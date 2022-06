Francisco Ortega Quesada, el hombre del café de Las Canteras

La calle Albareda, entre la playa de Las Canteras y El Refugio, fue el estratégico lugar que vio a nacer a Francisco Ortega Quesada, un «canterano» confeso, un 18 de abril de 1941. Paco, como se le conoce popularmente, es el primogénito de José Ortega Bolaños, un emprendedor de su época, con varios negocios entre los que se incluían barcos de pesca, taxis, una imprenta y un pequeño tostadero artesanal de café. Precisamente este último fue el germen de la actual empresa Café Ortega, que surgió a mediados de 1940, con un modesto local situado en el barrio de Guanarteme.

«La muerte de mi padre, me cambió la vida, puesto que a los 19 años tuve que abandonar una de mis aficiones, para dedicarme íntegramente, junto con mi hermano, a la actividad industrial», comentó Paco. Esta pasión no era otra sino que la aviación, en la que pudo formarse con el paso de los años como piloto deportivo «firmando hasta cuatrocientas horas de vuelo como comandante». Toda una muestra del liderazgo que lo caracteriza.

Pronto aprendió su primera lección como emprendedor industrial. La compra de una máquina tostadora de café en Barcelona y su desconocimiento del procedimiento administrativo, hizo que al recibir la visita de un inspector de Industria, la situación se girara en rocambolesca. «En aquella época no se contaba con los medios telemáticos que hay ahora. Recuerdo que no tenía nada más que una factura mal extendida y el mismo inspector (que cortó el suministro de electricidad durante dos días) fue el que me asesoró y me dijo que hasta que no tuviera la factura correcta y presentara el proyecto elaborado por un ingeniero industrial, no podría volver a la actividad. En definitiva, me tocó volver a Barcelona y parar la producción (sonríe). Eso ahora sería impensable», explicó Paco Ortega.

Trayectoria profesional

Pasado ese primer trago, las cosas fueron evolucionando favorablemente para el actual presidente del Consejo de Administración de la compañía. Viajó a Colombia y a Brasil, para formarse y localizar los mejores proveedores de café; ha estado presente en las ferias más importantes de alimentación y maquinaria del sector que se organizan en Barcelona, Düsseldorf, Colonia y París; ha sido miembro de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), así como presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Las Torres, lugar en el que se encuentra ubicada la sede en la actualidad, y de la Asociación de Torrefactores de Café de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros cargos. Sin duda, un currículum extenso, que refleja bien a las claras su condición de visionario dentro del sector.

Ortega siempre supo mantener el equilibrio entre lo estrictamente comercial y lo social. «El crecimiento de una empresa no puede desligarse del de la ciudad en la que desarrolla su labor. Siempre hemos apostado y colaborado directamente por los colectivos de la Isla y de Las Palmas en particular. Hemos materializado acuerdos de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y diferentes centros de Formación Profesional. También hemos patrocinado a clubes deportivos de distintas disciplinas, así como a la Unión Deportiva Las Palmas, de la que fui consejero. En lo individual, también soy valedor de la Orden de San Juan de Dios, de la que he recibido su Granada de Oro y Brillantes en el año 2012", manifestó.

En cuanto a la situación actual de la empresa, no dudó en resumirla con una frase bastante aclaratoria: «No habíamos terminado de recuperarnos de la pandemia, cuando nos ha llegado la crisis de combustible por la guerra de Ucrania». Pese a todo, la filosofía en la gestión no ha variado desde su fundación, pese a las idas y venidas del mercado. Con capital cien por cien canario, Café Ortega se describe como «una familia», compuesta por más de 40 empleados directos, que mantuvieron su puesto de trabajo «incluso durante el Covid».

Mirando al futuro

El futuro está garantizado para los Ortega. Tras tres generaciones, la cuarta ya se está preparando académicamente para dar continuidad al proyecto industrial. «Todavía son muy jóvenes (los nietos) y están estudiando" y añadió que han hecho una inversión importante en maquinaria de última generación que permite afrontar los nuevos retos con optimismo. «Contamos en nuestra planta con un lector de rayos que detecta posibles metales en los envases, así como otra, que coloca una válvula que evita que el aire entre en las bolsas. Haciendo un símil futbolístico, estamos en la "Champions League" industrial en el ámbito de Canarias". A esto hay que añadir que han logrado la certificación de calidad International Food Standard (IFS), la mayor acreditación alimentaria, y la ISO 14009, por su compromiso con el medio ambiente.

Aunque la vertiente profesional es notable en Paco Ortega, de lo que realmente se siente «orgulloso» es de ser canario y haber nacido en «Las Palmas de Gran Canaria, que para mí lo significa todo». «Cada vez que voy a la Península y cojo un taxi, rápidamente me reconocen como canario, y es ahí cuando empiezo a contar todo lo bueno de mi tierra, el clima, la ciudad, Alfredo Kraus, Mary Sánchez, nuestra gastronomía, las papas arrugadas, el sancocho canario...», subrayó Ortega.

De hecho, algunos de los recuerdos más felices de su juventud están íntimamente vinculados a Las Canteras. «Todas las tardes se reunían varios grupos en la playa y pasábamos el tiempo jugando a "el clavo" o al "monta la uva o monta el garbanzo" (ambos juegos infantiles de la época), aunque sobre viví buenos momentos en la Casa de Galicia, cuando todavía estaba ubicada en Las Canteras», contó.