Un camino de notas positivas alegra el paseo de los viandantes de Las Palmas de Gran Canaria

"¡Hola desconocido!". Así comienzan la mayoría de notas que el joven de 21 años Jeziel Ruiz pega por diferentes localizaciones de la ciudad. Con mensajes positivos se acerca a miles de desconocidos que realizan sus trayectos diarios por Las Palmas de Gran Canaria y encuentran pequeños pósits en lugares estratégicos como bancos, señales de tráfico, paradas de guagua o farolas y se detienen a leer los mensajes que Ruiz escribe en su casa.

Con un bocadillo de atún y millo, una botella de agua y un poco de dinero Ruiz recorre kilómetros a pie para colocar las frases que elabora el día anterior. Ruiz desvela que ha escrito por lo menos 2.000 de estas creaciones que ha ido colocando por toda la ciudad. La idea le vino a la cabeza en la guagua de camino a las prácticas de empresa que tenía que realizar por su ciclo de Empresariales en mayo de este año.

Desde entonces ha salido en cuatro ocasiones a empapelar la ciudad con mensajes motivadores. La primera vez comenzó en Guanarteme hasta llegar a Triana; la segunda ocasión fue por Tafira en el entorno de la ULPGC; la tercera recorrió ciudad alta por Schamann, Escaleritas y Siete Palmas y la última repitió el mismo trayecto que en la primera ocasión. Pero no solo es importante el acto de colocar los pósits también es esencial el camino: "Estoy todo el día caminando, a veces hago descansos para oxigenar las piernas que son las principales afectadas pero al final la satisfacción es enorme y sientes que todo el esfuerzo físico ha tenido un resultado positivo para las personas".

Superar los miedos

"Estaba buscando cómo abrirme como persona de una manera que fuera cómoda para mí y sobre todo especial para el resto del mundo, quería transformar una situación de tormenta que pueda estar pasando alguien en un rayo de esperanza para su vida", explica Ruiz que afirma que este proyecto personal le ha ayudado a vencer la timidez. "Me ha servido para abrirme porque he podido interactuar con muchas personas y por esa parte me ha ayudado bastante pero sin lugar a dudas el principal objetivo de este experimento son las personas", aclara.

El joven confiesa que al principio tenía ciertos reparos por el miedo al qué dirán pero después entendió que tenía que hacerlo. "Nada más pensar en la idea una voz me dijo que lo hiciera, lo llaman la voz del alma", expresa.

Las respuestas de los viandantes han sido abrumadoras, "no esperaba tanta atención", admite Ruiz que en todas las notas añade su cuenta de Instagram para que las personas, si lo desean, le comenten su opinión sobre su proyecto y las frases. Ruiz considera que sus pósits marcan la diferencia: "Normalmente les pregunto si esperan encontrarse una nota motivadora por la calle y las personas me suelen responder que no, con lo cual es algo especial para todos".

Su objetivo es vencer la timidez y abrirse al mundo a través de un formato en el que pueda motivar a la gente

El joven explica que su círculo más cercano lo apoya completamente en el proyecto aunque una persona le advirtió que la gente podría destrozar los pósits pero asegura que no ha sido el caso y que ha tenido una gran acogida.

Ruiz desvela que algunos mensajes han sido muy especiales: "Una persona que me dijo que lo mejor que le había pasado en ese período de su vida fue encontrar mi nota" y añade que ese tipo de comentario le animan a seguir. "Otra persona me dijo que tenía un gran sueño y que iba a guardar el pósit para agradecérmelo cuando lo cumpliera", y comenta que "es una satisfacción tremenda saber que el esfuerzo sirve de inspiración para que una persona consiga sus objetivos".

La mayoría de frases son de creación propia aunque algunas son de personajes históricos como es el caso de la primera dama estadounidense, Eleanor Roosevelt: ‘El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños’. Tras escribir tantas Ruiz admite que en ocasiones se vuelve complicado inventar más aunque explica que este ejercicio le obliga a sacar su lado más introspectivo y poético. "Aunque es cierto que en algún momento algunas tendrán que repetirse", explica el joven que guarda todas sus creaciones en una libreta.

Ruiz hace hincapié en que gracias a emprender este proyecto personal ha conseguido soltarse y hablar con más gente que de otra manera quizás nunca hubiera conocido, para él la escritura es una forma de comunicación por la que puede expresarse de forma más abierta y con mayor facilidad. "En mi caso se me da mejor transmitir por el papel que oralmente porque soy muy introspectivo, soy una persona que piensa mucho y quizás de ahí ha salido la creatividad de plasmarlo en el papel", opina.

El formato pósit es para Ruiz la forma más fácil de llegar a las personas debido a sus colores vistosos que llaman la atención desde lejos. Esta iniciativa es realizada en casi todas partes del mundo y muchos usuarios suben a redes sociales imágenes de los mensajes callejeros que descubren por sus ciudades. Ruiz considera que el pósit no es el medio más común, "mucha gente lo hace con folios o pancartas". "Quizás en un futuro cambie el formato pero no por ahora porque no he visto que mucha gente lo haga de esta forma", indica.

Jeziel Ruiz lee una de las frases de creación propia que escribió en uno de los pósits azules que pega en un banco del Parque de las Rehoyas: "Sueña tan grande que la vida se quede temblando al ver todos los maravillosos sueños que le has pedido". En su mano sostiene varias de sus creaciones preparadas para ser repartidas por la ciudad a la espera de que un paseante pose su mirada sobre ella y descubra unas líneas de positividad para mejorar el ánimo durante el día, unas horas o unas semanas.