Schamann se echa a la calle con los papahuevos y el pregón de Dani Calero

Las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de Los Dolores arrancaron ayer en el Distrito de Ciudad Alta. Durante la tarde tuvo lugar el primer desfile de los tradicionales papahuevos por las calles en un primer anticipo de lo que estaba por llegar al caer la tarde. El Parque Don Benito acogió el sentido pregón a cargo del presentador y humorista Daniel Calero, vecino, además, del barrio de Schamann, en el que reivindicó lo que conlleva ser de barrio. «Siempre he defendido lo que supone ser de barrio, y aquel sentimiento de pertenencia a mi calle, se hizo extensivo al barrio entero y a los vecinos. Y pertenezco a este barrio desde los años ochenta y así lo hago saber», dijo, para luego añadir «sobre este escenario quiero reivindicar ese espíritu que, cada día más, parece estar desapareciendo».

El acto contó con la presencia del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que presentó a Calero antes de ofrecer su pregón, de la concejala de Distrito Ciudad Alta, Lourdes Armas, y de una nutrida representación de la Corporación Municipal. «Habrán oído aquella frase de hoy presentamos a una persona que no necesita presentación. Pero es que hoy vamos a rizar el rizo, porque no es que no necesite presentación, es que la persona que se va a subir a continuación a pregonar las fiestas, podría perfectamente haber conducido el acto, presentar al pregonero, pregonar y rematar la hazaña protagonizando la actuación final. Y solo haría falta cerrar los ojos para pensar que esto lo hubieran hecho cuatro personas distintas. Porque si, su capacidad camaleónica de tocar todos los palos sobre el escenario lo convierten en uno de los personajes de referencia, en una de las caras reconocibles de los últimos años en Canarias y ya fuera de las islas», arrancó el alcalde.

El alcalde resaltó los orígenes de barrio de los que el presentador y humorista suele enorgullecerse «y es que Daniel Calero fue un niño de Schamann. Aunque bajara y subiera de Alcaravaneras, para estudiar en La Salle Antúnez. Aquí forjó su forma de ser para convertirse, como les he dicho, en una referencia del espectáculo de las últimas dos décadas».

Calero comenzó su pregón con humildad al señalar que «probablemente esta sea la vez más difícil para mí sobre este escenario, porque aunque estoy acostumbrado a presentarme aquí ante ustedes, hoy tengo que hablarles de otras cosas. Antes de comenzar, quiero que sepan que sigo sin creerme el honor de ser el pregonero de las fiestas del barrio en que nací, ya que no hay nada más difícil que sentir el orgullo de ser reconocido por todos mis vecinos y vecinas e intentar, a su vez estar a la altura para no defraudarlos».

«Créanme cuando les digo que, prácticamente todo lo que sé acerca de la vida y cómo desenvolverme en ella lo aprendí aquí, en este barrio. Alrededor de este parque y entre estas calles se encierra lo más puro que un ser humano puede tener. Su infancia. Una infancia feliz en la que, si hubo carencias -seguramente las hubo, como en cualquier casa- nunca fui consciente de ellas. En estas calles he crecido, he hecho amigos, he jugado con ellos y he disfrutado todos los días de mi vida. Hasta cuando me tocaba ir a comprar el pan o hacer cualquier otro ‘mandado’, iba feliz», aseguró Daniel Calero.

Escalas en Hi-Fi

El presentador también habló de lo que había supuesto en su carrera el escenario del Parque Don Benito. «Aquí se empezó a despertar el gusanillo de la interpretación desde bien temprano. Aquí, cuando llegaba el mes de septiembre, los más pequeños subíamos a participar en las Escalas en Hi-Fi, tal con esa ilusión que ahora vemos en ‘Got Talent’ o en cualquier otro programa de televisión. En aquellas fiestas en las que la música de los ‘cochitos’ se mezclaba con la del escenario, vi actuar a grandes artistas que hicieron crecer las antiguas fiestas de Schamann y las actuales del distrito de Ciudad Alta», aseveró.

«En este escenario al que siempre soñé con subir, la vida me regaló la oportunidad de sentir el cariño de todos los vecinos de mi barrio en diferentes oportunidades. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento a Pino Esther Rivero, a Oscar Mata, a Mario Regidor, a Josué Íñiguez y a la actual concejala de distrito, Lourdes Armas, por haberme dado las diferentes oportunidades de subir a este escenario a disfrutar del cariño de mis vecinos. Evidentemente, ustedes habrán notado que en este recordatorio me falta una persona. Ya la nombraré cuando toque», comentó Calero en referencia a la concejala de Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, madre, además, del artista.

Sobre el barrio, Calero recalcó su evolución: «Sigo defendiendo con orgullo mis orígenes en un barrio en el que la droga y las circunstancias hicieron mella en su momento. Mírennos ahora. Hasta aquí hemos llegado por el momento y seguro que con la ayuda de las instituciones, las asociaciones de vecinos y los diferentes colectivos que trabajan incansablemente para ayudarnos a todos, seguiremos avanzando».

Para concluir, el artista hizo memoria de cuando vio el mundo por vez primera. «El 19 de septiembre de 1982, después de la procesión de Los Dolores, mi madre regresó a casa de mi abuela…Veinte minutos más tarde, estaba camino de la clínica del Pino porque se había puesto de parto. Así que, déjenme decirles que de las fiestas de Los Dolores vengo y, cuarenta años después, recibo el honor de ser pregonero de ellas. Que viva la virgen de Los Dolores. Doy por inauguradas las fiestas en honor a Nuestra Señora de Los Dolores 2022», concluyó.