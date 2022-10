Ibarra defiende la planta de gas frente a los «que olvidaron de dónde venimos»

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, destacó los beneficios que, a su juicio, incluye el proyecto de instalación de la planta de gas natural licuado en el Puerto de Las Palmas -promovido por la empresa Totisa Holdings- en el marco de la presentación que ofreció ayer en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, organizado por la Comisión de Puertos del organismo, que preside José Mayor.

Según Ibarra, en el momento en el que se presentó el proyecto de Totisa, él mismo se encargó de hablar con algunos de los que «ahora critican» y le aseguraron que «entendían lo que se iba a desarrollar». El objetivo es «eliminar parte de los motores de fuel, contaminantes, viejos y obsoletos» con los que cuenta La Luz en la actualidad y con los que se viene trabajando durante «los últimos 50 años», otro punto que no recuerdan «los que olvidaron de dónde venimos», señaló.

«Se podría trabajar con tecnología eficiente y aumentar la capacidad para las renovables», apuntó

El presidente de la Autoridad Portuaria recalcó que la planta de gas es la principal alternativa para «desenganchar los barcos del Puerto», ya que el recinto capitalino necesita «generar electricidad». «Aparte», continuó, «se podría empezar a trabajar con una tecnología más eficiente», lo que permitiría inyectar al sistema la energía necesaria «en cuestión de minutos», en vez de las horas que se invierten actualmente. «También aumenta la capacidad de implantar energías renovables», ya que no se correría el riesgo de «una caída general de electricidad en la instalación», comentó, y añadió que «si no se quiere gas» no se podrá tener cold-ironing -el suministro de electricidad a los barcos desde el muelle- en el Puerto.

Ibarra dejó claro no ser «un experto en esta materia», por lo que tendrá que ser la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias «la encargada de decidir» si el proyecto se puede realizar o no. Por parte de la Autoridad Portuaria, no se va a parar la tramitación de «este u otro proyecto», que cumpla con los requisitos normativos fijados.

El taller de megayates

Dentro de la gestión realizada por la Autoridad Portuaria en los últimos años, el presidente del gestor portuario destacó «la gran transformación» que ha sufrido el Puerto en los últimos diez años.

En esta misma línea, sacó a relucir el proyecto del taller de reparación de megayates -cuya ejecución arrancará en breve- en la zona del Refugio, remarcando que fue muy criticado por «algunos colectivos que lo llamaron astillero» y que parecen no recordar que «había una fábrica de cemento» pegada a la ciudad, así como naves de gestión de residuos. «Era como si el mundo empezara ahora, cuando ellos comenzaron a hablar», manifestó Ibarra.

Al acto asistió el presidente de la Cámara, Luis Padrón, y un nutrido grupo de empresarios de diferentes sectores de La Luz, para escuchar a Luis Ibarra disertar sobre la labor realizada durante su presidencia y algunos de los proyectos en los que se está trabajando con vistas al futuro.