Vandalizan la placa en homenaje al colectivo LGTBI en Santa Catalina

Hace dos días la ciudad se despertaba sin la placa que homenajeaba a los y las disidentes sexuales y de género que sufrieron persecución durante la dictadura franquista en el Parque de Santa Catalina. El homenaje a la comunidad LGTBI, que ha sido completamente sustraído, es el segundo que ha sufrido altercados en los últimos meses en la capital grancanaria, hace dos meses la placa ubicada en la Plaza de la Feria que conmemoraba a las personas migrantes fue destrozada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que está barajando reponer la placa en los próximos meses con un formato más complicado de vandalizar para que no se vuelva a repetir la situación.

"La vamos a reponer con el mismo texto porque lo que no vamos a permitir es que algún energúmeno pisotee los derechos del colectivo LGTBI y menos en esa plaza que era en homenaje a la disidencia sexual y de género, ya que el parque Santa Catalina ha sido históricamente un icono del colectivo", ha indicado la concejala de Igualdad y Diversidad del Consistorio capitalino, María del Carmen Reyes.

La placa sustraída fue inaugurada el 17 de mayo del pasado año con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Al acto asistieron el director general de Diversidad del Gobierno de Canarias, Víctor M. Ramírez, la concejala de Igualdad y Diversidad del Consistorio capitalino, Mari Carmen Reyes, y la de Servicios Públicos, Inma Medina. El homenaje formaba parte del proyecto “Estrategia para la Memoria Histórica de la disidencia sexual y de género en Canarias” de la Dirección General de Diversidad del Ejecutivo regional, que promueve la significación de lugares y monumentos en diversos lugares emblemáticos del Archipiélago.

Un lugar simbólico

Santa Catalina se convirtió con los años en un espacio en el que reina la multiculturalidad y diversidad sexual a raíz de su cercanía al puerto, que conectó esta zona al mundo. Las terrazas del parque se convirtieron en un lugar de encuentro para personas del colectivo además de la atracción de turistas europeos que exportaron una visión más liberal. El Carnaval fue, a su vez, una fiesta donde las personas disidentes podían expresarse con mayor libertad. A pesar de convertirse en una zona de liberta también fue en un lugar de represión y persecución a las mujeres trans que ejercían la prostitución.

"La vamos a reponer y si la vuelven a vandalizar la volveremos a reponer porque no vamos a dar un paso atrás en los derechos ya consolidados del colectivo ni de nadie", sentencia María del Carmen Reyes. La concejala explica que han tardado tanto en su reposición porque están valorando un nuevo formato para sustituirlo: "Si de aquí a una semana no nos dan una alternativa volveremos a poner la placa con el formato anterior y esperaremos que no vuelva a suceder", señala la edil.