El retraso en la reforma del centro comercial El Muelle ahoga a las tiendas

Los propietarios de diferentes establecimientos del Centro Comercial El Muelle han mostrado su malestar debido al retraso existente para la puesta en marcha del proyecto de reforma de la infraestructura, según el acuerdo alcanzado entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y los dueños del centro comercial para la mejora de las instalaciones. La propiedad tenía la intención de invertir siete millones de euros a cambio de una ampliación de 25 años en la concesión. Sin embargo, los técnicos de Puertos del Estado han paralizado el proceso, al no tener claro si se puede otorgar la prórroga de la explotación.

Esta situación no ha hecho más que agravar el estado de un centro comercial cuya actividad ha ido decreciendo en los últimos años.

La propietaria de Calzedonia, Josefina Díaz, apunta que el mal estado en el que se encuentran las instalaciones del centro comercial repercute negativamente tanto en los establecimientos comerciales como en la imagen que se ofrece de la ciudad - ya que es la entrada para los miles de cruceristas que atracan en el muelle Santa Catalina durante todo el año-.

«Las escaleras mecánicas para entrar tanto desde la calle como las del aparcamiento se averían con frecuencia y no tienen el mantenimiento necesario», comenta Díaz, que añade que «han sido muchos los mayores y familias con niños que han dejado de venir» por la dificultad para acceder -hay usuarios que han tenido accidentes graves-.

La ausencia de primeras marcas y el ambiente desolador existente en algunas de las plantas, hacen que El Muelle resulte un centro comercial «poco atractivo para los cruceristas que llegan a la capital».

La tienda de Josefina Díaz lleva abierta seis años, periodo en el que reconoce que ha sido «muy duro» mantener una estabilidad económica, porque el flujo de posibles clientes se ha visto notablemente mermado. «No es posible que teniendo esta ubicación, venga tan poca gente. Algo no se está haciendo bien, porque tanto los residentes como los cruceristas optan por irse a otras zonas comerciales como la de Mesa y López, usando tan sólo nuestras instalaciones por el aparcamiento -gratuito durante tres horas a partir de las 10.00 horas-», afirma Díaz.

En su caso, Díaz ha sobrevivido gracias «a un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO)», porque no ha querido echar el cierre «ante la perspectiva de que con el proyecto de reforma, el centro comercial vuelva a reactivarse».

Otras fuentes del grupo de comercios refuerzan la versión ofrecida por Díaz en lo que a los continuos problemas en los accesos a las instalaciones, haciendo referencia también a «las goteras que se producen cuando llueve».

Pese a que desde la gerencia del centro comercial se ha llevado a cabo una política de bonificaciones en el alquiler durante la pandemia, dichas fuentes aseguran que «no es para todos por igual», puesto que «hay algunas tiendas que están exentas del pago de alquileres» para evitar que abandonen definitivamente los locales.

Además, indican que el hecho de que no se haya hecho ninguna inversión en el mantenimiento y la mejora de las instalaciones hasta que no se amplíe la concesión «es una coacción y una dejadez». «Como empresario del centro comercial, lo que me interesa es que me resuelvan mis problemas del día a día y no que los propietarios puedan explotar el centro comercial 25 años más», remarcan.

El interés de nuevas empresas por instalarse en El Muelle -condicionadas al remozado de la infraestructura- se ve contrarrestado por el más que probable cierre de los negocios que en la actualidad no pueden continuar con esta situación insostenible.