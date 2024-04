Sin Brussino, el Granca pierde 12 puntos

Con la duda de la duración del periodo de baja de Nico Brussino a raíz de la fractura del cartílago costal sufrida durante el encuentro del pasado sábado ante el Joventut en el Arena, el Dreamland Gran Canaria se enfrenta a la ausencia de un hombre capital para los planes de Jaka Lakovic. El alero argentino es el segundo máximo anotador de los claretianos en lo que va de temporada, promediando algo más de 12,3 puntos por partido (14,7), una cifra solo superada por los 12,6 que promedia el interior Ethan Happ. En el apartado anotador su más que probable ausencia en lo que resta de temporada es un serio handicap para los grancanarios, ya que ambos jugadores son los únicos jugadores con dobles dígitos de anotación en todo el plantel, junto al también ausente AJ Slaughter (11,3 puntos) –John Shurna, con 9,9 puntos, está a punto de entrar también en ese selecto grupo–.

Si Brussino es clave en ataque, no lo es menos en las tareas defensivas, siendo uno de los mejores defensores de los claretianos, además de aportar experiencia y carácter, dos cualidades que el equipo echará en falta en la exigente recta final de la temporada que les resta por delante.

La batalla por el rebote es otra de las grandes obsesiones de Jaka Lakovic. El esloveno es consciente de la importancia de ser intensos en la tarea reboteadora, un capítulo en el que el argentino es otro de los grandes valuartes de los amarillos. Con casi cinco capturas por partido (4,9), es el segundo máximo reboteador del equipo, solo superado por su némesis esta temporada, Ethan Happ, con 5,5 capturas, algo más lejos figura Pierre Pelos como el tercer mejor reboteador del Granca, con 4 capturas de media.

El récord de 22 victorias, a tiro

La ausencia de Brussino complica la gesta del proyecto 2.0 de Jaka Lakovic a la hora de certificar su condición de cabeza de serie de cara al Playoff y de paso alcanzar o superar las 22 victorias del Granca de Pedro Martínez en la temporada 2013-14.

Desde el club afirman que no pierden la esperanza de poder contar con el jugador antes de que acabe la temporada, lo que no coincide con la opinión de los servicios médicos consultados y que hablan de una dolencia que aunque no es grave, si que es bastante molesta y dolorosa, además de requerir un reposo mínimo entre cuatro y seis semanas.

Montero, mejor joven de la ACB El base-escolta dominicano cedido con cláusula de compra obligatoria por el Granca al MoraBanc Andorra, tras su declaración en rebeldía, ha sido designado Mejor Joven de la Liga Endesa de baloncesto por segunda vez consecutiva, tras ser el que más puntos sumó después de la votación de los aficionados, medios, jugadores y entrenadores, según informó la ACB. El Andorra ya ha avanzado que el jugador no seguirá en el club el curso próximo. | Efe

