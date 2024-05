Cuatro mujeres más acusan al director de Fábrica La Isleta de violencia machista

La violencia machista es una telaraña de ataduras e hilos invisibles que se entretejen en el tiempo, pero las redes que se articulan para visibilizar estas costuras tienen un poder adherente más fuerte que esa trampa: cuatro mujeres más acusan al músico grancanario José Alberto Medina, director y fundador de Fábrica La Isleta, de agresiones machistas, vejaciones y situaciones de acoso anteriores a las condenas firmes por dos delitos de violencia de género dictadas el pasado 2023.

Los hechos que expone una de las mujeres que ha contactado con LA PROVINCIA tras conocer las dos sentencias condenatorias se retrotraen a la etapa en que el músico residía en Barcelona, donde ambos contrajeron matrimonio en 2003 y a quien ella denunció por violencia de género tras «varios episodios de maltrato» ante los Mossos d’Esquadra. La mujer, que mantuvo una relación sentimental con José Alberto Medina entre los años 2000 y 2007, manifiesta que «fueron siete años de infierno y amargura que me anularon totalmente».

«Yo entonces era muy joven y no era consciente de los mecanismos de manipulación que desplegaba, sobre todo, desde que nos casamos», expone. «Pero un día, me escapé de la casa que compartíamos y, como vivíamos al lado de una casona de la Guardia Urbana, entré pidiendo ayuda. Él me perseguía mientras gritaba: te voy a matar, hija de puta. Entonces, me trasladaron en coche para presentar una denuncia ante los Mossos d’Esquadra».

Ataques de pánico

Tras formalizar la denuncia, en diciembre de 2006, la mujer sufrió «un ataque de ansiedad y de pánico tras otro», por los que requirió ingreso hospitalario, y finalmente, en el juicio, decidió acogerse a su derecho a no declarar contra su cónyuge «porque no me sentí capaz de seguir adelante», expresa.

La denuncia se archivó y, en septiembre de 2007, firmaron el divorcio. La mujer añade que José Alberto Medina «siguió acosándome durante muchos meses después» hasta que inició otra relación con una mujer, que también ha querido contar su historia.

«Me ha impresionado mucho saber que, casi 20 años después, esta persona sigue relacionándose con las mujeres de manera violenta y actuando como si no pasara nada, con dos condenas judiciales tan graves en firme», manifiesta su exmujer. «Quiero decirle a todas las víctimas que estoy con ustedes, que vamos a parar esto y que no vamos a aguantarlo más».

Tras su matrimonio, José Alberto Medina inició una nueva relación con la que entonces era su alumna de piano y contaba 20 años cuando comenzaron a salir. Su relación duró cuatro años, en los que «sufrí situaciones de violencia machista que se me han quedado grabadas de por vida», revela.

«Poco a poco fui entrando en su juego de control y dependencia, él era mayor que yo y jugaba mucho esa baza de infantilizarme», continúa. «Luego empecé a percibir cosas raras y cada vez más actitudes machistas. La primera que se me quedó grabada fue un día en la piscina en que empezó a gritarme delante de todo el mundo que todas las mujeres deberíamos llevar burka para no ir provocando».

«Esto va a ir a más»

Así, la mujer detalla que el músico la «controlaba todo el día» y la «humillaba continuamente delante de nuestros amigos». «Un día traté de cortar la relación y su reacción fue tirar toda mi ropa por el balcón», relata. «El último día que estuvimos juntos tuvo un ataque de celos, me pegó un golpe en la espalda y me tiró al suelo. Me costó volver a respirar durante un rato. Y entonces me dije a mí misma: esto va a ir a más. Tienes que salir corriendo».

Cuenta que «no le denuncié por miedo, porque sentía muchísimo miedo, así que opté por alejarme». Una vez terminada su relación, «me siguió acosando sin parar durante dos años». «Me siento aliviada por poder contar hoy lo que sufrí, porque en su día me callé y ahora siento que se hace justicia», concluye, toda vez que incide en «mi apoyo al 100% a las dos mujeres que dieron el paso de denunciar».

En sus testimonios, estas dos mujeres coinciden en su radiografía de la personalidad de José Alberto Medina como «narcisista y manipuladora, que te culpabiliza siempre de su comportamiento violento, pero que luego sabe buscarte la herida y engancharte para que sigas a su lado». También coinciden en que el abuso de alcohol y de drogas «dispara» su agresividad.

Artistas vetadas

Asimismo, Medina inició después una tercera relación con una mujer que también se ha puesto en contacto con este medio porque sufrió «un fuerte maltrato por parte de esta persona», pero que prefiere «no desvelar y remover esa historia porque sería revivir una etapa de mucho dolor después de tanto tiempo». Esta misma mujer indica que «aún así, para mí tiene sentido que se nombre mi caso porque fui otra víctima más» y «porque sé que hay muchos más casos de otras relaciones que duraron menos tiempo, pero que también vivieron situaciones muy duras».

En esta línea se inscribe la historia de una mujer que, en el año 2013, tuvo «un escarceo de dos semanas» con el músico, pero que «fueron suficientes para darme cuenta de que era un maltratador». Ambos se conocieron porque él era su profesor de piano; ella tenía 18 años y él, 34. «Al principio se mostró muy amable y atento, pero en 24 horas cambió por completo, y comenzó a insultarme, despreciarme y humillarme», cuenta la mujer, que cortó el vínculo y lo «bloqueó en todas las redes sociales».

José Alberto Medina, en el Piano Day de 2021 / LP / DLP

«Entonces comenzó un acoso que duró seis meses, en los que me llamaba constantemente, incluso, desde otros números de teléfono, o me mandaba correos. Me decía que quería estar conmigo y empezar una relación. Una vez coincidimos en un local de ensayos y, como quise mantener la distancia, me dijo delante de todo el mundo: tú no vales para esto», añade.

Cuenta que, en esa etapa, José Alberto Medina fundó la primera sede de Fábrica La Isleta en el barrio capitalino que le presta nombre. «Por supuesto, cuando paró el acoso, siempre tuve la entrada vetada a Fábrica La Isleta. Me hizo un veto total y absoluto, una campaña de desprestigio cuando yo estaba buscando mi espacio en la música. Fue un castigo. Y cuando leí que tenía dos condenas firmes por violencia machista a las mujeres con las que convivió años después, me dije: mira, cuantas más hablemos y nos apoyemos entre nosotras, mejor».

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016.