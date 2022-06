Ben Magec, la voz del ecologismo canario

En 1992, nació la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción para defender los intereses medioambientales de Canarias en sus múltiples variantes. En estas tres décadas de lucha en defensa de la transición ecosocial, ha levantado la voz del ecologismo canario en numerosos momentos de gran relevancia para el Archipiélago, desde la intentona de prospecciones petrolíferas en las aguas insulares al macroproyecto del Puerto de Agaete. Por esta incansable trayectoria en cada rincón de la comunidad autónoma, Las Palmas de Gran Canaria le concede la medalla de oro de la ciudad. Una distinción que supone un reconocimiento a muchas personas que pasaron por la federación y consagraron sus vidas a esta causa.

El viernes, 23 de junio, subirá al escenario del Auditorio Alfredo Kraus a recibir la medalla de oro Luis Sánchez, que tiene claro que representará sobre el escenario a mucha gente que ha dedicado mucho tiempo «a la defensa del medioambiente y por el bien común de los canarios». «Se pone en valor la labor que ha hecho durante todo este periodo la federación ecologista como organización que se ha enfrentado a los poderes públicos», apunta. Y que sea precisamente una administración como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la que haya decidido concederles la distinción, es motivo especial de orgullo por el trabajo bien hecho.

En ese sentido, Ben Magec -que en amazigh significa «Hijos del Sol»- ha conseguido importantes movilizaciones a nivel regional, como aquella que simultáneamente sacó a las calles de las siete islas a numerosas personas en contra de las prospecciones petrolíferas, pero también en el ámbito insular: Salvar Veneguera, Tindaya, en contra del puerto de Granadilla o más recientemente Salvar la Tejita o La Fonsalía, entre otras. Una lucha por el ecologismo que cada vez encuentra a más personas que se suman y alzan la voz, pero que ve avances muy lentos hacia el objetivo final de la transición ecosocial hacia un modelo que sea sustentable en el tiempo y sostenible con los recursos.

Pero además de esa lucha sin cuartel contra los poderes políticos para evitar que el modelo desarrollista continuara su imparable expansión urbanística y turística, la federación también ha llevado a cabo campañas para fomentar el conocimiento y la concienciación ciudadana sobre la problemática medioambiental. Una labor «menos notable y más silenciosa» que ha ido «sembrando conciencia» entre las nuevas generaciones del Archipiélago gracias a las acciones y charlas en centros educativos y fuera de los mismos desde los distintos colectivos que están federados.

La seña de identidad de la federación en su trayectoria es el ecologismo social y la canariedad

Para Luis Sánchez, Ben Magec también ha gozado de un importante valor democrático, puesto que ha sido «una federación que ha conseguido mantenerse viva y aglutinar a muchos colectivos de diferentes islas, y dinamizar acciones por procesos democráticos de gran valor». En ese sentido, recuerda las iniciativas legislativas populares del Rincón de La Orotava a Salvar Veneguera, pero también las que redactaron en relación con la construcción del Puerto de Granadilla.

Todo ello bajo el lema «Canarias tiene un límite», que se ha convertido en el santo y seña de la federación ecologista canaria y de quienes la componen, que comparten la idea de que no es de recibo plantear un modelo de desarrollo económico basado en el crecimiento infinito y de destruir el territorio regional. Una línea que se mantiene en la actualidad pese a las luchas de estos 30 años, pese a que lograron «poner muchos frenos» y granjearse el apoyo de mucha gente, explica el activista.

Un municipio que dé ejemplo

Para Sánchez, la población de Canarias está más informada sobre las vicisitudes del cambio climático y de la importancia de cuidar el entorno que les rodea para lograr un mundo mejor en el futuro y parar el dramático trayecto que sigue el planeta hacia la destrucción de su vida tal y como la entendemos en la actualidad. «Tenemos una sociedad con mayor nivel de conocimiento de los valores naturales, sí, pero el modelo cada vez es más consumista y genera grandes impactos en el territorio», asegura el activista, quien lamenta que los esfuerzos no hayan derivado en esa mejora tan necesaria para la continuidad del globo. Algo que no se ha producido, ni en las esferas privadas ni en las públicas, ya que la clase política y las administraciones no han trasladado a la realidad sus discursos.

Es decir, que no ha habido un cambio en los hábitos personales y cotidianos de la ciudadanía, que sigue fomentando el modelo excesivamente consumista de las últimas décadas. Pero tampoco en las tendencias políticas. «No terminamos de apostar por un modelo de desarrollo realmente sostenible, no tan consumista, más largoplacista y que esté basado más en las necesidades de autoabastecimiento de Canarias, por poner un ejemplo», señala Sánchez, que pone algunos ejemplos de la actualidad para ilustrar este pensamiento. Se tratan de «grandes infraestructuras y nuevos proyectos hoteleros» que demuestran, en su opinión, que los poderes políticos siguen tomando medidas «basadas en el hormigón, el asfalto y el turismo».

«Las Palmas de Gran Canaria tiene una responsabilidad a modo de ejemplo», según Luis Sánchez

En este sentido, cree que Las Palmas de Gran Canaria «tiene una responsabilidad a modo de ejemplo» a la hora de tomar medidas hacia una transición ecosocial para el resto del Archipiélago, al ser el municipio más poblado de la comunidad. «Hay que reconocerle algunas cosas que ha hecho bien relacionados con el modelo de movilidad, pero tiene que apostar mucho más por mirar hacia el mundo rural, por el acceso a la vivienda frente a esta ola de turismo vacacional que se está implantando en las grandes ciudades, por crear mayores espacios verdes», detalla.

Las tres décadas de lucha y concienciación de la población se sustentan en la seña de identidad de Ben Magec-Ecologistas en Acción que no es otra que el ecologismo social y la canariedad, ya que abogan «por un modelo que no solo sea respetuoso con el medioambiente, sino que también sea justo socialmente». Esta trayectoria, que ya les valió en 2003 el premio «César Manrique» de Medio Ambiente, le ha llevado a recibir también, esta vez de parte de Las Palmas de Gran Canaria, la medalla de oro de la ciudad en el acto de Honores y Distinciones por las Fiestas Fundacionales de 2022.