, en la artesanía o en la fotografía, entre otras formas de expresión, una vía con la que puedan desarrollarse como personas o, incluso, como profesionales».

Rehabilitación del Navarro Ruiz

Para Armas, «los talleres vinculados a temáticas artístico-creativas cuentan con una grandísima aceptación entre el alumnado de la UP que pone a disposición de la ciudadanía un amplio abanico para formarse en distintas disciplinas de esta índole. Algo que es una muy buena noticia, no solo para esta entidad, sino también para todo el municipio capitalino. Además, la nueva sede de la UP que se está rehabilitando en el antiguo colegio Carlos Navarro Ruiz, con una inversión cercana a los 900.000 euros, contendrá un gran espacio para artes escénicas demostrando la gran apuesta de este Grupo de Gobierno por la Universidad Popular», afirmó.

En la actualidad, la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste oferta un amplio programa de talleres sobre estas temáticas. En las distintas sedes, la ciudadanía puede formarse en disciplinas creativas relacionadas con la fotografía mediante cursos sobre la iniciación al uso de la cámara réflex, la edición fotográfica, el enfoque o sobre la fotografía contemporánea; con el área artístico creativo, donde se imparten talleres sobre dibujo y pintura, retrato al óleo, dibujo anatómico, pintura collage y de paisajes o sobre el manejo de la tinta china, entre otros; o con la música, en los que los participantes pueden aprender o perfeccionar sus conocimientos de guitarra, de timple o del manejo de la púa en ambos instrumentos.

La UP también proporciona formación en artesanía con talleres como el de muñequería artesanal, el de decoración y tapizado de sillas o el de muñecas ‘minidoll’; en estética como los relacionados con la peluquería, el maquillaje, la manicura, pedicura y esmaltado, las trenzas y recogidos; o en artes escénicas como los cursos de teatro, de improvisación y los de expresión teatral. Por último, la entidad formativa ofrece, además, talleres para expresar la creatividad a través de las tradiciones canarias con disciplinas como la cestería o la realización de telares y tapices.

La Universidad Popular, cuyo principal objetivo es fomentar la participación social, la educación, la formación y la cultura para mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad, imparte en este curso académico 200 talleres en diferentes áreas y un total de 70 actividades socioculturales que complementan la oferta formativa. El Ayuntamiento cuenta con 9 sedes de la Universidad Popular distribuidas entre Tamaraceite, Cono Sur, Guanarteme, La Isleta, Lomo Blanco, La Paterna, Ciudad Alta, Tamaraceite y Santa Catalina.