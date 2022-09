El temporal resquebraja el muro de San Cristóbal y hace peligrar su paseo

El temporal de mar que está golpeando desde hace varios días el barrio marinero de San Cristóbal ha resquebrajado aún más la estructura del paseo y los vecinos temen que este termine hundiéndose.

Un tramo fue cerrado el pasado martes por el ayuntamiento y el alcalde Augusto Hidalgo anunció esta miércoles que se va intentar arreglar el paseo por la vía de emergencia y ampliar el proyecto de reforma pendiente de salir a concurso para incluir los nuevos daños causados. Hidalgo aseguró que las casas que están más cercanas al muro, los números 17, 19 y 21 de la calle Timonel, no corren peligro, pero algunas vecinas y vecinos, que llevan más de cinco años denunciando el deterioro cada vez mayor del paseo, temen que el hundimiento del paseo afecte a sus viviendas.

El reboso de septiembre tumba parte de la pared y el socavón ya llega hasta las casas

Esa es la gran preocupación de Zoraima Mesa Casallas, que alertó de que la parte baja del paseo está hueca a lo ancho de un tramo de cuatro metros en la zona más estrecha de la avenida.

«Hace cinco años cabía una mano, pero ahora cabe una persona, porque el oleaje ha ido escarbando y agrandando el socavón. La marea se ha metido por debajo del paseo. Desde el lado del mar, se ven los cimientos de las casas y tememos que se caigan», avisa Mesa Casallas, quien cree que el problema no tiene que ver con la depresión Hermine.

«El estado del paseo se ha agravado porque no lo arreglan pese a que venimos denunciándolo desde hace más de cinco años. Ahora el agujero es inmenso y ha destruido varios muros. No sé si están esperando a que la avenida se caiga. No es suficiente con poner una valla para que la gente no pase. Lo que tienen que hacer es arreglarlo. Hace un año pusieron una valla y ahora han cerrado un tramo de paseo. Tendrán que arreglar el paseo y poner un rompeolas», afirmó.

José Miguel Saavedra otro de los vecinos más cercanos al tramo vallado recordó que el pasado martes oyeron un gran ruido, «como algo que caía. Salimos y vimos como la esquina del muro del paseo se vino abajo. El paseo no se hundió porque la parte que se resquebrajó está mantenida sobre otra losa de hormigón, pero todo ese tramo desde el muro hasta las casas está hueco. Cuando ceda esa losa, se va todo». Saavedra no teme por las casas. «Gracias a dios, las casas estaban antes del paseo y hemos aguantado un montón de rebosos», subrayó, al tiempo que alertó por los temporales de mar que acostumbran a azotar el barrio en noviembre y diciembre.

«Esto se hizo en 2007 a la carrera. Quitaron el callao que había y pusieron unas piedras grandes y sobre ellas el hormigón». Añadió que la prolongación del dique Reina Sofía ha aumentado el embate de las olas y avisó que la reforma del paseo que lleva anunciando el gobierno tripartito desde hace siete años aunque a día de hoy no ha salido a concurso, «no resuelve el problema. Yo no conozco el proyecto, pero con el dinero que tienen previsto invertir no les da sino para cambiar los volados del muro y las alcantarillas. Lo que ha pasado no es consecuencia de las últimas lluvias, es algo que se inició hace años por el oleaje y que se ha agravado porque el ayuntamiento no ha hecho nada». A su juicio, es necesario hacer una escollera que frene las olas y una barra sumergida.

El alcalde, por su parte, indicó que se está evaluando si es necesario cambiar el proyecto de la reforma del paseo, que prevé una inversión de 162.000 euros y está pendiente del visto bueno de la Intervención general del Ayuntamiento para ser licitado.

«Vamos a tener que hacer una modificación del proyecto, aunque me dicen que las casas no están afectadas, no tienen peligro», aseveró el regidor, quien añadió que los técnicos «están evaluando si el proyecto necesita alguna ampliación por el daño producido por las lluvias. Lo vamos a intentar hacer por la vía de emergencia, con la ventaja de que aquí teníamos un proyecto y un presupuesto para realizarlo. Los técnicos dirán como hay que hacer la reparación».

Hidalgo aseguro desconocer la envergadura del problema, aunque reconoció que «el daño del muro es visible. Ya tenía desgaste como consecuencia de la erosión del mar».

No aclaró si se trata sólo de un socavón o el descalce de la avenida. «Eso es lo que me tienen que decir los técnicos. Hay un movimiento de una de las calzas del muro, que se mueve producto del chaparrón, porque debe haberse embolsado agua por debajo del paseo y ha cedido. Ese es el miedo que tenemos, que pueda ocurrir lo mismo con otros muros» del municipio. Al respeto, dijo que en las próximas semanas se revisarán los muros del «para que no haya problemas».

Por su parte el Partido Popular y Coalición Canaria reclamaron a Hidalgo que intervenga de manera urgente en el paseo de San Cristóbal.